Se confirma la peor noticia sobre Chris Ramos

El jugador gaditano sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y dice adiós a la temporada

Oviedo celebró el gran triunfo ante el Sporting en el duelo asturiano y la supremacía del conjunto carballón en el Carlos Tartiere que ya supera el cuarto de siglo. Sin embargo, no todo fueron alegrías para el conjunto ovetense.

Los de Julián Calero se adelantaron a los 9 minutos de partido con un gol de Chris Ramos, pero el gaditano ni lo pudo celebrar, pronto se dio cuenta de la gravedad de la lesión y se tiró al suelo. En el club ovetense se temían lo peor y las pruebas médicas han confirmado el fatal desenlace.

Chris Ramos se perderá toda la temporada tras confirmarse que sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El delantero andaluz, que está cedido por el Botafogo, deja a su equipo en cuadro a Calero con pocas alternativas en ataque.

Parte médico de Chris Ramos

"El jugador del Real Oviedo Chris Ramos, que se retiraba ayer lesionado tras anotar el primer gol del partido, se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas que han confirmado el alcance de la lesión. Chris Ramos sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador queda pendiente de evolución", señala el parte médico emitido por el club, quien refleja que el jugador ha dado el OK para que se haga público el alcance de su lesión.

Ahora mismo, Víctor Mingo es el único delantero que Calero tiene disponible. El también andaluz Carlos Fernández está recuperándose de la artroscopia que se le hizo hace una semana y todavía tendrá que estar de baja un mes y medio más como mínimo; y aunque la lesión de Alexandru Isfan es menor, ya que es muscular, tampoco estará disponible para el próximo encuentro como poco. Además, a esas bajas en ataque se suman las de Ilyas Chaira y Estanis Pedrola, otros dos jugadores ofensivos del equipo azulino.

El propio Julián Calero dejaba a un lado su alegría tras la victoria en el derbi y reconocía estar fastidiado con esta situación. "Estoy muy triste y fastidiado con la lesión de Chris Ramos, nos ha salido caro ese gol. En la vida hay que pagar peajes y saldremos adelante. Hay que tener tranquilidad, ver las pruebas. Algo es, esperemos que sea lo menos posible. Hay que tener tranquilidad", señalaba el técnico ovetense, que aún se agarraba a una esperanza y unas pruebas que no le han traído buenas noticias.

"Se han lesionado todos y en la misma posición. Hay que guardar la calma. Si no tengo delanteros hay que poner centrocampistas y si no tenemos, pondremos a defensas. Lo importante es tener 11. El fútbol es esto, problemas y soluciones", añadía.

Oviedo se fue de fiesta

Era la única nota negativa en un derbi astur que encendió a la afición del Real Oviedo. "En Sabadell reconocí que el primero que se equivocó fui y yo y hoy han acertado mis jugadores, han estado fantásticos. No ha faltado concentración en ningún momento, la conexión con el estadio fue tremenda y hemos ganado justamente", sentenciaba.

"No sé si el derbi ha cumplido las expectativas, pero lo ha rozado. Hay que tener cuidado con estos ambientes porque pueden encoger a los jugadores y lo hablamos, estamos aquí para partidos como este. Ha sido un ambiente fantástico y estoy muy contento por todo. Esto lo hacen los equipos importantes. Sin esa unión con la gente es muy difícil avanzar. Vamos paso a paso. La forma de pedirle a la gente que nos apoye es haciendo partidos como este", añadía Calero.