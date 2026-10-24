Edin Terzic responde a las dudas que genera su Athletic: “Mi trabajo no es buscar excusas, sino encontrar soluciones”

El entrenador alemán asume la presión y asegura no tener "ningún problema" en catalogar el partido de este domingo ante el Getafe como una "final", pero recalca que luego hay que "demostrarlo" sobre el césped

Después de cuatro jornadas consecutivas sin vencer, en las que solo ha anotado dos tantos a favor, el Athletic afronta este domingo, ante el Getafe, una nueva oportunidad para brindar una alegría a los suyos en San Mamés. Una cita de suma importancia para espantar fantasmas ante la que su entrenador, Edin Terzic, aseguró que no tiene "ningún problema" en hablar de finales, como calificó Iñaki Williams el partido ante el cuadro azulón.

"Entiendo perfectamente lo que ha dicho el capitán, pero lo más importante no es lo que digamos antes del partido, sino lo que demostremos sobre el terreno de juego", subrayó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro frente a un rival que también llega en medio de un lío tremendo por las críticas de Bordalás a su plantilla y la respuesta del presidente, el peculiar Ángel Torres.

Aunque su puesto, por ahora, no se discute, el preparador germano admite que la secuencia de resultados del equipo rojiblanca hace que la obligación por vencer sea máxima. "Si afrontas cada partido como si fuera el último de la temporada, no hay ningún problema. Cuando trabajas en un gran club, encadenas tres partidos sin ganar y pierdes el cuarto, la presión aumenta. Somos plenamente conscientes de ello", apostilló, reconociendo también que no esperaba verse en esta situación después de lograr dos victorias consecutivas ante el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid.

"Entonces teníamos la sensación de que estábamos dando pasos adelante y mejorando nuestro nivel de juego y nuestros resultados. Mi trabajo no consiste en buscar excusas, sino en encontrar soluciones. Hemos tenido lesiones, un inicio de Liga retrasado y 28 días sin jugar, pero sabíamos que tendríamos que afrontar estos desafíos. No estamos contentos con los últimos resultados, aunque también ha habido momentos muy buenos y aspectos positivos", explicó, pese a todo, Edin Terzic, que destacó por ejemplo "la primera fase" del partido ante el Levante.

Las alternativas en la delantera del Athletic

"Estamos entre los cuatro mejores equipos en estadísticas como posesión, centros, disparos y llegadas al último tercio. Eso significa que no estamos tan lejos de volver a marcar goles. Esta temporada hemos utilizado a Iñaki, Guruzeta y Maroan como delanteros centro. También hemos probado a Robert Navarro como segundo delantero y sabemos que Nico Serrano ha jugado en esa posición. Estamos probando diferentes alternativas y entrenando con delanteros de la cantera. Necesitamos goles del nueve, pero no podemos limitarnos a exigirles que marquen”, añadió sobre la falta de pólvora de su equipo.

De este modo, el técnico del Athletic incidió en la necesidad de "recuperar esas buenas sensaciones, eliminar esos pequeños errores técnicos individuales" que les están costando goles, como sucedió en el Ciutat de València, y "volver a poner el foco en las cosas que hicimos bien contra el Celta y el Atlético".

Advierte sobre el Getafe: "Practica un fútbol intenso y físico"

"Si lo conseguimos, volveremos muy pronto a la senda de las victorias", añadió el entrenador de Menden, quien restó importancia a la incidencia que pueda tener en el Getafe el 2-5 encajado el jueves frente al Lugano en la Conference League y advirtió del peligro de un rival "muy bien organizado, que juega de forma muy directa y practica un fútbol intenso y físico".

"Va a ser un reto difícil, pero hemos preparado al equipo para lo que esperamos del rival. Llevamos mucho tiempo sin jugar en San Mamés y tenemos muchas ganas de volver a hacerlo y de mejorar nuestro nivel de juego", recalcó.

Terzic pone fecha a la recuperación de Sancet y aclara el estadio de Beñat Prados

En cuanto a la enfermería, por su parte, Terzic confirmó que Oihan Sancet todavía no está disponible, por lo que se suma a las bajas del sancionado Aymeric Laporte y del lesionado de larga duración Gorka Guruzeta, que "se va a perder buena parte de la temporada, quizá toda". "Está en la última fase de su recuperación. Esperamos que el lunes o el martes empiece a entrenar más con el grupo y esté preparado para la próxima semana", avanzó sobre Sancet.

Además, también restó importancia a la falta de minutos de Beñat Prados, al que ve cada vez más cerca de su mejor nivel. “Cada semana está más cerca, aunque hay mucha competencia en el centro del campo, con seis u ocho jugadores preparados para jugar. Está trabajando muy duro y cada día demuestra que se acerca el momento de volver a estar preparado para nosotros”, sentenció,