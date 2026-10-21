Batacazo de España en la lucha por la plaza extra de Champions a la espera de Betis y Real Madrid: así está la clasificación

Las victorias de Real Madrid y Betis pueden dar hoy un empujón a las aspiraciones de España para colocarse como segunda en la carrera por la quinta plaza de Champions League

España no podrá repetir el pleno de victorias de la jornada 2 de la Liga de Campeones pues anoche tan solo el Atlético de Madrid logró puntuar en su empate en Stuttgart, mientras que Barcelona y Villarreal cayeron derrotados en París y Liverpool respectivamente. Hoy, Real Madrid y Real Betis intentarán conseguir las dos victorias españolas para dar a España un nuevo empujón en su luchar por la dos plazas extra de la Champions League, aliciente siempre importante desde que se instaurara hace tres campañas.

Y es que, pese al buen rendimiento de los clubes españoles en la Champions, en estos momentos España no ocupa ninguno de los dos primeros ya los resultados tanto en la Europa League como en la Conference League con Real Sociedad, Celta y Getafe no han acompañado, aunque tampoco está imposible ni mucho menos, ya que las competiciones europeas apenas llevan tres jornadas y las dos plazas siempre se deciden en las últimas eliminatorias.

A día de hoy, son Inglaterra y Alemania los dos países que meterían un equipo extra en la Champions League, aunque las diferencias son mínimas. Algo destacado está Inglaterra, sacando a Alemania casi 500 puntos de distancia. Sin embargo, entre Alemania, segundo y el sexto, Turquía, hay 400 puntos y cinco países, incluyendo a Portugal, España y Noruega.

Nuestro país tiene en estos momentos 6.250 puntos y es cuarto, 50 puntos por debajo de Portugal y 321 por detrás de Alemania, aunque todavía queda mucha tela por cortar. Sin duda, los triunfos de Real Madrid y Real Betis esta noche darían un impulso e incluso alcanzaría a Alemania si el Bayern de Múnich cae en casa ante el Arsenal.

España, una plaza extra dos años consecutivos

La lucha por las plazas extra de la Champions League, que la UEFA concede a las dos federaciones con mejor rendimiento colectivo en Europa, ha dejado un reparto entre las principales ligas del continente en las últimas campañas.

Italia y Alemania fueron las federaciones beneficiadas para la temporada 2024/25, mientras que Inglaterra y España consiguieron las dos plazas adicionales para las ediciones de 2025/26 y 2026/27.

Estos puestos permiten que las ligas ganadoras cuenten con un representante adicional en la máxima competición continental. En España, el Villarreal se benefició de la plaza correspondiente a la temporada 2025/26, mientras que el Real Betis obtuvo ese billete para la edición 2026/27.

El sistema tiene en cuenta los resultados de todos los clubes de cada país en la Champions League, la Europa League y la Conference League. Por tanto, cada victoria, empate y ronda superada puede resultar determinante en una clasificación que se mantiene abierta hasta el final de la temporada europea.

Los clubes de LaLiga, muy atentos

Como es lógico, que España logre una plaza extra para la Champions League influye directamente en los equipos de LaLiga, y si no que se lo pregunten a Villarreal o Real Betis, los beneficiados en las dos últimas campañas, que al quedar quinto entraron a disputar la Liga de Campeones.

Pero esa influencia llega también hasta la Europa League y la Conference League, ya que abre una plaza más en LaLiga para jugar competición europea, pudiéndose ser de hasta dos si el campeón de Copa del Rey logra la clasificación europea vía LaLiga, por lo que hasta el octavo clasificado podría llegar a jugar en Europa, en la Conference League en este caso.Una pugna en la que siempre hay implicados varios equipos. Por ejemplo, en estos momentos clubes como la Real Sociedad, el Sevilla, el Alavés o Celta ocuparían esos puestos de privilegio, pero también hay otros muy cerca de estos como son Deportivo de A Coruña, Osasuna, Athletic, Villarreal, Rayo Vallecano y Getafe.