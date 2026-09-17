El ex del Betis Ángel Baena señala a la persona clave para su fichaje

"Ferran Costa me convenció para venir aquí", admite el mediapunta de Santa Coloma de Gramanet, que ya se ha hecho con un puesto en el once del Sabadell

El Sabadell vivió un fin de mercado muy activo y suyas fueron algunas de las sorpresas que el martes 1 de septiembre llegaron a LaLiga Hypermotion. El principal nombre llegó desde Polonia y no era un desconocido en la Segunda división española ni en el fútbol catalán.

Tras dejar el Betis, Ángel Baena ya tuvo una experiencia en la categoría con el Lugo y jugó en categorías inferiores en el Damm. Allí coincidió con Ferran Costa, su actual entrenador, que ha sido su valedor y el que ha aconsejado su regreso.

Nacido hace 25 años en Santa Coloma de Gramanet, el nuevo mediapunta del equipo vallesano llega tras cuajar tres buenas temporadas en Polonia (Wisla de Cracovia y Widzew Lodz), donde se hizo con títulos jugó en uno de los grandes. Tras su regreso y con pocos entrenamientos, se estrenó en la victoria in extremis ante el Córdoba y fue titular en la derrota de Son Moix ante el Mallorca. Ahora, su equipo se las ve ante el Oviedo, con quien podría estrenarse en el once inicial ante los suyos, en la Nova Creu Alta.

"El Oviedo es un muy buen equipo, pero nosotros también. Ellos también estarán pensando en nosotros. Vienen a un campo muy difícil y se encontrarán a un rival al que le gusta luchar y competir y una afición que aprieta mucho. (...) Todos los partidos los preparamos igual, que es para ganar. En casa hay un ambiente especial. Se nota muchísimo", advierte el catalán, que tuvo un brillante paso por el Betis Deportivo, que le permitió asaltar el fútbol profesional.

El Sabadell, con las ideas claras

Pese a que lleva pocos días en el equipo ya tiene claros los conceptos que Ferran Costa les ha transmitido. "Hemos empezado muy bien y la clave es continuar igual. El míster nos transmite que tenemos que continuar haciendo lo mismo que hasta ahora", señala un Baena que sabe que, la clave pasa por "no cometer errores puntuales".

La acumulación de partidos y lo rápido que se solucionó su fichaje cuando ya llevaba varias jornadas jugadas en Polonia impidieron su presentación. De ahí que esta comparecencia sirviera también para darse a conocer a los aficionados del Sabadell.

El mediapunta catalán reconocía que tenía "muchas ganas de volver a casa" tras este tiempo fuera y que, una vez decidido, "dónde mejor que en Sabadell". En este sentido, ha admitido que Ferran Costa ha sido clave en su llegada.

Ferran Costa le convenció para fichar

"Al empezar el verano tenía claro que me iba a quedar en Polonia porque tenía contrato en vigor. Fueron pasando las semanas y surgió alguna opción en España. Hablé con Ferran porque ya nos conocíamos y me convenció para venir aquí", añade el exbético, que coincidió con él en su etapa como cadete en el Damm.

"No podría decir un porcentaje -la influencia de Ferran en su fichaje-, pero lo ha sido muchísimo. Ya le conocía de la Damm porque estuvimos juntos dos años, en la etapa cadete. Hemos hablado mucho y ha sido una figura muy importante para que yo esté hoy aquí", admite el '10' del cuadro arlequinado.