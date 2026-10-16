Ángel Torres desvela los planes del Getafe con Parejo y Jadon Sancho: "Le hemos pasado una última oferta..."

Ángel Torres desvela la situación de Dani Parejo y Jadon Sancho, dos objetivos diferentes del Getafe. El presidente azulón confirma una última oferta por el extremo inglés y reconoce que su incorporación será complicada

El Getafe no da por cerrado su mercado de fichajes. Después de oficializar la llegada de Dani Carvajal, el conjunto azulón continúa pendiente de varias oportunidades que ofrece el mercado de agentes libres, con Dani Parejo y Jadon Sancho entre los nombres que maneja la entidad. Ángel Torres, presidente del club madrileño, ha repasado la situación de ambas operaciones en los micrófonos de El Partidazo de COPE, donde ha reconocido que las negociaciones siguen abiertas, aunque con escenarios muy diferentes.

El dirigente azulón ha dejado claro que la posible incorporación de Parejo depende principalmente de la voluntad del centrocampista, mientras que el fichaje de Sancho se presenta como una operación más compleja por la competencia de otros clubes y las propuestas que ha recibido el futbolista inglés.

Ángel Torres espera la decisión de Parejo

Dani Parejo es uno de los futbolistas que el Getafe tiene en su radar para reforzar la plantilla. El centrocampista, de 37 años, se encuentra sin equipo y su experiencia en el fútbol español le convierte en una alternativa interesante para el conjunto dirigido por José Bordalás. Sin embargo, Ángel Torres no quiere forzar una operación que depende de la decisión del propio jugador.

"Depende de él. He hablado con él, estamos pendientes de que le deje unos días. Si él dice que adelante, yo no me voy a echar atrás", explicó el presidente en la Cadena COPE. Sus palabras reflejan que el Getafe mantiene la puerta abierta a su llegada y que, por el momento, la pelota está en el tejado del futbolista. El club madrileño está dispuesto a estudiar su incorporación, aunque deberá esperar a conocer cuál es la decisión definitiva del exjugador del Valencia y del Villarreal.

La posible llegada de Parejo se enmarca en la estrategia del Getafe de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de jugadores libres. Una fórmula que permite incorporar futbolistas con experiencia, aunque las condiciones de cada operación y los requisitos establecidos por la normativa pueden influir en los movimientos de la entidad.

La norma del aval, en el punto de mira tras el fichaje de Carvajal

Ángel Torres también se refirió a la normativa relacionada con los avales y a las diferencias que pueden surgir a la hora de incorporar jugadores en función de sus condiciones. La cuestión cobra relevancia después de la llegada de Dani Carvajal, de 34 años, y ante la posibilidad de fichar a Parejo, que tiene 37.

Al ser preguntado por si ambas operaciones estaban relacionadas con la obligación de avalar, el presidente azulón respondió que no tenían nada que ver, aunque aprovechó para cuestionar la lógica de la diferencia de edad que contempla la norma. "Sí, pero hasta que no nos ocurre no te das cuenta. Es algo que aprobamos nosotros y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más da uno de 34 que uno de 37?", manifestó.

Torres reconoció así que este tipo de cuestiones adquieren una dimensión distinta cuando afectan directamente a la planificación deportiva de un club. El dirigente considera que la diferencia de edad entre ambos futbolistas no debería marcar una distinción tan relevante, aunque también admitió que se trata de una normativa que fue aprobada por los propios clubes y que ahora deben tener presente.

Jadon Sancho, una operación complicada para el Getafe

El otro gran nombre propio es Jadon Sancho. El extremo inglés, de 26 años, se encuentra sin equipo y el Getafe lleva meses trabajando en la posibilidad de incorporarlo. Sin embargo, la competencia y las alternativas que maneja el futbolista hacen que su fichaje sea mucho más difícil que el de Parejo.

"Eso es verdad total, llevo cuatro meses detrás de ese tema. Se ha quedado como agente libre. Le hemos pasado una última oferta. Tiene 26 años, este es más complicado. Viene del Manchester y Aston Villa. Tiene ofertas de Qatar y varios sitios", reconoció Ángel Torres. El presidente confirmó que la entidad azulona ha presentado una última propuesta para tratar de convencer al jugador, aunque no quiso transmitir un optimismo excesivo. Sancho cuenta con otras posibilidades en el mercado y deberá decidir cuál es el mejor destino para continuar su carrera.

Torres también explicó que el Getafe está dispuesto a concederle tiempo para que tome una decisión, sin presionarle durante las conversaciones. "No, yo no hablo idiomas. Sobre todo con el agente, con él he hablado, estamos pendientes de qué va a hacer. Ahora, como es agente libre, igual cambia y quiere jugar y el año que viene Dios dirá. Tiene 26 años, es muy bueno. Hay que tener paciencia, no atosigarle y que decida él", añadió.

De esta manera, el club madrileño mantiene viva una operación que lleva meses intentando cerrar, pero es consciente de que la decisión final no depende exclusivamente de su oferta. La calidad y la edad de Sancho explican que tenga más pretendientes y que el Getafe deba esperar.

Ángel Torres confía en la continuidad de Bordalás

Por último, el presidente azulón se pronunció sobre José Bordalás y las dificultades que ha afrontado el entrenador, especialmente por las lesiones que han condicionado la planificación del equipo. Torres reconoció que las bajas han tenido consecuencias importantes y mencionó expresamente el caso de Uche. "Sigue quejándose. Las lesiones, sobre todo lo de Uche, le ha hecho daño al club. Confío en que se quede. Desde el primer momento ha dicho que se quedará y en el amistoso tuvo una entrada terrorífica", señaló.

Pese a las dificultades, el dirigente mantiene su confianza en el técnico y espera que continúe al frente del proyecto. Mientras tanto, el Getafe sigue atento al mercado, con Parejo como una posibilidad pendiente de la decisión del jugador y Sancho como el gran objetivo cuya llegada exigiría convencer al futbolista frente a otras ofertas.