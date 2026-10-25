De prometedor fichaje verdiblanco a caer en el olvido: se desvanecen los ingresos extras del Betis por Darling Bladi

El carrilero francés, que tras su fichaje se ganó la confianza de Pellegrini para acabar como suplente en el filial, vive una pesadilla en su nueva etapa en Países Bajos tras el acuerdo alcanzado en verano, lo que complica que el Betis cobre lo pactado y lo correspondiente a una futura venta

En su afán de reforzar el filial con vistas también el primer equipo, la dirección deportiva se hizo con los servicios hace dos veranos del carrilero zurdo Darling Bladi, procedente del Saint-Étienne francés.

Una incorporación que pronto suscitó expectativas por su puesta en escena en el filial y que no tardó en llamar la atención de Manuel Pellegrini, hasta el punto de que lo convocó para dos partidos en el comienzo de la temporada, en las jornadas 4 y 5 ante Levante y Real Sociedad, respectivamente, como reflejo de que le transmitía confianza tras verlo también en los entrenamientos con los 'mayores".

Debut con el primer equipo y perdida del sitio en el filial

Esta fe se tradujo en su debut en el primer equipo en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Palma del Río, cita en la que disfrutó de dos minutos y que podría haber sido el principio de un protagonismo creciente.

Sin embargo, ya nunca volvió a ser citado a la par que el Betis Deportivo se hundía en el pozo y sus prestaciones ya no eran tan destacadas como al principio, lo que en el nuevo año se tradujo en un descenso de protagonismo con la llegada al banquillo de Dani Fragoso en lugar de Javi Medina.

El nuevo técnico decidió apostar por Ian Forns y jóvenes promesas de la cantera que venían pisando fuerte por lo que pasó de intocable a un rol de suplente habitual con el que acabó el curso, justo cuando el Betis Deportivo apretó y estuvo a punto de conseguir el milagro de la salvación.

Traspasado en verano por 100.000 euros y un porcentaje de la plusvalía futura

La segunda fase del curso marcó su futuro en el Betis, que, tras el descenso, no lo incluyó en sus planes para el siguiente temporada y decidió traspasarlo con un pequeño ingreso directo de 100.000 euros que podría subir en función de los partidos jugados. Así, a principios de julio hubo acuerdo para su venta al Heerenveen de la Eredivisie neerlandesa con la esperanza de poder conseguir beneficios en un futuro por la letra pequeña del contrato.

No en vano, los heliopolitanos se guardaron un 15% de la plusvalía de una futura venta, lo que no sería difícila priori por el coste de la operación. Sin embargo, a día de hoy se antoja poco viable que en La Palmera vayan a obtener beneficios extras, tanto en cuanto su protagonismo en Países Bajos es nulo.

Sumido en el ostracismo en el Heerenveen

En este sentido, el futbolista francés de 22 años solo ha jugado siete minutos en lo que va de curso y sucedió en la priemra jornada de la máxima categoría neerlandesa. A partir de ahí ha entrado en la convocatoria de los siguientes nueve partidos, incluido el de este sábado contra el Ado Dean Hag, pero en ninguno ha pisado el césped.

Por ende, es evidente que no cuenta en los planes de Robin Veldman, lo que perjudica a los intereses verdiblancos en dos vertientes. Primero porque su ausencia de minutos le impide cobrar las variables por partidos jugados y segundo de cara a un ingreso futuro por su traspaso. Y es que si nada mejora en los próximos meses, no está descartada incluso su salida en enero.