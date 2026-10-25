La reacción de San Mamés al debut de Christian Imga con el Athletic: hace historia a sus 17 años

El extremo de origen africano se estrenó en LaLiga ante el Getafe y se convierte en el quinto futbolista menor de edad en jugar con el primer equipo rojiblanco en 2021, algo que ningún canterano conseguía desde hacía 14 años

El Athletic ha regresado este domingo a la senda de la victoria y lo ha hecho a lo grande. Después de cuatro jornadas seguidas sin vencer, en las que solo firmó dos tantos a favor, el cuadro rojiblanco se ha dado un atracón ante el Getafe (4-0) para espantar fantasmas en torno al nuevo proyecto comandado por Edin Terzic, que además se ha permitido el lujo de hacer debutar a Christian Imga y al delantero Txus Vizcay, de 21 años.

En el caso del primero, considerado la última gran perla de Lezama, la reacción de San Mamés dejó patente las ganas que hay de verle en acción. Corría el minuto 68 cuando el técnico alemán decidía darle la oportunidad el extremo de origen africano (de padre camerunés y madre guineoecuatoriana), recibiendo una sonora ovación por parte de la afición bilbaína. Saltaba, además, en lugar de Nico Williams, en cuyo espejo bien podría moverse un futbolista de imponente físico (mide 190 centímetros de alto) que ha entrado además en la historia del Athletic al dar el salto al primer equipo con 17 años, 8 meses y 8 días.

Los debutantes más jóvenes en el siglo XXI

En concreto, Imga se ha convertido en el quinto futbolista menor de edad en debutar con el conjunto vasco en el siglo XXI. Los últimos que lo hicieron con su edad fueron Javi Martínez, en 2006, Jon Aurtenetxe, en 2009, en Iker Undabarrena, en 2012, el último en lograrlo hacía ya 14 años. Tres antes, además, se estrenó el aún más precoz Iker Muniain, protagonista del segundo debut rojiblanco más joven de la historia, con 16 años, siete meses y 11 días, solo por detrás de Domingo Gómez-Acedo, 'Txomin', que en 1914 fijó el listón en 16 años y 134 días.

La carrera del Imga en el Athletic

En su caso, el extremo de Zumárraga ya había tenido la oportunidad de ir convocado en los tres últimos encuentros, ante Rayo Vallecano, Valencia y Levante, pero ha sido hoy cuando Terzic le ha dado la alternativa dentro de su plan de gestión de cargas con Nico Williams. Entró al campo con 2-0 a favor y, aunque no tuvo acciones destacadas, pudo participar de la mayor goleada del equipo en lo que va de curso.

Tras arribar a la disciplina rojiblanca en enero 2025 procedente del Deportivo Alavés, en edad cadete, no hay dudas de que Christian Imga está quemando etapas a una velocidad de vértigo. Así, esta misma campaña también ha debutado con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, donde suma cuatro partidos, los tres últimos como titular, y se ha estrenado ya como goleador, siendo el único de su generación (2009) en tener dorsal del primer filial.

Así juega Christian Imga

Inevitablemente, el juego de Christian Imga recuerda al del propio Nico Williams. Sus físico le sirve para imponerse en los duelos cuerpo a cuerpo y le concede una potencia y una zancada que hacen que no sea nada fácil frenarlo. Pero, además, maneja las dos piernas y tampoco está exento de calidad técnica, siendo el regate otra de sus grandes cualidades junto a la velocidad. Un cóctel perfecto que en Lezama están sabiendo agitar para forjar a una nueva estrella, a la que tienen atada con un contrato hasta 2031.

España también lo tiene 'atado'

Convocado este mismo verano por la selección española sub 18, en el mes de mayo ya llamó la atención en el Europeo sub 17, después de una campaña en el Juvenil A en la que firmó 8 tantos en 24 partidos en División de Honor, más otros dos goles y una asistencia en seis choques en la Youth League. Además, en el ultimo parón volvió a jugar otros cuatro encuentros con la sub 18, volviendo a brillar con un golazo ante Brasil.