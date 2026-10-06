Tebas lanza un nuevo ataque contra el Real Madrid y sus artes: "Es una barbaridad"

El presidente de LaLiga cuestionar nuevamente el relato que se difunde desde el canal oficial madridista sobre la investigación de los pagos realizados durante años por el Barcelona a José María Enríquez Negreira

Javier Tebas ha vuelto a poner sobre la mesa de la actualidad el 'Caso Negreira' y, una vez más, ha dirigido buena parte de su crítica hacia el Real Madrid y su televisión oficial. El presidente de LaLiga ha respondido en redes sociales a unas declaraciones suyas de 2023 para reafirmar su postura sobre la investigación y cuestionar que, tantos años después de que terminaran los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, se siga vinculando a Negreira con una supuesta influencia actual sobre el arbitraje español.

Tebas mantiene que lo ocurrido debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pero considera que una cosa es esclarecer los hechos y otra muy diferente mantener un relato sobre una influencia que, según sostiene, ya no existe. "Sigo pensando exactamente lo mismo sobre el caso Negreira: lo ocurrido fue gravísimo y debe investigarse hasta el final", comienza su mensaje.

A partir de ahí, el dirigente establece la línea que separa su posición de la que atribuye al canal oficial del Real Madrid: "Sin embargo, construir en 2026 el relato de que Negreira sigue influyendo hoy en el arbitraje español es una barbaridad. Y repetirlo desde Real Madrid TV no lo convierte en verdad".

"Que investiguen los jueces"

El presidente de la patronal insiste en que el procedimiento judicial debe continuar y que serán los tribunales quienes determinen el alcance de los hechos investigados.

Entre las cuestiones que están sobre la mesa se encuentra si los pagos realizados a Negreira pudieron tener influencia en el sistema arbitral, especialmente en cuestiones relacionadas con los ascensos y descensos de los colegiados, y si esos hechos pueden tener encaje en un delito de corrupción deportiva. "Que investiguen los jueces, que se practiquen todas las pruebas y que se llegue hasta el final", insiste.

Contra una posible condena al Barcelona

Tebas también cuestiona que la competición pueda actuar como un tribunal paralelo y reclama que se respete el procedimiento judicial. En este punto, su mensaje se dirige directamente contra quienes reclaman consecuencias deportivas inmediatas para el Barça. "¿Qué pretenden algunos? ¿Que eliminemos al FC Barcelona y a sus actuales dirigentes de la vida de LaLiga? ¿Que LaLiga sustituya a los tribunales, dicte su propia condena y ejecute una pena antes de que exista una resolución judicial?", plantea.

El presidente de LaLiga añade otro argumento al recordar la situación del expediente en el ámbito deportivo. "En el ámbito disciplinario deportivo español, los hechos están prescritos. Esto también se ha explicado muchas veces".

El último dardo al Real Madrid

La parte más contundente de su mensaje llega al final, cuando Tebas vuelve a diferenciar entre exigir que se esclarezca lo ocurrido y mantener una determinada interpretación de aquellos acontecimientos. "Se puede ser durísimo con lo ocurrido -yo lo he sido desde el primer momento- y al mismo tiempo negarse a aceptar la intoxicación de que, tantos años después de terminar aquellos hechos, Negreira continúa influyendo en el arbitraje español".

Y remata con una acusación directa hacia quienes, a su juicio, siguen alimentando ese discurso. "Eso no es perseguir la verdad. Es intentar mantener vivo un relato", publica en clara alusión a Florentino Pérez.

Este nuevo pronunciamiento vuelve a situar a Tebas en una posición completamente opuesta al Real Madrid. Su relación con el presidente del club blanco lleva años marcada por sus fuertes discrepancias, especialmente en asuntos como el modelo de competición, los proyectos económicos o la Superliga.

Del mismo modo, el 'caso Negreira' también lleva tiempo siendo un escenario de confrontación, con el dirigente de la patronal cuestionando abiertamente el discurso que se difunde desde la televisión oficial del club blanco. En esta guerra abierta, el Real Madrid critica el posicionamiento tan desmesurado de un dirigente como Javier Tebas, quien consideran que debería ser neutral por el cargo que ocupa como presidente de todos los clubes de LaLiga.