Borja Jiménez, nuevo entrenador del Cádiz

El técnico castellano-leonés es el elegido para sustituir a Albert Celades, que fue despedido por los malos resultados. El objetivo que tiene el nuevo míster es intentar conseguir la permanencia en Segunda división

El Cádiz CF ha anunciado el fichaje de Borja Jiménez como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Albert Celades, que fue despedido por los malos resultados obtenidos en el arranque de campaña, con el objetivo de revertir la delicada situación deportiva del conjunto amarillo el cual está en la posición 20 de la clasificación de Segunda división, en puestos de descenso directo a Primera RFEF, con 7 puntos después de haberse disputado un total de 10 jornadas.

El técnico abulense, de 41 años y que tiene prevista su llegada este viernes, afronta el reto de sacar al equipo de la zona de descenso de la Segunda división y se convierte en el tercer preparador cadista de la temporada 2026/2027 y el quinto que ocupa el banquillo en lo que va de año.

Borja Jiménez cuenta con una trayectoria marcada por ascensos y su principal éxito llegó al frente del CD Leganés, al que condujo a Primera división en la temporada 2023/2024, tras proclamarse campeón de Segunda división. Posteriormente, pasó por el Real Sporting de Gijón y hasta hace nada estaba dirigiendo al Al-Ahli de Qatar con el que ha roto el vínculo para embarcarse en el proyecto deportivo que le ha ofrecido el Cádiz CF.

La tarea no es nada sencilla para Borja Jiménez ya que llega a un histórico del fútbol español que atraviesa una grave crisis deportiva después de que la dirección deportiva no haya reforzado nada bien al equipo durante el pasado mercado de fichajes de verano. Por otro lado, las malas sensaciones también se extienden hasta la afición ya que los seguidores del Cádiz CF no aprueban las últimas decisiones de la propiedad la cual no termina dar con la tecla lo que ha hecho que el club amarillo corre el riesgo de descender a Primera RFEF.

El comunicado oficial del Cádiz anunciando a Borja Jiménez como su nuevo entrenador

'El Cádiz Club de Fútbol y Borja Jiménez han alcanzado un acuerdo para que se convierta en entrenador del primer equipo.

El técnico natural de Ávila (21/01/1985) posee una amplia experiencia en el fútbol español tras dirigir a Mirandés, Cartagena, Deportivo de la Coruña, Leganés o Sporting de Gijón. Hasta hoy ha sido entrenador del Al-Ahli de Catar.

Aunque la formalización burocrática de la operación se ha realizado en las últimas horas, durante la semana ha dirigido las sesiones de trabajo del primer equipo en contacto con el cuerpo técnico y el director de fútbol, Mario Fuentes. El staff ha sido el encargado de transmitir las premisas de Borja Jiménez para la preparación del duelo del próximo domingo ante el Ceuta, estando conectado en directo en las diferentes sesiones de trabajo.

Junto a Borja Jiménez, se incorporan al staff Alejandro Martínez y Sergio Vázquez, como asistentes técnicos.

Este viernes está prevista la llegada del nuevo entrenador a Cádiz. La sesión de trabajo se ha trasladado a las 16:30 horas en la ciudad deportiva. El sábado a las 13:30 horas está prevista su presentación en la sala de prensa del JP Financial Estadio'.