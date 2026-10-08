Ferran Costa intenta rebajar los humos y habla sobre lo que les espera en Ceuta: "Hemos jugado innumerables veces después de hacer horas de bus por todas partes"

El entrenador del Sabadell avisa sobre el exceso de confianza y la euforia que hay en torno al equipo tras su gran inicio en LaLiga Hypermotion

El empate ante el Andorra, en el partido que se tuvo que aplazar el sábado y reprogramar para el domingo pasado, frenó la racha del Sabadell, pero no le ha descolgado de la lucha por el ascenso a Primera división.

El equipo arlequinado se mantiene arriba, séptimo, y suma tres partidos sin perder en una Liga Hypermotion llena de vaivenes a todos los niveles y a la que ellos, siendo recién ascendidos, se han adaptado perfectamente.

Ferran Costa, el entrenador más joven de la categoría, pide calma ante la euforia que hay ahora mismo en el equipo y en torno a él. Sabe que esta liga es larguísima, que esto va por rachas y que, igual que ahora viene una buena, puede llegar otra no tan positiva. En este sentido, ha comparecido este jueves para rebajar esa euforia y tratar de poner a todo el mundo con los pies en el suelo.

"No se nos puede ir la olla. Yo no miro ni hacia arriba ni hacia abajo. Somos el Sabadell, un club con una historia muy bonita, pero con muy poco recorrido en el fútbol profesional en los últimos años. Todo cuesta mucho y no nos podemos despistar", avisaba el preparador catalán.

El Sabadell no puede ir de sobrado

Costa insiste en que si sacan pecho se lo van a hundir y avisa que vendrán momentos peores. "No nos podemos acostumbrar a cenar jamón ibérico y una copa de cava cada día porque esto no es lo normal. Nos quedan muchos puntos por hacer y cada punto nos costará muchísimo. (...) Estamos viviendo la categoría desde una falsa comodidad. No podemos pensar que las cosas cuestan menos de lo que realmente cuestan en esta categoría porque hayamos puntuado con regularidad. Si no llevaríamos 12 años consecutivos en Segunda división y habríamos jugado ocho 'play-off' de ascenso", añade.

En este sentido, el técnico del Sabadell recordaba de donde venía y dónde tenía que jugar el equipo hace tan sólo unos meses. "Hemos jugado en estadios sin gente y en céspedes artificiales, hemos jugado innumerables veces después de hacer horas de bus por todas partes. Es lo que somos nosotros y estamos súper contentos de poder afrontar otro partido en Segunda", afirma justo antes de afrontar un duelo en el que se va a tener que pegar uno de esos 'palizones' para poder llegar a Ceuta, donde compiten el sábado.

Costa, encantado con lo que tiene

Costa, que perdió a su delantero estrella (Gioacchini) por lesión al poco de empezar la temporada, tiene claro que se enfrenta a equipos con mucho mayor potencial y el mejor caso es el Oviedo, que ha visto cómo se le han lesionado dos de sus delanteros y ha fichado a José Luis Morales. "Los delanteros que meten todas las que tienen en esta categoría valen mucho dinero. Tenemos que ser sensatos, coherentes y saber lo que somos. Y jugar nuestras cartas de la mejor manera: nosotros igual no tenemos dos ases, pero con un 7 y una J igual montamos alguna cosa", indicaba.

Ferran Costa parece tener las ideas claras, algo fundamental para poder sacar el mayor rendimiento a un Sabadell que pinta muy bien, pero que aún no ha hecho nada para poder confiarse.