El fichaje del 'Comandante' Morales revoluciona Oviedo

El excapitán del Levante llega avalado por Calero para tratar de repetir lo hecho hace dos años, cuando fue clave en el ascenso del conjunto granota

Tras la grave lesión de Chris Ramos, que se pierde toda la temporada y que se unía otras de menor duración, el Oviedo dejó caer la semana pasada que estaba intentando fichar a un jugador sin contrato para cubrir alguna de las posiciones de ataque, mientras tenía que vérselas con Mingo como único punta.

La sorpresa llegó el lunes al anunciar el fichaje del veterano José Luis Morales, que a sus 39 años vuelve a la carga tras dejar el Levante y jugará con el Oviedo lo que resta de la temporada.

La presencia de Julián Calero en el banquillo era su aval. Con él ya ascendió a Primera en 2025. Y ha sido el que le ha convencido para que tome el mando en el cuadro carbayón ante las ausencias de Chris Ramos, Carlos Fernández, Alexandru Isfan, Ilyas Chaira y Estanis Pedrola en posiciones ofensivas.

Morales ya tuvo menos protagonismo el pasado año en el Levante, donde sólo jugó 20 partidos, uno como titular, y marcó un gol. Y no renovó a final de temporada. La salida de Calero le relegó y ahora quiere volver, con él, a ofrecer el rendimiento que dio hace año y medio. En esa temporada, cuando ascendió con el Levante campeón, marcó 11 goles y dio 4 asistencias en los 42 partidos que disputó.

El fichaje sorprende en la plantilla del Oviedo

El jugador levantino ya se entrenó el martes, cuando conoció a sus nuevos compañeros en las instalaciones de El Requexón. El fichaje les sorprendió a todos el día de descanso y hasta uno de sus capitanes, David Costas, admitía que no se lo esperaban.

"Sí me sorprendió el fichaje, porque no se venía hablando. Luego ves quién es y ya te cuadra. Te das cuenta de que el míster ha pedido que venga a ayudarnos y estamos contentos con él. Ojalá nos pueda ayudar. No vamos a descubrir ahora qué tipo de futbolista es Morales", señalaba el central, quien entendía la apuesta de su entrenador y el 'sí' del Comandante Morales: "Conoce mucho a (el entrenador Julián) Calero y es fácil que se adapte rápido".

Fuera de ese fichaje, Costas admitía que había recibido un tirón de orejas desde dentro después de que se dejaran remontar en Elda y acabaran encajando cuatro goles en la segunda mitad. "El míster nos ha enseñado el problema que tuvimos en Elda y el equipo es consciente de que tanto con como sin balón no estamos encontrando buenas sensaciones", reconoce uno de los capitanes del conjunto ovetense, que afronta el próximo lunes 12 un duelo ante el líder Eibar que puede ser trascendental en sus opciones de regresar a Primera división la próxima temporada.