Mbappé, Lamine Yamal, Bellingham, Vinicius, Messi y Cristiano Ronaldo: el Mundial evalúa a sus estrellas

Los jugadores de Francia, España, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal han tenido hasta el momento diferentes actuaciones, siendo la más destacada la del jugador del Inter Miami con tres goles y la del ariete del Real Madrid con dos tantos ante Senegal

El Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos desde el pasado 11 de junio está en plena disputa de la segunda de sus jornadas de la fase de grupo. De la segunda jornada aún quedan por jugarse 10 encuentros, entre los que están el de España, Francia, Argentina, Inglaterra o Portugal.

En estas selecciones están recogidas algunas de las principales estrellas de este Mundial como pueden ser Mbappé, Lamine Yamal, Bellingham, Vinicius, Messi o Cristiano Ronaldo. No querríamos enfadar a aquellos que también incluirían en esta lista de ilustres a nombres como Modric, Salah o Haaland.

Un Mundial repleto de estrellas que brillan a diferentes intensidades

Después de haber disputado ya la primera jornada (incluso la segunda en el caso de Vinicius) todas las estrellas anteriormente citadas, se podría decir que el que ha dado mejor rendimiento hasta el momento es Lionel Messi. Ante Argelia, el astro argentino volvió a demostrar a sus 38 años (que serán 39 el próximo 24 de junio) que la edad es solo un número cuando se trata de su rendimiento con argentina. En el lado opuesto está posiblemente el nombre de Cristiano Ronaldo, que en el estreno de Portugal ante RD Congo, no generó absolutamente nada de peligro para el combinado luso.

Messi vuelve a ser estrella en un Mundial

Messi marcó ante Argelia tres goles que además de volver a encumbrarle con la albiceleste, le sirvió para igualar al delantero alemán Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales. Messi está disputando su sexto Mundial con Argentina y viendo su nivel, ya se empieza a hablar de que podría estar presente en la cita de 2030 que se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. En ese instante Messi tendría ya 43 años y sería toda una épica para el argentino.

Cristiano Ronaldo marca el fracaso en su estreno en el Mundial

Cristiano Ronaldo fue la gran decepción de la primera jornada del Mundial. El jugador de Al Nassr, no consiguió rematar siquiera a puerta ante una débil selección como la de la RD Congo. Portugal empató ante el cuadro africano y las críticas no se hicieron esperar en el país vecino, especialmente sobre Ronaldo y esa 'obligación' que en teoría, tendrían sus compañeros de pasarle el balón siempre que pudiesen.

Mbappé quiere volver a 'caminar' junto a Messi en el Mundial

Un escalón por debajo de Messi está Kylian Mbappé. Ambos fueron compañeros en el PSG y en la final de 2022 en Catar se vieron las caras con triunfo final para el argentino. Mbappé ha demostrado que su final de temporada con el Real Madrid, en el que se habló de todo menos de lo meramente deportivo, fue un simple accidente. En el debut de Francia ante Senegal, Mbappé marco dos goles ante Senegal y fue un ejemplo más del potencial que tiene el combinado que dirige Deschamps.

Bellingham y Vinicius ponen goles en el Mundial y el acento del Real Madrid

Por detrás de Messi y Mbappé estarían Bellingham y Vinicius. Los dos, compañeros en el Real Madrid, ya han jugado el primer partido de esta fase de grupos en el Mundial aunque en el caso de Vinicius, ya ha liquidado también la segunda fecha. Bellingham fue uno de los jugadores que más brilló en el debut de Inglaterra en el Mundial. Los de Tuchel no tuvieron un rival sencillo ya que se midieron a la Croacia de otro de los ilustres como Modric.

Marcó uno de los cuatro goles de Inglaterra aunque el gran protagonista del duelo fue el delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane con un doblete. Por otro lado, Vinicius, está siendo de lo mejor en la Brasil de Ancelotti. En los dos encuentros que ha disputado hasta el momento en la fase de grupos del Mundial, el delantero del Real Madrid ha marcado en ambos y además ante Haití firmó una asistencia.

La incógnita por desvelar de Lamine Yamal en la selección española

Otro de los grandes nombres que tiene este Mundial 2026 es el de Lamine Yamal. El jugador de la selección española y del FC Barcelona, que recordemos que no estuvo en el final de campaña de su club a consecuencia de una lesión, jugó apenas 20 minutos en el debut de España ante Cabo Verde.

Desde el banquillo fue uno de los jugadores mas desequilibrantes del conjunto de Luis de la Fuente pero su falta de ritmo y el gran nivel defensivo de Cabo Verde hicieron que no fuera determinante. Su nivel en este Mundial está siendo seguido con lupa porque es la gran esperanza de la propia España de cara al futuro y también al presente.