Las salidas lideran el mercado de enero del Betis con una sola opción para fichar y Abde, Natan, Iker Losada y Fidalgo como nombres propios

A dos meses de su apertura, el Betis tiene clara su hoja de ruta en el mercado invernal, determinado por las salidas que puedan producirse y las ofertas que se esperan que lleguen por sus puntales con una respuesta ya preparada

Quedan dos meses para la apertura del mercado invernal y, como no podía ser de otra forma, la dirección deportiva del Betis, liderada por Manu Fajardo, trabajando en consecuencia con la atención puesta en los movimientos que se puedan producir, la postura a adoptar y la reacción en el caso de que haya actividad relevante.

A priori, a tenor de los resultados del equipo y el nivel y equilibro de la plantilla, no se espera un mercado de enero muy movido en La Palmera, lo que ya avisó Ángel Haro, presidente heliopolitano, a poco de cerrar el anterior. No en vano, aseguró que no tenían previsto nuevas llegadas en invierno al haber consumido los recursos económicos para reforzar la plantilla y no haber margen de maniobra, lo que lógicamente cambiaría si hubiera operaciones importantes en el capítulo de ventas.

El mercado bético dependerá exclusivamente de las salidas con una consigna clara

Y es que el alcance del mercado invernal del Betis dependerá casi exclusivamente del apartado de las salidas, única forma de que también hubiera alguna entrada, porque lo cierto es que la plantilla verdiblanca cuenta con futbolistas muy cotizados en el escaparate por los que podrían llegar propuestas astronómicas.

A día de hoy, como informó recientemente ESTADIO Deportivo, el club está cerrado a deshacerse de sus puntales en enero, a menos que llegará una oferta desorbitada que resultara irrechazable y les hiciera cambiar de opinión, de ahí que haya puesto muy alto el listón a los baluartes más pretendidos, casos de Natan y Ez Abde.

Abde y Natan, en el centro del foco

Recientemente, ha reaparecido el posible interés del Barça por el central bético, que solo pensaría mínimamente salir si recibiera una llamada real de los azulgranas, aunque ya ha expresado en varias ocasiones que es feliz en La Cartuja.

La cláusula de rescisión del brasileño asciende 80 millones y el Betis solo empezaría a discutir su venta a partir de 35 millones de euros, mientras que en el caso de Abde su precio unilateral es de 60 millones y diversas fuentes apuntan que no lo vendería por menos de 55 kilos, teniendo en cuenta que el Barça se lleva un 20% del total.

La amenaza con el marroquí la lidera un PSG que se habría fijado en el bético para cubrir la lesión durante toda la temporada de su estrella Khvicha Kvaratskhelia si bien Luis Enrique dejó la puerta abierta a que no llegara sustituto, ya dependiendo de lo que noten su ausencia de aquí a enero. No obstante, la consigna en Heliópolis resulta clara, la respuesta es no a menos que rompan la baraja con una cantidad muy fuera de mercado que suponga una superlativa inyección económica.

Dos salidas más probables y con menos repercusión: Iker losada y Álvaro Fidago

Hay dos salidas que son más probables en enero que las de Natan, Abde o algún otro puntal, pero que, a priori, no derivarían en fichajes para cubrir sus ausencias. De este modo, se le tratará de nuevo buscar acomodo a Iker Losada, un descarte en verano que optó por seguir sin que haya podido cambiar su estatus.

También podría estar sobre la mesa la salida de Álvaro Fidalgo por su escaso protagonismo, aunque, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, todavía no ha habido ninguna comunicación al jugador por parte del club ni se ha tratado el tema, posiblemente a la espera de comprobar si aumenta su presencia en el once de aquí a que abra el mercado.

El internacional azteca es consciente de la elevada competencia en su puesto y, llegado el caso, no vería mal marcharse si el club le abriese la puerta. Cabe recordar que en el anterior mercado prefirió quedarse con la esperanza de poder revertir su situación. En teoría no se valoran ms bajas, aunque en el fútbol y en su mercasdo nada se puee elevar a definitivo.