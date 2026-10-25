Celta - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 10 de la Liga EA Sports

El Betis visita este domingo al Celta después de su tercer triunfo en Champions y la intención de retomar la senda triunfal en LaLiga

El Betis regresa esta sábado a LaLiga tras demostrar su poderío en la Champions League con su tercera victoria en tres partidos ante el Feyenoord que lo sitúa al borde de la clasificación entre los 24 primeros y en la lucha para terminar en el 'top 8'.

Por ende, tras tres partidos en casa seguidos, afronta la salida a Balaídos para medirse con el Celta con la intención de retomar su marcha triunfal después del frenazo en el polémico choque contra el Barcelona, en el que salió perjudicado por las decisiones arbitrales.

El cuarto en la clasificación, con 19 puntos de 27

Ahora, con 19 puntos de 27 posibles, ocupa la cuarta plaza por detrás de los tres clubes más poderosos del campeonato y esta tarde pretende mantenerse en esa pugna con el séptimo triunfo del curso ante el conjunto vigués.

Cita para la que Manuel Pellegrini sigue sin contar con los lesionados Cucho Hernández y Junior Firpo, a los que se ha sumado Facundo Bernal por su sanción de cuatro partidos por la expulsión ante el Barcelona.

El Celta, motivado tras dos triunfos seguidos

El Celta, por su parte, recibe a los verdiblancos en la octava plaza, con 11 unidades en su casillero con una preponderancia de los empates, con un total de cinco, y después de conseguir la segunda victoria de este campeonato el pasado fin de semana contra el Deportivo de La Coruña.

Además, los vigueses se estrenaron este jueves en Europa con su remontada contra el Celtic, por lo que llegan a este duelo muy motivados.

Celta-Betis: La hora del comienzo del partido

El partido que enfrenta hoy a vigueses con hispalenses se jugará en el Estadio ABANCA Balaídos este domingo 25 de octubre de 2026, a partir de las 16:15 horas, es decir en la segunda franja de la jornada sabatina.

Celta-Betis: ¿Dónde se puede ver por televisión este choque?

Este duelo, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, podrá verse por plataforma de pago, más concretamente por DAZN y DAZN LaLiga 2, en los diales 58 en Movistar y 114 en Orange. Como es habitual, resulta posible visualizarlo en diferentes dispositivos a través de las respectivas aplicaciones.

Celta No Iniciado - Betis

Celta-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

ESTADIO Deportivo ofrece la posibilidad a través de www.estadiodeportivo.com de no perderse ni un detalle de este importante partido con un detallado minuto a minuto con todo lo que ocurra durante este encuentro tras la victoria en Europa contra el Feyenoord. Una vez concluido el partido, este medio continuará con la cobertura, con la crónica, las notas de los béticos y las declaraciones de los principales protagonistas.