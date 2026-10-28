Así se vivió en el vestuario del Navalcarnero la suspensión del partido contra el Betis: "Teníamos los nervios a flor de piel"

El técnico del conjunto madrileño, Miguel Zárate, ha explicado cómo se han enterado de este trágico accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes (Toledo) que ha obligado a posponer la fiesta que tenían preparada con motivo de este histórico encuentro ante los verdiblancos en la Primera Ronda de la Copa del Rey 2026/2027

El anuncio por parte de la Real Federación Española de Fútbol con la suspensión de los 24 partidos correspondientes a la Primera Ronda de la Copa del Rey que debían disputarse a lo largo de este miércoles ha sido un severo contratiempo para el Real Betis, que ya se encontraba instalado en su hotel de concentración en Madrid, y aún más para el CDA Navalcarnero, que tenía todo preparado para vivir un día de lo más festivo y llamado a ser recordado hasta el fin de los días. Evidentemente, después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), no había lugar para celebraciones y tampoco era cuestión de jugar por jugar.

En este sentido, el modesto club madrileño se ha pronunciado en boca de su entrenador, Miguel Zárate, para asegurar que no sólo comparte la propuesta verdiblanca de no precipitarse a la hora de elegir fecha para inscrustar en el complejo calendario este duelo copero en el Muncipal de Santo Domingo de Alcorcón, sino que reclama a la RFEF que se designe un momento que reúna todas las condiciones para organizar esos festejos que merece un acontecimiento histórico para la zona.

El Navalcarnero entiende el aplazamiento y comparte el argumento del Betis

El técnico del Navalcarnero ha atendido a DAZN, ya después de conocerse el aplazamiento y el regreso del Real Betis a Sevilla. "La comunicación ha sido a través el director deportivo, así nos nos hemos enterado nosotros de la cancelación; pero es verdad que, con las noticias que estábamos viendo, se veía venir que lo más lógico era no jugar, que el partido fuera aplazado. Ahora mismo, lo más importante es que no haya más malas noticias, que todo vaya recorriendo su curso y el fútbol ya se dejará para otro momento, porque ahora mismo no es lo más importante", explicaba, poco antes de que se conociese que el partido era finalmente fijado para el 12 de noviembre a las 19:00 horas.

Miguel Zárate también argumentó que compartía el criterio del Real Betis de no precipitar la celebración de este encuentro y que el mismo se celebrase cuando todo permitiese garantizar que Navalcarnero tendría la fiesta que merece: "Sí, totalmente. Para nosotros estaba siendo un día muy bueno. Ya estábamos con esos nervios a flor de piel, ya iba quedando menos para el gran día, para la gran noche, para el partido... pero bueno, este año también nos ha pasado en Copa Federación. Hubo alertas de lluvias un día que teníamos que ir a Valencia y no pudimos jugar".

Miguel Zárate da la razón a Ramón Alarcón sobre la nueva fecha del Navalcarnero - Betis

"Lo primero es lo primero, lo segundo es que podamos jugar el partido cuando mejor nos venga a los dos clubes. Tampoco creo que haya que buscar una mala fecha. Que se ponga cuando se pueda jugar y que todos estemos en las mejores condiciones posibles para disfrutar de este partido", ha añadido Zárate, en la misma línea del CEO del Real Betis, Ramón Alarcón.

"Entendíamos que lo mejor era volvernos a Sevilla y ya organizar la semana. En noviembre hay otro parón de selecciones, así que habrá que buscar ahí un hueco", había asegurado previamente el dirigente bético. La RFEF ha aceptado la propuesta en el puzle que ha tenido que armar con las fechas y horarios de los 24 encuentros cancelados en la Copa del Rey.