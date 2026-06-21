Lamine Yamal hace lo imposible: lo que solo logró Pelé

El delantero español del FC Barcelona y la selección de España se convierte en uno de los pocos futbolistas de la historia en marcar en un Mundial siendo todavía menor de edad, una historia que solo había alcanzado Pelé

Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las grandes apariciones del fútbol mundial tras lograr goles en competiciones de máximo nivel antes de cumplir los 19 años, una marca histórica que solo había sido registrada en el pasado por Pelé.

El atacante español marcó en la Eurocopa 2024 con apenas 16 años y 362 días, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de una fase final del torneo continental. A ello se suma su aportación en el Mundial de 2026, donde volvió a ver puerta antes de alcanzar la mayoría de edad futbolística, reforzando su impacto en los grandes escenarios internacionales.

Un registro de precocidad reservado a muy pocos en la historia del fútbol La combinación de goles en Eurocopa y Mundial antes de los 19 años sitúa a Lamine Yamal en un grupo extremadamente reducido de futbolistas que han sido capaces de decidir en competiciones absolutas siendo todavía adolescentes. El caso más comparado es el de Pelé, quien irrumpió en el panorama mundial en el Mundial de Suecia 1958, donde marcó seis goles y se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo con apenas 17 años. Pelé también destacó posteriormente en competiciones internacionales con Brasil, incluyendo su participación y rendimiento en la Copa América.

Aunque los contextos de ambas épocas son muy diferentes, las estadísticas colocan a ambos como dos de los futbolistas con mayor impacto en grandes torneos de selecciones a edades muy tempranas, aunque no se trata de un registro exclusivo ni único en la historia del fútbol.

Un registro de precocidad reservado a muy pocos en la historia del fútbol

La combinación de goles en Eurocopa y Mundial antes de los 19 años sitúa a Lamine Yamal en un grupo extremadamente reducido de futbolistas que han sido capaces de decidir en competiciones absolutas siendo todavía adolescentes.El caso más comparado es el de Pelé, quien irrumpió en el panorama mundial en el Mundial de Suecia 1958, donde marcó seis goles y se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo con apenas 17 años.Aunque los contextos de ambas épocas son muy diferentes, las estadísticas colocan a ambos como dos de los pocos jugadores capaces de rendir al máximo nivel en escenarios de máxima exigencia antes de cumplir los 19 años.

Impacto en la élite y proyección internacional

El rendimiento de Lamine Yamal en competiciones internacionales ha generado un amplio seguimiento mediático y deportivo, especialmente por su capacidad para decidir partidos en contextos de alta presión.Su evolución en torneos como la Eurocopa y el Mundial refuerza la percepción de que se trata de un jugador llamado a tener un papel protagonista en la próxima década del fútbol europeo y mundial, tanto en la selección española como en el FC Barcelona.Mientras tanto, la comparación con figuras históricas como Pelé sirve como referencia del nivel de impacto que puede alcanzar un jugador tan joven en la élite del fútbol internacional.

Un fenómeno generacional en el fútbol europeo

El crecimiento de Lamine Yamal se produce en un contexto en el que cada vez es más habitual la aparición de talentos precoces en el fútbol europeo, aunque pocos logran trasladar ese rendimiento a competiciones internacionales absolutas.En ese sentido, sus registros en Eurocopa y Mundial antes de los 19 años lo colocan como uno de los casos más destacados de precocidad de los últimos tiempos, especialmente por la regularidad con la que participa en partidos de máxima exigencia.