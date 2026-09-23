La ambición del Sabadell, reflejada en Codina, se choca con el adiós a Gioacchini

El cuadro vallesano se ha convertido en la sensación de LaLiga Hypermotion y está en zona de 'play off' con seis jornadas disputadas

Aparte del Castellón, que ya venía avisando desde el pasado año, si hay un equipo de moda en LaLiga Hypermotion, ése es el Sabadell. El equipo vallesano se ha olvidado de que es un recién ascendido y, no sólo se ha asentado rápidamente en la categoría, sino que amenaza a los clubes más poderosos con pelearles el ascenso.

Once puntos de dieciocho posibles le permiten estar en zona de 'play off'. Pero no se conforma con eso. Su zaguero Miki Codina ha advertido que la plantilla vallesana tiene claro que debe mantener la tensión competitiva.

"Somos un equipo que siempre va a tope, que corre mucho y que pone un grado de intensidad e implicación diario muy importante. Estamos contentos, pero sabemos que si bajamos un poco, las cosas no irán igual de bien", señalaba.

El defensa, asentado en el once inicial durante las primeras seis jornadas actuando como central o carrilero, aludió al triunfo ante el Oviedo (3-1) en la Nova Creu Alta como muestra del sello de identidad que busca transmitir el técnico Ferran Costa. "Después de una derrota dura en Mallorca, trabajamos mucho, corregimos cosas que teníamos que mejorar e hicimos un muy buen partido y conseguimos tres puntos contra un gran rival", admite.

Cero confianza ante el Celta Fortuna

El equipo llega de pelear con equipos a priori más fuertes, así que su visita al Celta Fortuna (15º) pueda parecer más fácil. Sin embargo, Codina apunta que no se fían y que su objetivo pasa por firmar la primera victoria a domicilio de la temporada.

"La intensidad es un punto muy importante en nuestra filosofía de juego y tenemos que tener este plus, este grado máximo de intensidad en cada partido para que el rival no esté cómodo. Y contra un filial más aún porque son jugadores con mucha calidad", avisa.

El defensa de 24 años, que ha llegado este verano procedente del Zamora CF, figura entre las incorporaciones con mayor presencia en el terreno de juego con 454 minutos acumulados en estas seis primeras jornadas.

Adiós a la temporada de Nicholas Gioacchini

Las malas noticias es que uno de los hombres importantes de las primeras jornadas, su mejor goleador, ha dicho adiós a la temporada a las primeras de cambio. El delantero estadounidense, Nicholas Gioacchini, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá ser operado.

Gioacchini se lesionó durante un entrenamiento previo al partido ante el Oviedo de la semana pasada, que siguió desde la grada. El atacante había sido titular en las jornadas 2, 3, 4 y 5 y suma tres goles, todos ellos al inicio del curso.

Ante el cuadro ovetense, Ferran Costa demostró que tiene sustitutos en el equipo para tirar hasta enero, como el uruguayo Gastón Valles, el ruso Nikolay Obolskii o incluso Yanis Rahmani. Lo que no quita que tenga que lamentar una baja tan importante, que le daba alternativas en ataque y goles.