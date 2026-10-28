Los béticos Tiago Polo y Danel Castro, claves en la clasificación de España, que ya está en cuartos

La 'Rojita' forzó la tanda de penaltis ante Gales, en la que el atacante marcó uno 'a lo Panenka' y el portero detuvo dos lanzamientos, mientras que superó ampliamente a Ecuador (4-1) para jugarse este jueves contra Colombia su presencia en las semifinales de este novedoso torneo internacional

España avanza hasta los cuartos de final de la I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa gracias a una extraordinaria actuación de dos de los tres representantes del Real Betis en sus filas, ya que el choque de dieciseisavos ante Gales se resolvió en una tanda fatídica con penalti 'a lo Panenka' de Tiago Polo y dos lanzamientos detenidos por Danel Castro, quienes arrancaron desde el banquillo, mientras que fue titular el otro verdiblanco, Bruno Fernández. En el último minuto del tiempo reglamentario, Alberto Ruiz forzaba el desempate con un zurdazo desde la frontal que era el 1-1 definitivo, venciendo luego la 'Rojita' por 4-3 desde los once metros.

En los octavos de final esperaba a los de David Gordo una Ecuador que se había deshecho igualmente por penaltis de Bulgaria, aunque la superioridad en este caso de los ibéricos fue total, venciendo por 4-1, con portería a cero del meta catalán, que sí arrancó desde el principio, y doble asistencia de Tiago Polo, que salió desde la reserva, como su compañero en el cadete A heliopolitano Bruno Fernández. Un doblete de Iván Castellanos y los tantos individuales de Divine Ikenna y Mikel López, desde el punto fatídico, dieron el pase por la tarde a la selección española sub 16, que vivió una jornada de miércoles frenética en Bakú.

Este jueves, a madrugar para buscar las medallas

La 'Rojita' quiere continuar su impecable marcha en la I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa, torneo en el que permanece invicta después de siete partidos, con seis victorias y un empate resuelto a su favor, como ya se ha apuntado, ante País de Gales. Su oponente en los cuartos de final del novedoso torneo 8x8 que se está celebrando en el Hovsan Competition Complex de la capital de Azerbaiyán será otro combinado suramericano, Colombia, que se deshizo en dieciseisavos de Bosnia y Herzegovina por un apretado 2-1 e hizo lo propio en octavos con Polonia para asegurar una semifinal de habla hispana.

El encuentro entre españoles y 'cafeteros' se disputará este jueves 29 de octubre a partir de las 08:30 hora peninsular y será retransmitido en directo por DAZN, una gran oportunidad para ver en acción a los 14 talentosos representantes del fútbol cadete patrio en tierras asiáticas, entre ellos los mencionados Danel Castro, Bruno Fernández y Tiago Polo, a los que está echando de menos el conjunto bético de División de Honor Andaluza en esta semana, si bien todo se resolverá, para bien (ojalá) o para mal, este viernes 30-O.