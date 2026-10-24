Alineaciones Celta - Betis: Alineación posible de RC Celta de Vigo y Real Betis en la jornada 10ª de LaLiga EA Sports

Los gallegos, que vienen de un subidón de moral en Europa League pero también sin casi entrenamientos de preparación, encadenan seis jornadas sin perder y se acercan poco a poco a la zona privilegiada, mientras que los hispalenses cayeron ante el Barça tras un 13 de 15 y un pleno en Champions

El RC Celta, prácticamente sin descanso tras ganar 1-2 al Celtic de Glasgow en la Europa League y volver a última hora del viernes a Vigo y no a mediodía por una avería en su avión, recibe al Real Betis con la firme intención de acercarse a la zona noble de la clasificación de Primera división, donde no pierde desde el 30 de agosto (cuatro empates, tres de ellos consecutivos, y dos triunfos en sus últimos seis compromisos). Los verdiblancos, por su parte, cayeron por 2-5 contra el Barça, pero venían de firmar un 13 de 15, más un pleno en sus tres duelos de Champions League, lo que le permite seguir cuarto en la tabla.

Noticias Relacionadas Así lo ve el técnico celeste: Giráldez señala la clave para doblegar a "uno de los mejores Betis de la historia"

El posible once celeste

Con las mismas bajas que en Glasgow (las de los lesionados Carl Starfelt, Álvaro Núñez, Borja Iglesias, Miguel Román y Jones El-Abdellaoui), más Yoel Lago amenazado de suspensión, Claudio Giráldez sólo anticipó en sala de prensa que no arrancará Hugo González, así como que habrá rotaciones, con Ángel Arcos y Germain Miller volviendo al Celta Fortuna, que cayó goleado este sábado ante el Girona FC. Seguirá bajo palos Ionut Radu y volverá al trío de centrales Yoel Lago para que descansen Sebastián Cáceres o Marcos Alonso.

En el siguiente cuarteto, entrarán Ilaix Moriba y Javi Galán en detrimento de Hugo Burcio y uno de los carrileros (Javi Rueda o Sergio Carreira), mientras que dos partidos en tan poco tiempo son demasiados para Iago Aspas. Ingresarán dos que salieron en Escocia desde el banquillo, Williot Swedberg y Pablo Durán, con Hugo Álvarez teniendo más papeletas para rotar que Ferrán Jutglà. Alguna opción para Couhaib Driouech arriba y mínimas para Abdoulaye Faye atrás.

El posible once heliopolitano

Como quiera que ha habido casi cuatro días de descanso y el siguiente partido, dentro de otros cuatro, será de Copa del Rey, puede que Manuel Pellegrini no haga tantas rotaciones respecto a la UCL, por lo que podrían mantenerse no ya Álvaro Valles bajo palos, sino Natan de Souza y Fran García en el perfil izquierdo de la zaga, Marc Roca en el doble pivote, así como Antony Matheus dos Santos y Ez Abde en los extremos, con Troy Parrott en punta.

Ángel Ortiz (por las molestias de un Héctor Bellerín que sí llegó a tiempo), Diego Llorente, Valentín Gómez (por el brasileño o el manchego), Dani Ceballos, Gio Lo Celso y Nelson Deossa (por dentro, en banda o en punta), con serias opciones de tener minutos desde el inicio. No estarán los lesionados Junior Firpo y 'Cucho' Hernández, mientras que Facundo Bernal cumplirá el primero de sus cuatro partidos de sanción. No hay apercibidos.

Ficha técnica del Celta - Betis de LaLiga

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso o Cáceres; Carreira, Moriba, Aleix Febas, Javi Galán; Jutglà, Swedberg o Driouech y Pablo Durán.

Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz, Diego Llorente, Natan o Valentín Gómez, Fran García o Valentín Gómez; Marc Roca, Dani Ceballos o Fornals; Antony o Deossa, Lo Celso, Ez Abde; y Parrott o Deossa.

Árbitros: Díaz de Mera Escuderos (manchego), con el valenciano Caparrós Hernández en el VAR.

Estadio: Municipal de Balaídos.

Hora y TV: 16:15 (DAZN LaLiga).