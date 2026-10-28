Fran Pastor, casi bético, compañero de Diego Llorente y arquitecto del Navalcarnero: "El fútbol pasa a un segundo plano; es un día para estar unidos como país"

El director deportivo del rival verdiblanco en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que no se ha jugado este miércoles por la tragecia ferroviaria en Urda y que se aplaza al 12 de noviembre, analiza una cita histórica para el conjunto rojiblanco, así como su pasado como futbolista, que estuvo cerca de llevarle a Heliópolis

"La verdad es que nos hemos levantado en todo el país con la noticia (del accidente ferroviario en Urda), que es una desgracia. Al final creo que el fútbol y todas nuestras cosas pasan a un segundo plano. Al final, hoy es día de ayudar en todo lo posible, sobre todo a esa gente que se ha visto afectada, a esos familiares, amigos. Desde aquí quiero mandarles ánimos y, como españoles, pues creo que ante estas situaciones siempre somos un país muy unido y que en estas situaciones nos ayudamos entre todos", apunta Fran Pastor, director deportivo del CDA Navalcarnero, que atiende la llamada de ESTADIO Deportivo el día que debía haberse jugado el partido ante el Real Betis.

Finalmente, la RFEF decidió aplazar los 24 cruces previstos para este 28 de octubre y reubicarlos en otras fechas, siendo reprogramado el choque entre rojiblancos y verdiblancos el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas, lo que se han tomado con resignación: "Hoy lo importante es lo que hemos mencionado nada más empezar. Nosotros, a nivel deportivo, tenemos que adaptarnos, somos profesionales de esto y afrontaremos un partido de esta magnitud con la misma ilusión que lo íbamos a afrontar hoy. Nos es indiferente, pues el 'Naval' está preparado, el pueblo está ilusionado. El día que sea lo intentaremos afrontar de la mejor manera y dar el máximo nivel posible".

- (P) El Sestao se cargó al Espanyol, el Recre hizo sudar al Rayo... y su entrenador no renuncia a un segundo 'alcorconazo'.

- (Respuesta) La Copa es una competición muy bonita, pues se juega a partido único y, evidentemente, las posibilidades se abren, pero bueno, no nos olvidemos de que el Betis para mí es un 'Top 5' de España y está jugando la Champions League. De todos los equipos que están jugando a día de hoy la Copa del Rey en esta primera eliminatoria es el más difícil. Ellos también están mostrando sobre todo un respeto máximo. Hemos escuchado a Pellegrini, he visto cómo desde dentro del club se toman en serio la Copa y, evidentemente, es un equipo muy importante en España. Para ellos esta competición, también para su afición, es la que más se les acerca, por así decirlo, a poder ganarla, entonces eso también dificulta todo. Evidentemente, nosotros desde dentro tenemos esa ilusión, vamos a ponerle muchas ganas a ese partido, pero no hay que olvidarnos de que estamos jugando contra grandes jugadores. Pueden tener bajas el día que se juegue, pero bueno, la dificultad es máxima y lo que nos puede acercar a conseguir algo en ese partido, pues es sobre todo esa ilusión, lo que comentó el míster, que se les conoce, y que al final a nosotros, por así decirlo, tampoco nos conocen tanto, pero bueno hoy en día en el fútbol se estudia todo; todos nos conocemos, da igual la categoría. Entonces, va a ser sobre todo para nosotros, más que conseguir la hazaña, tiene que ser un partido de ponernos nosotros frente a un equipo grande, como es el Betis hoy en día, y de que nuestros jugadores pues se expongan en un escenario muy bonito y que al final les va a servir a todos para revalorizarse. Es un poco la idea, es un poco también la idea del proyecto, mirar a quien sea a la cara y, a partir de ahí, pues evidentemente la ilusión está intacta, pero sabiendo que nos estamos enfrentando ante, como te he comentado, el equipo más potente en esta primera ronda de la Copa del Rey.

- (P) ¿Qué es lo que más preocupa de este equipo? O, enfocándolo de otra forma, ¿qué es lo que más le gusta del Betis?

- (R) Pues qué te voy a decir... Me gusta todo. Cualquier jugador del Betis que iba a jugar hoy el partido sería titular prácticamente en cualquier equipo de Primera división. Sólo del filial, por así decirlo, está Morante, con Manu González, pero al final en portería jugará Diego Conde, que es un portero que estuvo en Navalcarnero en una etapa, por lo que también sería un partido especial para él, y luego del filial jugaría Morante, pero todos sabemos la capacidad que tiene el chico, el potencial que está demostrando, que está rompiendo barreras, que, como ha dicho Pellegrini, es un jugador que tiene que crecer y que evidentemente su nivel y su proyección los pondrá a medida que vaya creciendo. Pero está Álvaro Fidalgo, que no está teniendo minutos y es internacional por México y sabemos el potencial que tiene; Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, que sabemos el jugador que es muy polivalente, que te puede jugar en los dos laterales, te puede jugar de extremo... Es un equipo que tiene muchas armas, jugadores de mucho talento y el que juegue y el que te nombre son jugadores espectaculares, son especiales, y que eso lo hace bonito. Como comentó nuestro míster, que nuestros jugadores tienen una oportunidad de enfrentarse a jugadores de talla mundial y, por qué no decir 'oye pues nosotros también queremos seguir creciendo en este mundo del fútbol', que al final como bien sabemos todos es muy igualado, y qué mejor manera que enfrentarte a estos jugadores de la elite.

- (P) Sin dar muchas pistas, que no se enfade Miguel, pero ¿cómo es el Navalcarnero? Están en un buen momento de forma, de resultados y de juego, siendo un equipo bastante ecléctico eque puede jugar de muchas formas.

- (R) Sí, estamos muy contentos en líneas generales. Es un club que viene haciendo las cosas muy bien, humilde, donde su presidente lleva haciendo las cosas bien, en este caso Juan Alarcón, a nivel de dirección. Es un club para el jugador un poco trampolín, donde los jugadores se revalorizan después del paso con nosotros. y ésa es la idea. Al final en este nuevo proyecto, en esta nueva andadura donde también estamos el míster y yo de la mano y fuimos los que configuramos el equipo, pues nos planteamos ese Navalcarnero de jugadores jóvenes, jugadores valientes, jugadores ambiciosos, jugadores con hambre, que desde todos analizamos y captamos que por así decirlo no eran muy conocidos, pero que haciendo un año bueno, pues iban a estar en el escaparate. Y, luego, en cuanto a modelo de juego, pues el míster, que es un gran míster y una apuesta a nivel personal, tanto del 'presi' como mía, muy bien lo has descrito: su equipo puede jugar a muchas cosas; es un equipo que se puede meter en bloque bajo, es un equipo que puede ir en presiones altas, es capaz de asociarse, es capaz de jugarte en transiciones... Eso es lo que está demostrando el equipo, sobre todo en nuestra categoría (Segunda RFEF) y todo eso lo queremos aplicar en ese día también contra el Betis. Somos un equipo muy polivalente, que tenemos lo bonito también de hoy en día en el fútbol, no tener sólo un modelo, un sistema; tenemos perfiles de todo tipo: jugadores con músculo, jugadores con capacidad de asociación, y eso nos hace un equipo bastante competitivo y tenemos muchas ganas de seguir creciendo y, sobre todo, que a final de año estemos todos orgullosos del año que se ha conseguido.

Director deportivo con 32 años, retirado del fútbol a los 28 y ex compañero de Diego Llorente

"Sí, es así. Por desgracia tuve que dejar el fútbol de manera precoz con 28 años. He estado jugando en Suramérica, jugando Copa Libertadores. Todo ese trayecto en mi cantera, en la cantera del Real Madrid y, luego, en diferentes equipos de Segunda B en España. Por circunstancias, la vida me golpeó (le diagnosticaron una enfermedad de médula ósea) y me tuve que reinventar. Y ahora estamos en otras funciones y, bueno, sí, recuerdo con mucho cariño ese vestuario con Diego Llorente. Justo coincidí con él en etapa benjamín, porque yo tenía un año menos que él, y luego volví a coincidir con él en la etapa juvenil, donde él explotó. Es un jugador que también me alegro a nivel individual, porque es un chico que ha ido pasando etapas en la cantera del Real Madrid de manera humilde; es el típico que nunca llamaba la atención y es de esas personas que te alegras de que haya llegado a la elite, porque es un jugador que siempre ha mantenido esa humildad. Su familia también es súper sana y súper buena, y evidentemente tengo un gran recuerdo. Tenía muchas ganas también de saludarle, de volverme a reencontrar con él, porque es un gran tío y la verdad es que me alegro de su carrera, porque se lo merece".

A punto de fichar por el Betis B... pero llegó Aitor Ruibal

"Sí, hubo una etapa en Segunda B, mi segundo año sénior de hecho, cuando Capi vino a verme en directo, que era el segundo entrenador del filial, con Juan Merino en ese momento, y vino una propuesta para jugar en el Betis Deportivo. La verdad es que con mi familia y demás lo comentamos mucho, porque es verdad que era una buena oportunidad para mí el Betis, un club que nos gustaba mucho la idea. Y finalmente no se hizo. Luego, en invierno, también hubo una propuesta importante para volver a militar en el filial y, bueno, curiosamente el destino hizo que en ese mercado invierno el Betis B firmase a Aitor Ruibal. Una anécdota que está ahí y que, bueno, es verdad que hubo ese acercamiento; estuve cerca de poder haber firmado con el filial, pero, cosas que pasan en la vida; eliges otros caminos, pero sí, es cierto que hubo esa cercanía para poder haber jugado en el filial del Betis".

Un último deseo: no es día para buscar culpables, sino para ayudar

"Nada, muchas gracias a vosotros y nada, pues terminar sobre todo la entrevista como la hemos empezado, mandando ese mensaje de ánimo, de lucha, de que al final, como te he dicho, somos un país que ante las adversidades creo que hemos mostrado unión. Creo que es un día para, sobre todo, unirnos. Evidentemente todo el mundo habla de un montón de cosas; yo creo que es un día para sobre todo mandar nuestro máximo apoyo a los familiares y, luego, pues lo que tenga que suceder y las consecuencias pues se marcarán por la gente que lo tenga que hacer. Lo que creo es que a nosotros como ciudadanos nos toca apoyarnos entre todos, mandar nuestro máximo ánimo. Todo lo que se pueda ayudar a esas personas afectadas pues, como te he dicho, bienvenido sea", se despedía Fran pastor.