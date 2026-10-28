Ya hay fechas y horarios para los partidos suspendidos de la Copa del Rey: tres equipos de Primera jugarán sin internacionales

Tras aplazarse hasta 24 encuentros previstos para este miércoles por el trágico accidente ferroviario sucedido en Urda, la RFEF los ha repartido en siete días diferentes a lo largo de las tres próximas semanas

La RFEF suspendió los partidos de este miércoles en la Copa del Rey.RFEF

Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), con al menos 68 fallecidos y 50 heridos graves, la Real Federación Española de Fútbol decidió suspender los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles. Desde entonces se han sucedido las muestras de apoyo y solidaridad hacia las víctimas por parte de clubes y deportistas en general, como desde el resto de la sociedad. Pero al mismo tiempo, se ha venido trabajando en la búsqueda de nuevas fechas para la celebración de dichos encuentros.

Así, la RFEF ya ha establecido las nuevas fechas y horarios para la disputa de los 24 encuentros suspendidos, que se repartirán en siete días diferentes a lo largo de las tres próximas semanas. "La competición retomará así su calendario después del aplazamiento acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas", apunta el organismo en el comunicado emitido.

Así, el jueves 29 de octubre, en plena semana reservada para las competiciones europeas, tendrán lugar los 9 primeros partidos, sin conjuntos de Primera división implicados. Así, será ya en la siguiente semana, del martes 3 al jueves 6 de noviembre, cuando entrarán en acción los dos primeros equipos de la máxima categoría (Levante y Mallorca), resolviéndose en esos tres días un total de 11 eliminatorias.

Betis, Celta de Vigo y Valencia aceptan jugar sin internacionales en el parón

Por su parte, los cuatro últimos cruces, con tres equipos de LaLiga en liza, se resolverán en medio parón liguero, por lo que los equipos participantes no podrán contar con sus internacionales. Es el caso del Valencia, que se medirá al Tavernes el martes 10 de noviembre (como el Trival Valdera -Leganés); el Real Betis, que ya anunció que aprovechará ese receso liguero para visitar al Navalcarnero (el jueves 12); y el Celta de Vigo, otro equipo europeo que cerrará la primera ronda ante el Salamanca CF UDS el viernes 13.

Jueves 29 de octubre

18:00 PEÑA SPORT FC - SD HUESCA

18:00 CD NUMANCIA DE SORIA - REAL OVIEDO

19:00 UD POBLENSE - AD CEUTA FC

19:00 CORUXO FC - ZAMORA CF

19:30 CD CIEZA - GRANADA CF

20:00 CD COVADONGA - REAL VALLADOLID CF

20:00 CP MIJAS LAS LAGUNAS - REAL JAÉN CF

20:30 RS GIMNÁSTICA TORRELAVEGA - UD OURENSE

21:00 XEREZ CD - CÁDIZ CF

Martes 3 de noviembre

19:00 CD PAMPLONA - SD EIBAR

19:00 CD ANAITASUNA - DEPORTIVO ALAVÉS

Miércoles 4 de noviembre

19:00 CLUB PORTUGALETE - REAL UNIÓN CLUB

20:00 SD AMOREBIETA - UD LOGROÑÉS

20:30 UTEBO FC - CE SABADELL F

20:30 REUS FC REDDIS - BARAKALDO CF

20:30 CD MINERA - FC CARTAGENA

20:45 CS PUERTOLLANO - ALBACETE BALOMPIÉ

21:00 CD BADAJOZ - CD TENERIFE

Jueves 5 de noviembre

19:00 CD TARANCÓN - LEVANTE UD

21:00 CD ALCOYANO - RCD MALLORCA

Martes 10 de noviembre

20:00 CF TRIVAL VALDERAS ALCORCÓN - CD LEGANÉS

21:00 CFUE TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA CF

Jueves 12 de noviembre

19:00 CDA NAVALCARNERO - REAL BETIS BALOMPIÉ

Viernes 13 de noviembre

21:00 SALAMANCA CF UDS - RC CELTA DE VIGO

Cabe recordar que para mañana jueves hay programados otros 14 partidos: Atlético Baleares-Eldense, Calatayud-Osasuna, Lebrijana-Getafe, San Sebastián de los Reyes-Coria, Antequera-Águilas, Conquense-Castellón, Guijuelo-Real Sporting, Laredo-Burgos, Real Ávila-Unionistas de Salamanca, Varea-Andorra, Auriense-Deportivo, Ribadesella-Racing Club, AE Prat-Athletic Club y Hortaleza-Sevilla.