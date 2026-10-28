Problema añadido para el Ceuta y su presidente pide unión

El equipo caballa ha sido uno de los más afectados por la suspensión de la Copa, ya que estaba en Mallorca desde el martes, y apenas tendrá tiempo a su regreso para preparar el duelo ante el Sporting

El Ceuta ha sido uno de los más afectados por el grave accidente ferroviario acaecido este miércoles en Toledo. El hecho de que, por las circunstancias que viven, tengan que adelantar sus desplazamientos, la suspensión de la jornada de Copa les ha afectado directamente.

El equipo que entrena José Juan Romero se encuentra en Baleares para jugar el duelo copero ante el Poblense en el Estadio Municipal de Sa Pobla, algo que podrá finalmente realizar, aunque 24 horas más tarde.

Ambos clubes ha acordado esa solución, que ayuda a unos ceutíes que no ganan para sobresaltos esta temporada. El equipo africano había llegado a la isla el martes y hoy mismo se entrenó en las instalaciones del RCD Mallorca.

Pese a todo, este retraso les dejará sin apenas margen para preparar el duelo ante el Sporting de Gijón, que se disputa el domingo, ya que tendrán que viajar, previsiblemente, el mismo viernes, pues están condicionados al horario de los ferris para cruzar el Estrecho.

El presidente del Ceuta pide unión

Todas estas dificultades que están atravesando las reconocía el presidente de la entidad, Luhay Hamido, horas antes del encuentro. El máximo dirigente caballa ha agradecido que "ningún jugador" del equipo haya pedido "rescindir" su contrato pese a la situación que atraviesa la ciudad.

En este sentido, Luhay Hamido recordó las dificultades que están viviendo durante los últimos meses. A la tardanza de los fichajes se han unido, diez bajas importantes, una pretemporada "incompleta y condicionada" por la situación vivida en Ceuta tras la invasión y la marcha de la ciudad de las parejas de algunos futbolistas.

Da la cara por los jugadores caballas

"Ningún jugador ha solicitado la rescisión de su contrato ni ha abandonado el proyecto y sólo por eso ya merecen un respeto. Poneros en su lugar", señala en un comunicado el presidente, que, no obstante, recalca que estas dificultades nunca se han utilizado como excusa y que tampoco lo harán ahora. Por eso, pide a todos los aficionados que sigan fieles y no dejen de apoyar. "Quien quiera animar, que lo haga y quien quiera pitar también está en su derecho, pero mi opinión es estar todos juntos", sentencia.

"Empecé sólo con unos cuantos locos que creyeron, y hemos conseguido cosas inimaginables porque ya no estoy solo, somos una gran familia de locos. Nunca dejéis de creer", añade Hamido.

Por eso, se mantiene firme en la situación que vive el equipo y muestra su total confianza en un José Juan Romero que les ha llevado a vivir los mejores momentos históricos como club. "Sólo he destituido a dos entrenadores en diez años, y ninguno ha sido por resultadista, sino que ha sido por otras circunstancias", advierte.

Y mira más a la plantilla, de la que pese a sus elogios, espera más. "Yo conozco el rebaño y estoy de acuerdo en que algunos deben dar mucho más y ya están avisados", asegura el presidente ceutí.