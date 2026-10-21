Beckham estará en Getafe

El Coliseum volverá a recibir a un Beckham casi 20 años después de las últimas visitas del inglés con el Real Madrid, aunque esta vez el protagonista será otro

El Coliseum volverá a recibir a un Beckham casi dos décadas después de las últimas visitas del futbolista inglés al estadio del Getafe. Esta vez no será la estrella británica que defendió la camiseta del Real Madrid entre 2003 y 2007, sino un joven extremo colombiano que juega en el Lugano suizo y que comparte con él algo más que el apellido: su nombre completo es Beckham David Castro Espinosa. Una coincidencia que tiene su origen en la admiración de su padre por el ex del Manchester United y que este jueves pondrá una curiosa historia sobre el césped en el duelo de la Conference League.

Beckham David nació en Cartagena de Indias el 12 de septiembre de 2003, justo cuando David Beckham acababa de aterrizar en el Santiago Bernabéu procedente del United. El inglés era entonces uno de los futbolistas más mediáticos del planeta y formaba parte del Real Madrid de los galácticos, junto a otros jugadores como Zidane, Figo, Ronaldo Nazário o Raúl. Su impacto traspasó fronteras y llegó hasta Colombia, donde un padre decidió rendirle un peculiar tributo a través de su hijo.

El propio futbolista colombiano explicó el origen de su identidad en una entrevista con la web oficial de la Conmebol durante la Copa Libertadores sub-20 de 2022, cuando todavía pertenecía a las categorías inferiores de Millonarios. "La verdad era porque mi papá era muy hincha del Real Madrid cuando Beckham jugaba en ese tiempo, y para no tener el mismo nombre, me puso Beckham David", explicó.

De Millonarios a la aventura europea

Su carrera comenzó en 2020, cuando ingresó en las categorías inferiores de Millonarios. Tres años después debutó con el primer equipo, dirigido entonces por Alberto Gamero, y formó parte de la plantilla que conquistó el Torneo Apertura colombiano. En 2024 salió cedido a La Equidad para acumular minutos y, tras volver a Millonarios, terminó llamando la atención del Lugano suizo, que anunció su fichaje en mayo de 2026 con un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Su etapa en Millonarios se cerró con 103 partidos oficiales, 21 goles y nueve asistencias, además de experiencia continental en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El conjunto suizo encontró en él una alternativa para reforzar sus bandas y el cafetero ha respondido con números interesantes en sus primeros meses en Europa: cinco goles y tres asistencias en once encuentros oficiales, cuatro de ellos como titular.

Ahora, a sus 23 años, tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse en el escenario continental frente al Getafe, que busca su primera victoria europea de la temporada tras empatar 1-1 ante el Universitatea Craiova.

Casi veinte años después, el apellido Beckham regresa a la capital de España, aunque las similitudes entre ambos futbolistas se quedan en el nombre. Ya no solo por la carrera de uno y otro, sino también porque el inglés destacaba por su golpeo con la derecha y sus lanzamientos de falta, mientras que el colombiano es un extremo zurdo, rápido y habilidoso que disfruta encarando.