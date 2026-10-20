Ángel Torres ya pone fecha al fichaje de Sergio Ramos por el Getafe

El presidente azulón mantiene muy abierta la puerta al regreso del defensa a LaLiga, aunque también admite que su llegada depende de que el club encuentre una salida para uno de los centrales de la plantilla de José Bordalás

Ángel Torres ha vuelto a pronunciarse sobre la posibilidad de que Sergio Ramos termine vistiendo la camiseta del Getafe. El presidente azulón no esconde su interés por incorporar al experimentado defensa, pero ya ha postergado al mercado invernal el momento en el que cerrará una operación en la que lleva meses trabajando. El camero es agente libre y podría firmar hoy mismo, pero el Getafe necesita antes liberar masa salarial con la salida de algún jugador del eje de la zaga, de ahí que haya que esperar hasta enero de 2027.

"Tendría que salir. Tenemos oferta por uno de los centrales y, si hubiese salido, posiblemente hubiera venido. Ahora, si no sale, yo creo que tendría que salir en enero", explicó el máximo mandatario del conjunto madrileño en los micrófonos de Onda Cero, después del empate frente al Rayo Vallecano en el Coliseum. El jugador por el que hay oferta es Abqar, probablemente la única llave pendiente para que Ramos firme por el Getafe.

La fecha, por tanto, empieza a dibujarse en el horizonte. El mercado de invierno abrirá el 2 de enero de 2027 y el Getafe dispondrá de ese mes para intentar resolver una operación que depende exclusivamente de sus movimientos internos de la plantilla.

"Si se pone a tiro, lo ficho"

Torres ya había dejado clara su postura el día anterior, cuando reconoció que el club llevaba tiempo trabajando en la posibilidad de incorporar al camero. "Es un tema en el que llevamos más de tres meses", admitió, aunque también quiso rebajar las expectativas al puntualizar que "no es un tema prioritario".

El dirigente azulón, sin embargo, tampoco ha querido cerrar ninguna puerta. "Si enero traemos un central...", lanzó el mandamás del Getafe, dando por hecho que ese jugador será Sergio Ramos. Su disposición a aprovechar una oportunidad de mercado es evidente y así lo resumió con otra frase, esta vez completa, que deja poco margen a la interpretación: "Si se pone a tiro, lo ficho".

El principal obstáculo es la acumulación de efectivos en una demarcación en la que Bordalás cuenta con numerosas alternativas. La intención pasa por liberar al menos una ficha antes de lanzarse a por Sergio Ramos, que podría convertirse en uno de los nombres propios del mercado invernal.

La defensa, el principal impedimento

El Getafe tiene actualmente siete centrales en su plantilla: Djené, Gudelj, Zaid Romero, Abqar, Boselli, Sazonov y Valou. Con semejante competencia, la dirección deportiva considera necesario dar salida a alguno de ellos antes de incorporar otro futbolista para esa posición.

Torres ya había explicado que la posibilidad de fichar a Ramos estaba condicionada a ese hándicap. La posible llegada del camero supondría un refuerzo de experiencia para el equipo de Bordalás, aunque el presidente insiste en que no se trata de una necesidad inmediata. El Getafe tendrá que decidir primero cómo reorganiza su defensa y, después, comprobar si las condiciones permiten avanzar en una operación que lleva tiempo gestándose.

Carvajal ya ha debutado y Parejo sigue sobre la mesa

Mientras el nombre de Sergio Ramos continúa ganando protagonismo, Ángel Torres también repasó otras posibles incorporaciones. Dani Carvajal ya ha debutado como titular y sorprendió al presidente por su rendimiento ante el Rayo Vallecano. "La verdad es que me ha sorprendido. No sabía si iba a jugar", reconoció.

Además, el Getafe mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Dani Parejo para reforzar el centro del campo. Torres confirmó que ha hablado tanto con el futbolista como con su agente, aunque todavía no existe un acuerdo.

"En esa posición sí queremos, porque nos ha hecho mucho daño la lesión de Uche y creo que nos hace falta. Un hombre del último pase y de su categoría. Hablamos con él y su agente y no concretamos nada. Se lo iba a pensar, pero estaba entrenando a un equipo de chavales en Valencia y se está sacando el título. Le preocupaba todo porque estaba cuatro meses sin hacer nada. Cualquier día se anima y aparece por aquí", comentó bromeando.

El dirigente considera que el centrocampista podría cubrir una necesidad importante tras la lesión de Uche, especialmente por su capacidad para organizar el juego y aportar el último pase.