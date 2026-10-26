Camino impoluto para los tres béticos en Azerbaiyán: dos triunfos más y sendas porterías a cero

Danel Castro no recibió goles ante Barbados (7-0) y Kuwait (0-2), mientras que Tiago Polo participaba con gol y asistencia frente a los caribeños, regalando otro tanto Bruno Fernández para encauzar el pase de la 'Rojita' para las eliminatorias de la I Copa Mundial y Festival cadete de la Fifa

La selección española sub 16 saldaba con otro pleno de triunfos la tercera y última jornada de la fase de grupos de la I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa, que se está disputando en el Hovsan Competition Complex de Azerbaiyán. Los pupilos de David Gordo se están mostrando intratables en Bakú y, para rizar el rizo, cerraron el lunes con dos victorias y sendas porterías a cero, por lo que puede decirse que los tres representantes del Real Betis en el torneo 8x8 tuvieron su cuota de protagonismo en el contundente 7-0 contra Barbados y el 0-2 frente a Kuwait.

De esta manera, aunque no comenzó como titular frente al combinado caribeño y sí lo hizo frente a los de Oriente Medio, se mostró inexpugnable el cancerbero Danel Castro, al tiempo que Tiago Polo firmó un gol y una asistencia contra los insulares, partido en el que Bruno Fernández aportó un pase decisivo. Completaron la goleada en la faceta anotadora Divine Ikenna (doblete), Mikel López (con un 'hat-trick') y Alberto Ruiz, al tiempo que, ya con el pase asegurado y en el bolsillo, la 'Rojita' tiraba de oficio frente a los asiáticos, imponiéndose por medio de Mikel López (de nuevo) y Ricardo Pérez.

Sin duda, una gran experiencia en este innovador campeonato en el que están representadas las 178 federaciones miembro de la Fifa, cuya primera fase España ha cerrado con cinco victorias, en las que ha anotado 23 tantos, recibiendo únicamente cinco en contra. Como aventuraba el menudo atacante verdiblanco, quién sabe si los ibéricos podrán inaugurar con un título el palmarés de esta I Copa Mundial y Festival sub 15, a la que el combinado patrio acude con sus mejores cadetes y la dirección técnica de un seleccionador que conoce bien los escalafones inferiores, aunque actualmente dirige la sub 21.

El seleccionador inglés retira a su equipo por un insulto racista

Este martes será jornada de descanso en Bakú después de tres días muy intensos en los que el Hovsan Competition Complex ha echado literalmente humo con un torneo compuesto por encuentros de dos partes de 20 minutos, lo que ofrece mucho dinamismo y emoción, aunque también tremendas desigualdades, reflejadas en resultados escandalosos. Este miércoles ya arrancarán los cruces, con rivales aún por definir. Como anécdota, el seleccionador inglés retiraba a su equipo al denunciar que un rival irlandés lo insultaba llamándole "mono", un hecho lamentable que, por supuesto, nadie debería presenciar, mucho menos en una competición que incluye en su nombre Festival.