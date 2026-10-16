Dani Carvajal, presentado oficialmente por el Getafe: "He tenido opciones de jugar la Champions, pero a día de hoy, mi prioridad son mis hijos y mi mujer"

Dani Carvajal ya es nuevo jugador del Getafe y no esconde su ilusión por esta nueva etapa tras su salida del Real Madrid. El lateral explicó los motivos de su fichaje, habló de su futuro con España y se ve preparado para debutar el lunes ante el Rayo Vallecano

Dani Carvajal ya ejerce como nuevo futbolista del Getafe. El defensa fue presentado oficialmente este viernes, posó con su nueva camiseta y explicó los motivos que le llevaron a elegir el proyecto azulón después de poner fin a su etapa en el Real Madrid. A sus 34 años, el internacional español afronta un cambio importante en su carrera, pero con la misma motivación de siempre: volver a competir, recuperar continuidad y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

El lateral lucirá el dorsal 14 y no esconde las ganas de volver a pisar el césped. Su intención es estar disponible para José Bordalás de cara al encuentro del lunes ante el Rayo Vallecano, aunque reconoce que todavía necesita recuperar la chispa que se consigue entrenando con un grupo después de pasar varios meses trabajando por su cuenta.

"Va a ser una experiencia positiva. No estoy pensando en hacer una valoración a final de temporada. Es un proyecto que me motiva mucho, para mí el competir es mi ADN, estoy en mi casa, estoy en Madrid, donde he crecido", explicó durante su presentación. Carvajal considera que las circunstancias encajan para iniciar esta nueva etapa y confía en aportar su experiencia a una plantilla que tiene como principal objetivo asegurar la permanencia, sin renunciar a metas mayores.

El Getafe, una decisión meditada por Carvajal

El defensa reconoció que, una vez terminó su contrato con el Real Madrid, necesitaba un cambio de aires. Llegó a valorar la posibilidad de jugar en un país exótico, aunque las condiciones no terminaron de convencerle. Con el paso de las semanas, la propuesta del Getafe fue ganando fuerza hasta convertirse en la opción que mejor encajaba tanto para él como para su familia.

"Quien me conoce bien sabe que mi vida es jugar al fútbol, soy un apasionado de este deporte, me mueve lo deportivo, competir", aseguró. Después de varias temporadas condicionadas por las lesiones, el jugador busca recuperar la continuidad que no pudo tener en su anterior etapa y volver a sentirse importante sobre el terreno de juego.

Carvajal también quiso despejar las dudas sobre su compromiso con el club azulón. "No quiero ser borde, pero el que me conozca sabe que mi compromiso es máximo aquí, jugando en el Madrid o haciendo una tortilla. Hago todo con pasión, es mi forma de entender la vida", afirmó.El lateral dejó claro que la decisión no responde a motivos económicos, sino a la posibilidad de seguir compitiendo en un proyecto que le convence. "No es económicamente el contrato de mi vida. El Geta, con la competición europea y con el estadio, es un proyecto que me encaja a las mil maravillas", añadió.

Meses entrenándose en solitario y con la mirada puesta en el derbi

Uno de los grandes retos de Carvajal será recuperar el ritmo de competición después de un verano atípico, en el que no pudo realizar una pretemporada con un equipo. El defensa explicó que decidió mantenerse en forma por su cuenta, incluso cuando su entorno le proponía desconectar durante las vacaciones.

"Decían en casa irnos por ahí, pero no me apetecía porque sentía que tenía que estar preparado. Era duro, pero son situaciones que se dan en la carrera de un jugador. Cuando uno se prepara y deja todo para estar listo, aparecen oportunidades. Igual no, pero conmigo mismo no me iba a fallar", relató. En ese proceso contó con la ayuda de su cuñado Joselu cuando este se encontraba en Madrid. Aun así, el futbolista admitió que entrenarse sin compañeros resulta complicado, tanto por el esfuerzo físico como por el aspecto mental.

"Me encuentro bien físicamente, me falta esa chispa de entrenar con un equipo, lo iré cogiendo. Pero estoy trabajando fuerte y, si el míster lo quiere, estaré listo para este mismo lunes", aseguró. Su objetivo inmediato pasa por entrar en los planes de Bordalás para el derbi ante el Rayo Vallecano. Carvajal no quiere mirar demasiado lejos y tiene claro cuál es su prioridad en estos primeros días como azulón: "Lo único que imagino es que el míster me ponga el lunes y volver a jugar, que me pongan contra el Rayo". Sobre la posibilidad de abandonar el Getafe en invierno, también aclaró que no contempla esa opción, salvo que algún club abone su cláusula de 50 millones de euros.

Su despedida del Real Madrid y el futuro con España

Carvajal también tuvo palabras para el Real Madrid, el club en el que ha desarrollado gran parte de su carrera y con el que conquistó numerosos títulos. El lateral considera que su salida se produjo en un contexto especial y guarda un recuerdo muy positivo del reconocimiento que recibió. "Es un capítulo cerrado con esa increíble despedida. Fue uno de los días más felices y no triste, porque vi el reconocimiento que tuve. Ir a un centro comercial y que me sigan dando las gracias por mi dedicación... Nunca imaginé de niño tener una carrera tan exitosa como la que he tenido", confesó.

Ahora, su intención es demostrar que todavía tiene fútbol por delante. Carvajal aseguró que se siente preparado para asumir un papel de veterano en el vestuario y ayudar a los jóvenes, aunque prefiere que su aportación se vea sobre el campo. También elogió a Bordalás, con quien ya ha podido conversar sobre las ideas del equipo: "Es un míster que saca lo mejor del jugador, me gusta mucho, comparto la manera de ir, ir, ir y no voy a tener ningún problema con él".

La Selección española es otro de los asuntos que abordó durante su presentación. El defensa no se perdió los partidos del combinado nacional y reconoce que sigue siendo una posibilidad que le ilusiona si consigue recuperar su mejor nivel. "Todos saben lo que significa para mí este país y vestir la camiseta de la Selección. He hablado mucho con mi mujer de esto, si volvemos a Europa y estamos a alto nivel. Nunca diré que nunca más vestiré la camiseta de la Selección", afirmó.

Por ahora, Carvajal prefiere centrarse en el presente. Su llegada al Getafe supone una nueva oportunidad para recuperar continuidad, volver a competir con regularidad y demostrar que aún puede rendir al máximo nivel. El primer objetivo está marcado: ponerse a las órdenes de Bordalás y, si está preparado, reaparecer en el derbi madrileño del lunes.