Getafe - Lugano: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la Conference League

El conjunto azulón afronta una cita importante en su debut europeo en el Coliseum Alfonso Pérez. El conjunto de José Bordalás recibe al Lugano en la segunda jornada de la fase liga de la Conference League, con el objetivo de sumar su primera victoria en la competición ante su afición

El Coliseum se viste de gala para recibir al Lugano en un duelo en el que el Getafe buscará hacerse con el triunfo y comenzar a afianzarse en los puestos de clasificación a la siguiente ronda. En su visita al Universitatea Craiova la pasado jornada, el equipo comenzó perdiendo, pero el ex sevillista, Nemanja Gudelj, con un zapatazo desde fuera del área pudo rescatar un punto en Rumanía. Los madrileños tienen ahora la oportunidad de sumar tres puntos importantes en una fase liga que acaba de comenzar. La exigencia será máxima ante un rival que ya demostró su capacidad ofensiva en la primera jornada.

La cita supone, además, una nueva oportunidad para que el conjunto azulón recupere sensaciones y afronte con confianza un apretado calendario que combina los compromisos de liga con los de competición europeo. El margen de error todavía es amplio, pero empezar a sumar de tres en tres en el Coliseum puede resultar determinante para sus aspiraciones en la competición.

El Getafe, ante una prueba exigente frente al Lugano

El equipo de José Bordalás deberá mantener su habitual intensidad y solidez defensiva para frenar a un Lugano que llega en un buen momento. Los suizos comenzaron su participación en la Conference League con una victoria por 3-2 ante el Estrella Roja en casa, un resultado que les permite afrontar el desplazamiento a Madrid con total confianza y con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva en la competición.

El conjunto suizo se presenta así como un rival que no pondrá las cosas fáciles a los azulones. El Getafe tendrá que ofrecer una buena versión ante su afición para evitar que el Lugano vuelva a sacar partido de su capacidad goleadora y pueda marcharse del Coliseum con un resultado positivo.

Carvajal, el principal ausente en la aventura europea

En el apartado de bajas, la más destacada será la ausencia de Dani Carvajal. El lateral que debutó en la pasada jornada en el empate en casa frente al Rayo Vallecano, no podrá participar en la Conference League al no estar inscrito en la lista UEFA para esta fase de la competición. El plazo de inscripción para este primer tramo europeo terminó en el mes de septiembre, antes de que se concretara su fichaje por el conjunto azulón. Por ello, Bordalás no podrá contar con el exjugador del Real Madrid en el duelo ante el Lugano ni en los siguientes compromisos de esta fase liga.

A la baja de Carvajal se le suman las de otros futbolistas que continúan al margen por problemas físicos. Iván Azón, Mangala y Zaid Romero no podrán ser de la partida de Bordalás, que tendrá que gestionar las opciones disponibles en una nueva cita europea en un calendario que no da tregua a los azulones.

Horario y dónde ver el Getafe - Lugano

El partido entre el Getafe y el Lugano, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Conference League, se disputa este jueves 22 de octubre a las 18:45 horas en el Coliseum Alfonso Perez.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus+. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones oficiales y el desarrollo del partido a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables del encuentro

Getafe: David Soria, Andrés García, Djené, Ives Valou, Davinchi, Gudelj, Francho, Ramón Terrats, Mario Martín, Satriano y Borja Mayoral.

Lugano: Von Ballmoos, Karimov, Lukas Mai, Delcroix, Papadopoulos,Grgic, Bislimi, Cimignani, Steffen, Ajeti y Dos Santos.