La última maravilla de Tiago Polo, jovencísimo canterano que invita al Betis a frotarse las manos

El golazo del joven extremeño le dio el triunfo al Cadete A del Betis en Marbella y confirma el imparable crecimiento de este internacional español sub 15, un extremeño nacido en Albacete y criado en Sevilla que lleva fabricando obras de arte desde que a los tres añitos sus entrenadores hiciesen una 'trampilla' para que pudiese arrancar su prometedora carrera

Se llama Tiago Polo y sólo tiene 14 años, pero es muy difícil que no hayan escuchado el nombre de este prometedor canterano del Real Betis que tiene al club hispalense y a la selección española frotándose las manos con su ilusionante progresión. Hijo del exfutbolista cacereño Santi Polo, el joven talento verdiblanco es extremeño de sangre aunque nació en Albacete en 2011, cuando su padre jugaba en La Roda, y se crió en Sevilla, donde está empadronado desde la cuna y desde donde se ha postulado ya como una esplenderosa estrella en ciernes a la que hay que cuidar con mucho mimo para preservar su cegador brillo.

Actual internacional español sub 15, se estreno como sub 14 con sólo 12. Ya con 3 añitos se le veía que su manera de patear balones no era la habitual, incluso le llegaron a falsificar el DNI para que pudiese empezar su carrera antes, estuvo a punto de firmar por el Sevilla FC y en edad Alevín se presentó ante los ojeadores de toda Europa marcando cinco goles en un partido contra el Rayo Vallecano en LaLiga Promises. A partir de ahí no ha parado de fabricar maravillas. La última, este pasado sábado para darle el triunfo a su equipo, el Cadete A del Real Betis, en Marbella.

El golazo de Tiago Polo, joven estrella que despunta en el Cadete A del Real Betis

El contexto es justo ese en el que aparecen los verdaderos 'cracks'. En el minuto 83, con el partido empatado y jugando fuera de casa, Tiago Polo la pidió unos metros alejado de la media luna del área, desde donde la controló con su pie izquierdo, se perfiló con un movimiento de cadera que despistó al defensor del Marbella que le salió al paso (le sacaba dos cabezas de altura) y conectó un potente derechazo que entró ajustado a la escuadra haciendo inservible la buena estirada del portero local.

El menudito pero talentoso '10' verdiblanco, con su característica melena recogida por una coleta, corrió para celebrar por todo lo alto el definitivo 0-1 que coloca al Betis en la tercera posición de la clasificación de la División de Honor Andaluza en categoría Cadete con 20 puntos; los mismos que tiene el UD Almería, a uno de la segunda plaza del Málaga CF (21) y a seis de distancia del liderato que ostenta el Sevilla FC (26). En realidad, Tiago pertenece por edad al Cadete B, pero su incipiente talento le lleva a competir de manera asidua con chavales un año mayores que él.

¿Quién es Tiago Polo? Prometedor canterano del Real Betis y la selección española, pudo jugar en el Sevilla FC

"Muy contento por mi renovación hasta el año 2029/2030 con el Betis. Hay que seguir trabajando", escribía Tiago Polo en sus redes sociales el 7 de abril de 2024, compartiendo fotos junto a su agente y estampando la firma en un contrato con el que Miguel Calzado, director de la cantera verdiblanca, se jactaba de que el club hubiese podido "evitar la fuga de un enorme talento".

Y es que, después de su exhibición en LaLiga Promises del verano de 2023, la joven perla había vuelto a exhibirse en la Liga Futures celebrada en Arabia Saudí en las Navidades de ese mismo año; lo que generó que se hablase muchísimo de su posible fichaje por numerosos grandes clubes, como el Real Madrid o, sobre todo, un FC Barcelona que ya se llevó recientemente a jóvenes como Juan Miranda, Gavi o Fermín López.

Tiago Polo recaló en el Real Betis en el verano de 2020, procedente del Diocesano de Cáceres, aprovechando que su familia regresaba a Sevilla por motivos laborales y gracias al excesivo tiempo que se tomó el Sevilla FC -con el que hizo primero las pruebas- para decirle si tendría hueco en su Benjamín A o no. No obstante, su primer equipo fue el CP Arroyo, también cacereño. Ya entonces se hablaba de su gran futuro y sólo tenía nueve años.

Se estrenó con sólo tres añitos gracias a una triquiñuela de sus técnicos para cambiar un dígito en una fotocopia de su DNI y, de este modo, poder salvar la norma que impedía jugar a los menores de cuatro años; tal y como confesaron sus padres en una entrevista concedida al periódico extremeño Hoy. Bendita picaresca, cabe añadir, viendo el talento en el que se está convirtiendo Tiago.