José Juan Romero, entrenador del Ceuta: "Todo repercute. Repercute a la hora de que la gente vaya al estadio, de que anime y de que se vuelque con su club..."

El entrenador sevillano valora positivamente el amplio desplazamiento caballa para pelear este fin de semana ante el Cádiz

El penúltimo ante el antepenúltimo. Más tensión, imposible. Este domingo se vivirá un duelo clave en Cádiz en LaLiga Hypermotion, donde el equipo amarillo y el Ceuta se jugarán puntos que pueden ser vitales pese a estar aún con un cuarto de campeonato disputado.

Ninguno ha comenzado bien la temporada y, de hecho, los gaditanos estrenarán su tercer inquilino en el banquillo, tras la salida de Albert Celades y el fichaje de Borja Jiménez. Y pese a ir peor, son mayores las necesidades gaditanas que las de un Ceuta que sólo ha sumado cinco puntos de 30 posibles.

La tensión se vivirá sobre el césped, pero también en la grada. El de Cádiz es el desplazamiento más corto para los caballas, que han agotado las 350 entradas para la afición visitante que les ha dado el equipo local. Y, de hecho, se espera casi al doble de aficionados del Ceuta en Cádiz. No son dos aficiones con las que haya problemas, pero la presencia de muchos seguidores repartidos por el estadio complica la seguridad en un momento complejo en el conjunto local del Nuevo Mirandilla.

Los antecedentes hablan bien de este desplazamiento, ya que el pasado año fueron casi 1.000 los ceutíes que acudieron, pero la situación de ambos y, en especial, del equipo amarillo no era la de este año. "Cuando nuestra gente se junta fuera de casa se nota muchísimo. Han ido a estadios donde, incluso siendo pocos, han callado al resto del estadio. (...) Esto no tiene otra historia que meter la pelotita dentro y que podamos darles puntos para que sigan creyendo en nosotros", afirma José Juan Romero.

El entrenador caballa tiene muchas ganas de darles una alegría al fin, sobre todo por el momento que están atravesando todos. "La ciudad está triste, evidentemente. Todo repercute. Repercute a la hora de que la gente vaya al estadio, de que anime y de que se vuelque con su club como la temporada pasada", añade. Por eso valora tanto este masivo desplazamiento.

José Juan Romero suma adeptos

En lo deportivo, el Ceuta llega tras una serie de tropiezos en casa que han frenado su reacción, pero al menos, José Juan Romero ve cómo cada vez se suman más adeptos al grupo, baja la enfermería y otros jugadores, como Álex Camacho, han dado un paso adelante. Su gol ante el Oviedo no pudo servir para que su equipo sumara, pero sí le da confianza para tratar de hacerse con un puesto en el once.

Si lo tiene ahora mismo Gabriel Okoro, que a sus 20 años jugó todo el partido frente al cuadro carbayón y cada vez está contando más para José Juan Romero. El técnico gerenense tiene pocos fijos en el plantel, en parte, porque entre lesionados, bajas por selección y la incorporación tardía ha tenido que hacer muchos cambios en el equipo. Okoro, sin embargo, sí tiene un puesto asegurado y cada vez tiene más galones en el cuadro caballa.

“Estamos muy bien, trabajando con toda la ilusión del mundo, queriendo mejorar y queriendo crecer. Ayer tuvimos una comida espectacular, por iniciativa de los propios jugadores. Nada que pedirles salvo que insistan”, indica Romero en su comparecencia previa al duelo.

Con Borja Jiménez, otra historia

El sevillano sabe que todo lo que conocía de Celades ya no vale, pero está preparado para lo que le espera con Borja Jiménez. "Es más complicado cuando se da esta situación. Conozco a Borja, nos enfrentamos el año pasado, pero no sé si el domingo el equipo va a llevar ya algo suyo o si seguirá trabajando como hasta ahora. Es una situación un poco extraña hoy en día en el fútbol, pero nada nuevo en cuanto a lo que nosotros queremos y vamos a tratar de hacer", advierte.

En Cádiz, el gerenense ve la botella medio llena y espera la reacción. “No hablo de puntos, evidentemente. Pero mi sensación fuera de casa es muy diferente a la de la temporada pasada. El equipo ha transmitido en Burgos, Castellón y en otros partidos”, estima Romero.