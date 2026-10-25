Celta - Betis en directo: resultado del partido de hoy en LaLiga EA Sports

Sigue en directo el choque que enfrenta al Celta de Vigo y al Real Betis, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, en el estadio de Balaidos

El Real Betis llega al encuentro como tercer clasificado y muy pendiente a lo que pase esta noche en El Clásico. De ganar recortaría distancia al líder o aumentaría los puntos que separan a béticos y madridistas.

El Celta busca su segunda victoria consecutiva de la temporada en LaLiga. Ya ganó el jueves en Glasgow remontando al Celtic. Con tan solo dos victorias en liga, ambas en Balaídos, buscan la tercera del curso en casa para acercarse a los puestos europeos.

Isidro Díaz de Mera, del colegio manchego, será el encargado de dirigir este duelo. Ya arbitró al Real Betis en La Cartuja en la jornada 2 en la victoria ante la Real Sociedad. Será la primera vez de la temporada que se cruce con los gallegos. En la Sala VOR estará Caparrós Hernández.

El equipo de Manuel Pellegrini sale sin delantero centro . Deossa actuara como 9 mientras que Parrott esperará en el banquillo. Hasta 5 cambios respecto al partido de Champions League del pasado miércoles.

Así sale Claudio Giráldez a Balaídos para tratar de conseguir la segunda victoria consecutiva. Hasta 5 cambios también en el Celta respecto al partido del pasado jueves en Europa.

Día especial para Borja Iglesias, su actual equipo se enfrenta a sus antiguos compañeros. Él lo verá desde la grada al estar lesionado. El club ha tenido un detalle con el campeón del mundo.

Y es que Borja Iglesias y Héctor Bellerín son los protagonistas de uno de los carteles que ha realizado el RC Celta de Vigo para promocionar el partido.

Borja Iglesias no es el único que se vuelve a cruzar hoy con compañeros que le ha dado el fútbol. Tarde de reencuentros hoy en Vigo.

Manu Fajardo no para de trabajar en la dirección deportiva: "No solo Marc Bartra termina contrato, habrá momento para sentarnos y valorar cada situación. Estamos muy contento con el rendimiento de todos ellos".

La presidenta del Celta de Vigo, Marián Mouriño en la previa del encuentro hablando sobre los canteranos: "Es una apuesta firme por la cantera, Javi Rodríguez está a un novel espectacular. Ellos quieren estar y nosotros queremos que estén. Ven el ejemplo en Iago Aspas ".

Ha sido preguntada por un jugador del Betis que le quitaría a Manuel Pellegrini. Esta ha sido su respuesta:

Lo primero que se puede observar es un Real Betis que tiene posesiones más largas de lo habitual. La posición de Deossa en el terreno de juego implica que el conjunto de Pellegrini sume un mediocentro con más altura en el terreno de juego. Mucha movilidad del jugador colombiano.

El Real Betis tiene posesiones largas, pero algo estériles. El Celta está muy bien organizado atrás. Con Deossa triangulando fuera del área, no hay nadie para poner un balón colgado. Los ataques posicionales del Betis acaban en nada.

Abde haciendo diabluras es lo más peligroso que tiene el equipo de Pellegrini. Disparo sin angulo y corner tras la parada de Radu.

El Celta afronta una nueva oportunidad para seguir cambiando su rumbo este curso tras la victoria la pasada jornada y un desastroso inicio liguero. Tan solo dos victorias después de nueve jornadas; el cuadro gallego necesita empezar a sumar asiduamente para no sufrir si quiere volver a optar a los puestos europeos.

Pese a las dificultades, Balaídos se ha convertido en uno de los feudos que más puntos deja escapar en esta temporada. Los celestes únicamente han ganado dos encuentros como locales (y en todo el campeonato), ante el Racing con un contundente 5-0, y la pasada jornada sufriendo ante el Deportivo Alavés (2-1). Dos derrotas, un empate y dos victorias es el balance del cuadro gallego como local. En Europa, la Juventus se llevó de Balaídos también los tres puntos.

Un Celta de Vigo que comienza a despertar

Claudio Giraldez tiene que asentarse en la victoria si quiere seguir teniendo la confianza de la afición y la dirección deportiva. Eso sí, tendrá que lidiar con las importantes ausencias por lesión de Starfelt, Borja Iglesias y Miguel Román, entre otros. Una de las noticias principales en clave local es el buen estado de forma de Javi Rodríguez. El joven chico celeste ha sido el principal protagonista en las dos últimas victorias del Celta de Vigo, en liga ante el Alavés (gol y asistencia), y en Europa remontando ante el Celtic de Glasgow (doblete en la victoria 1-2). Ha participado en los últimos 4 goles del Celta.

El Real Betis quiere seguir instaurado en el estado de felicidad

Enfrente estará un rival duro de roer: el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini está instaurado en el estado de la felicidad tras este gran inicio de temporada. Tan solo dos derrotas en LaLiga EA Sports, terceros en la tabla clasificatoria y un arranque perfecto (9 de 9) en la UEFA Champions League. Es el mejor inicio liguero de la historia del equipo. Tan solo hay un punto negro en la temporada: la visita al Ciutat de València. Lejos de casa, al equipo le cuesta algo más; La Cartuja es inexpugnable y el Celta tiene la oportunidad para volver a repetir lo que pasó en la visita del Real Betis al Levante. De lo contrario, los hispalenses tienen la oportunidad de seguir instaurados en la zona alta de la tabla y, ¿por qué no?, aumentar la distancia de puntos con el Real Madrid si pierde El Clásico o recortarles puntos al líder, el FC Barcelona.

Los sevillanos llegan después de caer derrotados en casa ante el Barcelona por 2-5 y buscarán recuperar sus buenas sensaciones en el campeonato doméstico. Para ello, tendrán que sobreponerse a varias ausencias. El 'Cucho' Hernández, la gran ausencia de este Betis, está lesionado tras su lesión ante el FC Barcelona, mientras que Facundo Bernal y Junior Firpo tampoco estarán disponibles, el primero por sanción y el segundo por lesión. Héctor Bellerín es la noticia positiva. Entra en la lista de convocados pese a las molestias que arrastraba durante la semana.