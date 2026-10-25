Giráldez coincide con Pellegrini y reconoce: "Hay un cambio suyo que nos hizo daño"

El míster celeste señala la entrada en la reanudación de Fornals como el punto de inflexión en una fase donde ya han "tirado mucho balón, fruto del cansancio" tras los problemas a la vuelta de Glasgow, una segunda parte que no le ha gustado, aunque tuvieron "amor propio" y el punto es "bueno y justo"

"Sí, coincido", expresaba lacónicamente Claudio Giráldez en sala de prensa tras escuchar la valoración de su homólogo Manuel Pellegrini, que había considera "justo el resultado" tras un partido "con una parte para cada uno" de los contendientes: "Se ha visto una diferencia muy notoria entre la primera y la segunda en todos los aspectos vinculados con la energía, el físico, la tranquilidad con la pelota. Creo que hemos tirado mucho balón, fruto del cansancio. Evidentemente, hay un cambio que nos hizo daño, que es la entrada de Pablo Fornals, que mete a un jugador más por dentro".

Corrección táctica

"Cuando no tienes mucha energía, tiene que ir un central desde atrás a apretar. Coincidía que eran o Marcos Alonso o Javi Rodríguez los que tenían que darnos la igualdad dentro, que son de los que han repetido. Nos ha faltado un poquito de piernas para poder ser más agresivos en la presión. Y, sobre todo, hemos estado muy mal con la pelota en la segunda parte. Había muchos giros abiertos, nos ha costado muchísimo girar la pelota. Tener a alguien dentro que nos diese la vuelta, que nos diese el giro rápido al carril opuesto, que estaba muy liberado. Lo hemos interpretado mal en ese aspecto. Y, cuando no estás con la finura, no aciertas en los momentos que tienes dominio, que es la primera parte, y no interpretas del todo bien en lo táctico... La segunda parte no me ha gustado. Pero hemos tenido amor propio, nos hemos agarrado a un bloque bajo bien trabajado en la mayoría de situaciones del juego. Creo que el punto es bueno y justo".

Buena puesta de largo pese al cansancio

"Sí, sobre todo la primera media hora, que representa la línea que seguimos del Celtic, que es lo que queremos ver del equipo. Un equipo que está ordenado en la presión, también en la vuelta; que está equilibrado, que no permite que el rival se despliegue. La transición que tiene el Betis, que es espectacular, y que es capaz de girar la pelota, tener el balón, circular. Hemos tenido cosas muy buenas en esa primera media hora. Hemos tenido para ponernos por delante. El portero ha acertado, no hemos tenido el acierto en la finalización. Sabíamos que era importante para nosotros ponernos por delante, un poco por el esfuerzo del otro día, que se nos iba a hacer un poquito largo el partido. Y creo que en la segunda parte no hemos interpretado bien cómo girar la pelota para descansar con ella, por lo menos, y tener más tiempo atrás al Betis, que creo que hoy tenía un déficit para poder robarnos el balón. Como se ha visto en la primera parte, para poder correr por dentro, pero que los cambios le iban a dar un jugador más de pie y un jugador más de área. Y nos ha costado tanto la entrada de Troy Parrott como la de Pablo Fornals, y nos ha podido costar el partido; un partido que creo que teníamos controlado hasta el descanso. Es un equipazo; la verdad que son jugadores de un nivel altísimo, 9 puntos de 9 en Champions, están cuartos en LaLiga. Y creo que también es una pena que estos partidos se jueguen con tanta fatiga encima de las piernas, porque desmerecen el espectáculo que se podría ver con dos equipos tan bonitos de ver, en mi opinión. O tan alegres, o tan... Los partidos suelen ser de muchos goles, tan ofensivos".

Portería a cero

"Sí, es un aspecto totalmente positivo. Sé que hay veces que la gente lo ve como algo negativo. Me parece un aspecto súper positivo, que te hace que, cuando te faltan un poco las fuerzas, cuando no eres capaz de tener el control, puedes estar sobreviviendo en los partidos para poder ganarlos, como hemos podido ver en las últimas acciones con Iago Aspas. Y para poder tener en cualquier zona del campo tranquilidad o control, de alguna manera. Cuando el Betis saca mucho jugador fuera a jugar, hacia atrás, con Isco Alarcón, con Giovani Lo Celso, con Dani Ceballos o Nelson Deossa (cuando era un jugador más de construcción), tienes que ajustarte para poder robarles desde el bloque bajo. Te toca trabajarlo, estar ordenado, que no te generen ocasiones de gol, que es lo que hemos hecho en la primera parte y muchos momentos en la segunda. Y luego está la interpretación ofensiva, que la hemos hecho bien en la primera parte y no tan bien en la segunda. Pero mantener portería a cero te hace estar en los partidos, te hace sumar los puntos que tenemos y te hace que los rivales también sientan que en cualquier zona del campo les va a ser difícil meternos mano y ganarnos. Y van por ahí los tiros. Creo que son siete jornadas sin perder en LaLiga seguidas. Habla de esa fiabilidad".

De más a menos

"Si ellos te meten a Pablo Fornals dentro y, en vez de tener una referencia afuera, hace que Marcos Alonso o Javi Galán, que son los que lo pueden defender, tengan que ir a zonas muy incómodas; y no estás demasiado presionante sobre el balón, entonces el jugador de atrás tiene miedo a ir, está un poco cansado y, a la mínima que puede, suelta. Hay una parte táctica y una parte física que te lleva a estar más tiempo en bloque bajo. Y luego hay una parte física del entendimiento del ritmo del balón, que lo hemos bajado, que nos ha costado mucho girar la pelota, que hemos intentado descansar jugando hacia atrás en vez de jugando a lo ancho, que es donde había la ventaja en el partido de hoy. Y entiendo que, cuando estás más lúcido y más fresco, hay situaciones del juego que ves antes, que es lo que hemos hecho en la primera media hora, llegando más veces a los dos Hugos, con Javi Galán y con Javi Rueda lanzados. Evidentemente, a Javi Rueda le ha costado la segunda parte, ha intentado bajar el ritmo muchas veces".

Balance de una semana intensa

"Sergio Carreira ha entrado muy cansado. Yo estoy cansado y no he jugado. Y entiendo que los que fuisteis a Glasgow también lo estáis. Ha sido una semana muy, muy exigente. E irnos esta semana con dos victorias y un empate me parece muy meritorio. Evidentemente, hemos tenido momentos para ganar el partido hoy, nos vamos con la sensación de que lo hemos podido ganar, pero también es verdad que ellos han tenido dos muy claras".