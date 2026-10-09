José Juan Romero, entrenador del Ceuta: "Si hay que ganar 10-8, pues se gana 10-8. No es algo que me preocupe en exceso, porque creo que son datos"

El técnico sevillano saca pecho tras la hazaña realizada por el Ceuta en Castellón el pasado domingo y espera poder darle una nueva alegría a la afición caballa

La primera victoria de la temporada y, sobre todo, el empate ante el incontestable líder ha hecho que el Ceuta se crea que puede volver a repetir todo lo hecho la pasada campaña. Con un equipo casi nuevo, con varios lesionados en las últimas semanas y con muchos de los jugadores llegados en la última semana de la ventana de fichajes, José Juan Romero está consiguiendo componer un puzle que cada vez da mejores sensaciones.

Este sábado tiene otra prueba de fuego. El Sabadell es un recién ascendido, pero su inicio de temporada le hace muy peligroso. Los catalanes llevan instalados en la parte alta desde las primeras jornadas y lo que en principio era anecdótico, ahora ya se va convirtiendo en habitual, pese a que su entrenador, Ferran Costa, avisara de que no pueden confiarse.

José Juan Romero tampoco lo hace y apremia a los suyos para que vuelvan a ganar y le den a sus aficionados una alegría de la que están muy necesitados. El técnico sevillano sabe lo que se juega y lo que debe hacer.

"Históricamente, el Sabadell es un club grande porque, como digo siempre, los que ya no tenemos pelo lo hemos visto en Primera división. Ha vuelto con fuerza. Es uno de esos equipos que uno no entiende por qué ha bajado tantas categorías, pero ha empezado a hacer las cosas muy bien y está de vuelta en el fútbol profesional. Además, ha entrado espectacularmente en la categoría, con una base, buenos refuerzos y haciendo las cosas muy bien. Por eso está ahí. Su entrenador está haciendo un grandísimo trabajo. Por mérito está ahí", advierte Romero, que ve a su equipo con confianza tras su hazaña en Castalia.

El mérito de lo logrado por el Ceuta

"Era muy difícil ir al campo del líder, un equipo al que ahora mismo nadie le tose y que gana hasta con facilidad", advierte antes de dar la cara por sus jugadores. "El equipo compitió y no solo eso, sino que jugó muy bien al fútbol dentro de lo que queríamos hacer ese día. Estos partidos tienen que ser un punto de inflexión para creer y crecer. No nos queda otra", afirma el técnico del Ceuta.

En este sentido, Romero quiso destacar el esfuerzo particular de alguno de sus jugadores, un Sevikyan que llegó a tiempo después de haber jugado con Armenia en la Nations League. "Quiero recalcar el esfuerzo tremendo que hizo el chaval la semana pasada para llegar al partido. Se pegó un palizón para estar en Castalia y eso dice mucho de su implicación. Quiero decirlo bien alto", destaca.

Más preocupado por marcar que por defender

Si algo tiene que lamentar el entrenador del conjunto ceutí es haber encajado un gol tan pronto o de sumar un partido más sin lograr dejar la portería a cero. Sin embargo, para él, eso no es un problema y tira de historia para justificarlo. "También fuimos el equipo más goleado el año pasado y acabamos undécimos, empatados con el noveno y el octavo. Ojalá fuéramos el más goleado e hiciéramos una temporada como la pasada. Evidentemente, estás más cerca de ganar partidos si no encajas goles, pero hay limitaciones y somos un equipo que va a tener que competir al máximo", añadía.

De hecho, José Juan Romero deja claro que, para él, lo importante es el esfuerzo. Y que, con ello, le da igual todo lo demás, porque los resultados acabarán llegando. "El año pasado decían que teníamos que dar el 200 %, pero este año el 200 % no nos da. Tenemos que dar el 300 %. Y, a partir de ahí, si mañana hay que ganar 10-8, pues se gana 10-8. No es algo que me preocupe en exceso, porque creo que son datos", afirma el de Gerena.

"Cuando estás bien y la dinámica es positiva, dejas de recibir goles. Empezamos encajando más y creo que en los tres últimos partidos hemos recibido uno por encuentro. Vamos bajando y a ver si mañana conseguimos dejar la portería a cero. Pero, si tengo que ganar 10-8, lo firmo antes que un 1-0", sentenciaba.