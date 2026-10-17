José Juan Romero, entrenador del Ceuta: "Lo he dicho siempre, el fútbol es lo que mueve a las masas en todo el mundo. Es fabuloso, pero no da puntos"

El entrenador caballa se felicita de que el Ceuta tenga tanta aceptación ahora mismo en toda España, pero prefiere centrarse en sacar a su quipo del pozo y pide un lleno en el Murube ante el Oviedo

Cada vez que el Ceuta juega un partido en casa es una fiesta y recuerda a toda España la situación de la ciudad autónoma. Esta vez, además, el que llega es uno de clubes histórico del fútbol español, el recién descendido Oviedo, en un partido en el que el equipo de José Juan Romero quiere rehacerse tras la última derrota y volver a sumar puntos que le saquen del pozo de LaLiga Hypermotion.

"Viene el Oviedo, da igual que el partido sea a las dos de la tarde porque Ceuta tiene que entender que la AD Ceuta es su niña bonita, que la tiene que cuidar y que la mejor manera de cuidarla y ayudarla es llenando mañana el Murube", señala el técnico gerenense José Juan Romero, que apela al altavoz que está siendo el club para denunciar la situación de la ciudad.

Un protagonismo que se ve en la sorprendente cifra de camisetas vendidas, que ha convertido al Ceuta en el club que más camisetas vende en Segunda división este año. “Lo he dicho siempre, el fútbol es lo que mueve a las masas en todo el mundo. La extraordinaria oportunidad de tener un equipo en la élite ayuda a que sea un foco que, si no estuviéramos en La Liga Hypermotion, la voz mediática sería otra", avisa y agradece el apoyo de todos.

"En las situaciones de crisis o dramáticas, una vez que el drama ha ocurrido, hay que tirar para adelante, pueden aparecer oportunidades y creo que, después de todo lo que aquí ha tocado vivir y se está viviendo, es muy gratificante ver la respuesta que están teniendo en toda España con la ciudad. (...) Es fabuloso, pero no da puntos. Eso es ganar, ganar y ganar: somos nosotros, todo lo demás no nos ayuda a hacerlo”, advierte el sevillano.

Romero quiere que el Ceuta se haga fuerte en casa

Romero, por ello, prefiere centrarse en el partido y en el hecho de "hacerse fuertes" en casa, y también fuera. “Como es vital en todas las categorías, como local, mayor importancia tiene si cabe. (...) Necesitamos ver el Murube lleno, no puede haber un hueco libre. Esta categoría con tantas jornadas y con un nivel tan parejo... pues habrá mucha igualdad y, si somos capaces de sumar tres puntos, nos meteremos en un grupo donde está todo a tiro de piedra”, avisa a los suyos y también, a los aficionados caballas.

Por eso se felicita de que puedan entrar en la lista el central Lapeña, que sólo ha podido disputar dos partidos con el club local, y el delantero hispano-camerunés Cedric. No obstante, siguen de baja Kenneth Mamah, Toni Abad y Anuar. “Hay jugadores a los que le faltan ritmo y tono, pero entrarán en convocatoria, estos tres seguro no entrarán”, reconocía Romero.

El entrenador de la AD Ceuta recuerda que han pasado casi cinco décadas desde que el Oviedo jugó por última vez en la ciudad autónoma. “Firmo ahora mismo ganar al Oviedo 3-2 como hace 46 años. Será un partido que en Ceuta, para los que venimos de dónde venimos, será sobre todo motivador, con unos condicionantes fantásticos”, avisaba.

Y con el Oviedo llegan tres jugadores, Aisar Ahmed, Youness y Alberto Reina, queridos por la afición y que dejaron su huella en el club. "Son tres futbolistas que son leyenda para la AD Ceuta, con una importancia bestial en la historia reciente del club y muchísimo cariño hacia los tres, son tres extraordinarios futbolistas y nos alegrará volverlos a ver y que sus carreras sigan siendo como las que están haciendo", admite el preparador de Gerena.

Julián Calero se vuelca con Ceuta

El Oviedo, por su parte, podrá contar con Youness y Aisar, que estuvieron entre algodones en los entrenamientos de esta semana, pero siguen siendo baja Juan Cruz, Estanis Pedrola, Ilyas Chaira, Carlos Fernández, Chris Ramos y Alexandru Isfan. Y quien sí regresa a la convocatoria es Brandon Domingues.

Así lo confirmaba un Julián Calero que sabe de la dificultad de este duelo. "Habrá que hacer muchas cosas bien para ganar", advertía antes de mostrar su apoyo al pueblo ceutí. "Quiero dar un apoyo absoluto a la ciudad de Ceuta y a su gente, porque han sufrido muchísimo y siguen sufriendo. Tienen todo nuestro apoyo y les mando toda la fuerza y todo el apoyo", indicaba el técnico carbayón.