Javier Barrero, técnico del Betis juvenil A: "Sin dar nombres, tenemos jugadores que tendrían nivel para el primer equipo"

El preparador del campeón de la Copa del Rey y vigente ganador de la Copa de Campeones presume de plantilla: "Hemos soñado en grande por la exigencia que tenemos instaurada en el club"

"Hemos descansado poco, como merece la ocasión. Tuvimos un viaje largo en autobús desde Lugo hasta Sevilla. Salimos a las cuatro de la tarde y llegamos a la ciudad deportiva a las dos de la mañana", explicaba en 'La Jugada' de Canal Sur Radio el entrenador del juvenil A del Real Betis, flamante campeón de la Copa del Rey tras golear (1-4) al FC Barcelona, aunque "el partido fue exigente, a pesar de lo que refleja el marcador", dejando imágenes para el recuerdo: "Me quedo con mi familia en la grada habiendo hecho muchos kilómetros para poder vernos y con que la cantera del Betis está a la altura de su primer equipo, de la institución que es y de la masa social del club".

Para Javier Barrero, ser los vigentes campeones de los dos principales torneos nacionales "es únicamente el inicio de muchas cosas buenas que van a venir", porque ve mucho potencial: "Hemos soñado en grande. Los sueños tienen mucho poder y este equipo había demostrado poder ganar a grandes canteras europeas. Ya lo hicimos ante el Tottenham, lo hicieron los compañeros contra el Oporto y el Basilea... Nos imaginábamos ganando la final y haciendo historia, pero a lo mejor no de esta forma tan contundente. Ahí es donde está esa exigencia que tenemos instaurada en el club. Si el primer equipo está entre los 5-6 mejores de España, la cantera no puede ser menos".

Un éxito que servirá de ejemplo: "Incluso, tenemos que duplicar la exigencia del primer equipo para que estos jugadores tengan oportunidades. No es la primera generación que va a sonar, ni es la única. Vienen muchas por detrás. Estoy seguro de que la mayoría de mi plantilla van a ser jugadores profesionales. Ya no sólo por lo que están haciendo, sino por cómo se entrenan y la ilusión que tienen por crecer. Sin dar nombres, tenemos jugadores que tendrían nivel para el primer equipo. Debemos ser atrevidos. ¿Por qué no? Hay que confiar en los chavales".

Y Barrero terminaba pidiendo paciencia: "Manuel Pellegrini trabajará con un contexto en el que tiene su plantilla, en la que confía, e irá viendo si los canteranos tienen hueco o no. No entraría a valorar si quiere más o no a la cantera; contemplo el contexto en el que trabaja y lo respeto. La cantera tiene una exigencia que va a llegar un momento en el que los jugadores van a tener nivel para aportar cosas al primer equipo en un Betis de Champions o ya asentado en competiciones europeas".

Dos estrenos y dos amagos que se quedan cortos

En lo que va de temporada, del grupo que se ha proclamado campeón de la Copa del Rey juvenil este domingo ya han ido citados con el primer equipo el portero Manu González y el lateral izquierdo Carlos de Roa, llegando a estrenarse oficialmente el extremo José Antonio Morante (en la visita de UEL al PAOK de Salónica) y el mediapunta Iván Corralejo (en Copa del Rey contra el Palma del Río, repitiendo ante el Torrent y con el Deportivo Alavés en LaLiga). Pese al 'overbooking' en el lateral derecho, están a un nivel imponente el encargado de la charla motivadora antes de la final, Óscar Masqué, el mismo lateral zurdo nazareno o el clon de Aitor Ruibal, un artillero como Rubén de Sá que ha jugado este curso también como extremo y lateral derecho.