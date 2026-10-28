Ya hay fechas y horarios para los partidos suspendidos de la Copa del Rey: tres equipos de Primera jugarán sin internacionales
Tras aplazarse hasta 24 encuentros previstos para este miércoles por el trágico accidente ferroviario sucedido en Urda, la RFEF los ha repartido en siete días diferentes a lo largo de las tres próximas semanas
Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), con al menos 68 fallecidos y 50 heridos graves, la Real Federación Española de Fútbol decidió suspender los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles. Desde entonces se han sucedido las muestras de apoyo y solidaridad hacia las víctimas por parte de clubes y deportistas en general, como desde el resto de la sociedad. Pero al mismo tiempo, se ha venido trabajando en la búsqueda de nuevas fechas para la celebración de dichos encuentros.
Así, la RFEF ya ha establecido las nuevas fechas y horarios para la disputa de los 24 encuentros suspendidos, que se repartirán en siete días diferentes a lo largo de las tres próximas semanas. "La competición retomará así su calendario después del aplazamiento acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas", apunta el organismo en el comunicado emitido.
Así, el jueves 29 de octubre, en plena semana reservada para las competiciones europeas, tendrán lugar los 9 primeros partidos, sin conjuntos de Primera división implicados. Así, será ya en la siguiente semana, del martes 3 al jueves 6 de noviembre, cuando entrarán en acción los dos primeros equipos de la máxima categoría (Levante y Mallorca), resolviéndose en esos tres días un total de 11 eliminatorias.
Betis, Celta de Vigo y Valencia aceptan jugar sin internacionales en el parón
Por su parte, los cuatro últimos cruces, con tres equipos de LaLiga en liza, se resolverán en medio parón liguero, por lo que los equipos participantes no podrán contar con sus internacionales. Es el caso del Valencia, que se medirá al Tavernes el martes 10 de noviembre (como el Trival Valdera -Leganés); el Real Betis, que ya anunció que aprovechará ese receso liguero para visitar al Navalcarnero (el jueves 12); y el Celta de Vigo, otro equipo europeo que cerrará la primera ronda ante el Salamanca CF UDS el viernes 13.
Jueves 29 de octubre
18:00 PEÑA SPORT FC - SD HUESCA
18:00 CD NUMANCIA DE SORIA - REAL OVIEDO
19:00 UD POBLENSE - AD CEUTA FC
19:00 CORUXO FC - ZAMORA CF
19:30 CD CIEZA - GRANADA CF
20:00 CD COVADONGA - REAL VALLADOLID CF
20:00 CP MIJAS LAS LAGUNAS - REAL JAÉN CF
20:30 RS GIMNÁSTICA TORRELAVEGA - UD OURENSE
21:00 XEREZ CD - CÁDIZ CF
Martes 3 de noviembre
19:00 CD PAMPLONA - SD EIBAR
19:00 CD ANAITASUNA - DEPORTIVO ALAVÉS
Miércoles 4 de noviembre
19:00 CLUB PORTUGALETE - REAL UNIÓN CLUB
20:00 SD AMOREBIETA - UD LOGROÑÉS
20:30 UTEBO FC - CE SABADELL F
20:30 REUS FC REDDIS - BARAKALDO CF
20:30 CD MINERA - FC CARTAGENA
20:45 CS PUERTOLLANO - ALBACETE BALOMPIÉ
21:00 CD BADAJOZ - CD TENERIFE
Jueves 5 de noviembre
19:00 CD TARANCÓN - LEVANTE UD
21:00 CD ALCOYANO - RCD MALLORCA
Martes 10 de noviembre
20:00 CF TRIVAL VALDERAS ALCORCÓN - CD LEGANÉS
21:00 CFUE TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA CF
Jueves 12 de noviembre
19:00 CDA NAVALCARNERO - REAL BETIS BALOMPIÉ
Viernes 13 de noviembre
21:00 SALAMANCA CF UDS - RC CELTA DE VIGO
Cabe recordar que para mañana jueves hay programados otros 14 partidos: Atlético Baleares-Eldense, Calatayud-Osasuna, Lebrijana-Getafe, San Sebastián de los Reyes-Coria, Antequera-Águilas, Conquense-Castellón, Guijuelo-Real Sporting, Laredo-Burgos, Real Ávila-Unionistas de Salamanca, Varea-Andorra, Auriense-Deportivo, Ribadesella-Racing Club, AE Prat-Athletic Club y Hortaleza-Sevilla.