Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de LaLiga al RC Celta: El larguero frustra al '9' Deossa

Dio continuidad Pellegrini a su invento veraniego a la espera del ahora lesionado 'Cucho' Hernández y el fichaje de Troy Parrott, mandando el de Marmato a la madera su primera y única llegada clara, aunque llega ya Aitor Ruibal al rescate de un técnico chileno con pocas alternativas más arriba

Que Nelson Deossa no es delantero es una perogrullada. Que Manuel Pellegrini, con Aitor Ruibal falto aún de ritmo y desacostumbrado a jugar como referencia en ataque, más el 'Cucho' Hernández lesionado, tiene que dosificar a Troy Parrott es otra evidencia. Anda algo más justo ahora el Real Betis en cuestión de delanteros, por lo que el 'Ingeniero' creyó conveniente que su invento de la pretemporada, colocando al de Marmato como 'falso 9' (con gran éxito en Irlanda ante el Arsenal, por ejemplo), era lo apropiado ante tres centrales como los del RC Celta, aunque sólo una vez se puso de gol el '18', que estrelló un zurdazo en el travesaño. El irlandés tampoco le mejoró en la recta final.

Las valoraciones de los verdiblancos

ÁLVARO VALLES: 8

De nuevo decisivo y muy atento en el primer tiempo ante las acometidas (a menudo forzadas y escoradas) de los atacantes celestes. Especialmente atinado con los pies en un mano a mano con Pablo Durán. Aunque no valía de nuevo por fuera de juego, mantuvo su inspiración en la segunda mitad en otro mano a mano con Javi Rueda.

ORTIZ: 5

Profundo, aunque bien taponado, dejó algún hueco peligroso a su espalda que supieron aprovechar bien Pablo Durán y Hugo Álvarez. Se creció en los minutos finales, con un pase de la muerte que no encontró rematador.

DIEGO LLORENTE: 5

Certero al cruce y en las coberturas, sufriendo algo más con pases interiores en los que tenía que correr hacia atrás. A punto de marcar cuando se incorporó al segundo palo en un córner antes del intermedio. Relevado por Bartra con alguna molestia.

NATAN: 8

Está en un gran momento de forma y lo exhibe en el cuerpo a cuerpo, las anticipaciones y los despejes por alto. Infranqueable.

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Ya de por sí es obvio que va a subir mucho menos que Fran García, aunque al argentino, peligroso como de costumbre en la estrategia de ataque, se le vio incómodo en la marca con la movilidad de Hugo González y la pujanza de Javi Rueda. Determinante sobre la bocina al cruzarse providencialmente en un remate peligrosísimo de Aspas.

MARC ROCA: 6

Está con la flechita hacia arriba, si bien Febas y Moriba, sobre todo el guineano, impusieron su ley durante muchos minutos en cuanto a recuperaciones. De menos a más, se le vio mucho más sobrado en sus funciones principales con el paso de los minutos.

DANI CEBALLOS: 5

Se ofrecía por todas partes en la salida, pero no encontró casi nunca (exceptuando en el gran pase interior a Isco para que Radu se adelantara a la postre) cómo enlazar con los de arriba. Con el costasoleño, casi siempre cuando éste bajaba a ayudarle. Lastimado en una entrada de Moriba en la que éste se jugó la roja directa. Se le vio cansado en la segunda mitad tras el tramo de minutos más largo desde que llegó.

ANTONY: 4

Mejor cuando aparecía por sorpresa en zonas no previstas que a la hora de desbordar por su perfil, bien vigilado por Javi Galán. No le salieron tampoco las cosas esta vez, siendo el primero en marcharse a vestuarios.

ISCO: 6

Ni el cansancio ni la presencia a menudo de dos vigueses en su marca le aburrieron. El gran y casi único generador de los foráneos, con destellos de brillo y mejorando por lo general las jugadas en las que intervino.

EZ ABDE: 6

Más apagado e impreciso este domingo, sí hizo de las suyas peleando un balón sobre la línea de fondo que Radu mandaba a córner con apuros. Vio muy bien a Deossa en el 52 para que colombiano tuviese la más clara hasta entonces.

DEOSSA: 5

Absolutamente perdido como 'falso 9', tuvo que retrasarse unos metros para producir algo de incertidumbre a la zaga rival. Varios zurdazos muy desviados a destiempo y sin colocación. Se redimió nada más iniciarse el segundo tiempo, mandando un trallazo al larguero tras hacerse sitio perfectamente dentro del área. Terminó en posiciones más naturales para él.

PARROTT: 4

Ofreció un cabezazo al que no llegó por poco, un disparo lejano y desviado y, sobre todo, una gran ocasión con el tiempo cumplido que cruzó demasiado al pegarle mal con su pierna buena.

FORNALS: 6

Buenos minutos del castellonense, oxigenando a su equipo, tanto partiendo desde la banda derecha como al final en posiciones más centradas. Algo precipitado en sus disparos lejanos.

BARTRA: 5

Salió por las molestias de Llorente y no pasó grandes apuros.

LO CELSO: 5

Algún detalle de calidad, aunque poco trascendente en el juego de su equipo. Le falta subir un punto o dos de intensidad y ritmo.

ÁLVARO FIDALGO: 6

Aunque tuvo apenas un cuarto de hora, evidenció mucha movilidad, se ofreció bien por dentro, se mostró muy enchufado y sirvió un gran balón a Parrott que el irlandés no alcanzó a cabecear.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Es muy pronto para Aitor Ruibal y tiene fuera al 'Cucho' Hernández, pero el invento de Deossa como referencia arriba no se sostiene. Parrott estaría cansando, pero a las puertas de una cita copera en la que sí sería más lógico improvisar, se echó de menos desde el principio que incidiera con el irlandés. Rotó lo justo y necesario, más en cobertura que en la zona de creación, si bien los rendimientos individuales de algunos perjudicaron sus intereses. Fue apostando poco a poco por tener más control, sacrificando a priori profundidad, y ahí su equipo fue algo más reconocible, aunque con poca frescura física y de ideas.