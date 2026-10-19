Se confirman los peores augurios con la lesión de Gorka Guruzeta

El Athletic pierde a una de sus principales referencias ofensivas para lo que resta de campaña, un contratiempo mayúsculo para Terzic, que deberá buscar soluciones para recomponer su ataque

Los peores presagios se han confirmado en el Athletic Club. Las pruebas médicas a las que se ha sometido Gorka Guruzeta este lunes han revelado el alcance de la lesión que sufrió el pasado sábado en Mestalla.

El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego apenas unos minutos después de saltar al césped desde el banquillo y las primeras exploraciones ya indicaban que sufría una lesión grave de rodilla. Los pronósticos no han tardado en confirmarse oficialmente. Duro golpe para el conjunto rojiblanco, que pierde a uno de sus arietes más importantes en un momento decisivo en el que la temporada echa a rodar con continuidad.

Guruzeta dice adiós a la temporada

El delantero donostiarra sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le obligará a pasar por el quirófano y afrontar un largo proceso de recuperación. La intervención quirúrgica se llevará a cabo en los próximos días, mientras que el periodo estimado de baja oscila entre los seis y los ocho meses. Salvo sorpresa, el jugador dice así adiós a la temporada.

La acción que encendió todas las alarmas se produjo en el encuentro ante el Valencia. Guruzeta llevaba apenas unos minutos sobre el terreno de juego cuando se le quedó clavada la pierna izquierda y tuvo que solicitar el cambio de inmediato. Las sensaciones no fueron buenas desde el primer momento y las exploraciones médicas han terminado confirmando la gravedad del percance.

No es la primera vez que el atacante se enfrenta a una lesión de estas características. En abril de 2019 ya sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, entonces en la otra rodilla, la derecha, cuando militaba en el Bilbao Athletic. Ahora, con 30 años recién cumplidos, deberá afrontar de nuevo un largo proceso de recuperación.

Un problema añadido para Terzic

La ausencia de Guruzeta supone un serio contratiempo para Edin Terzic, que ya mostró su preocupación en rueda de prensa y que ahora ya sabe que pierde a un delantero con capacidad para fijar a los centrales, asociarse con sus compañeros y ofrecer distintas soluciones en el frente ofensivo. El técnico alemán tendrá que reorganizar su ataque para cubrir una baja que llega cuando el calendario todavía tiene por delante buena parte de su recorrido.

El atacante había participado en cinco encuentros oficiales esta temporada, acumulando 183 minutos sin haber conseguido estrenarse como goleador. Su rendimiento, sin embargo, no se pone en duda. La pasada campaña, sin ir más lejos, firmó 17 tantos en 48 partidos y se había consolidado como una referencia ofensiva del equipo.

Ahora, las alternativas pasan por dar más protagonismo a Iñaki Williams y Maroan Sannadi, además de valorar otras soluciones dentro de la plantilla. La lesión de Guruzeta se suma a las ausencias de Nico Williams y Oihan Sancet, lo que agrava los problemas de Terzic en una de las zonas más sensibles del equipo.

Con la Copa todavía por comenzar y apenas ocho jornadas de Liga disputadas, el Athletic se enfrenta a un hándicap complicado y lo más probable es que se vea obligado a acudir el mercado.

Guruzeta suma 186 partidos y 48 goles con el primer equipo rojiblanco y tiene contrato con el Athletic hasta 2028.