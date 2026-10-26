Álvaro Valles iguala a Unai Simón y David Raya, fijos en la selección española, pero con una diferencia crucial

Los tres forman parte del reducido grupo de siete porteros que suman cinco metas a cero en las cinco principales ligas de Europa, pero el cancerbero del Real Betis es el más exigido todos y el que más paradas ha realizado hasta la fecha

Un partido más, Álvaro Valles sostuvo al Real Betis. Esta vez, sus intervenciones fueron decisivas en la primera mitad para mantener la portería a cero ante el Celta de Vigo, posibilitando el empate final cosechado en Balaídos que mantiene al conjunto verdiblanco cuarto en LaLiga. En rinconero, mientras espera una llamada de Luis de la Fuente, volvió a evidenciar su gran momento de forma con cuatro paradas, manteniéndose imbatido por quinta vez en diez jornadas, lo que da buena muestra de su espectacular contribución al equipo.

Los siete porteros con cinco metas a cero en las grandes ligas de Europa

Al igual que el cancerbero bético, hay otros seis que lideran el ranking de encuentros sin encajar en las cinco principales ligas de Europa. Tres de ellos están nominados al Trofeso Yashin, que reconoce al mejor portero del mundo, como es el caso de los españoles Unai Simón (Athetic) y David Raya (Arsenal) y el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund), sumándose a ellos el neerlandés Bart Verbruggen, del Brighton, el rumano Ionut Radu, del Celta, y el camerunés Yvon Mvogo, del Lorient.

Álvaro Valles, el más exigido de todos: 56 disparos y 42 paradas

Pero como apunta Mundo Betis, hay una diferencia crucial entre los seis guardameta referidos y Álvaro Valles: el número de disparos recibidos y, al mismo tiempo, de intervenciones realizadas con éxito. Así, el ex de la UD Las Palmas es el único que ha jugado 10 partidos, junto a Radu, y es líder en paradas con 42, siendo también el que ha tenido que responder a más remates a puerta del rival, con 56, lo que arroja un 75% de acierto como promedio.

En términos de eficacia, Kobel brilla después de haber efectuado 17 paradas en 21 disparos (81%), habiendo encajado tan solo cuatro dianas. Al meta bético, en cambio, le penalizan en este sentido las dos goleadas recibidas ante Levante y FC Barcelona, encajando solo en esos dos partidos 10 tantos, por únicamente cuatro en los ocho restantes, lo que arroja una media de 1,40 goles recibidos por choque.

La comparativa con Unai Simón y David Raya

En LaLiga, quienes le hacen sombra son el mencionado Radu, que ha recibido 40 disparos y ha realizado 33 paradas, y el internacional y campeón del mundo Unai Simón, que ha jugado un partido menos (9) y baja su número de intervenciones hasta las 25, tras 34 remates rivales (un 73,5% de acierto).

Por su parte, otro fijo en la 'Roja' como Raya suma igualmente cinco porterías a cero en este arranque de temporada en la Premier League, firmando hasta el momento 17 paradas en 22 tiros a lo largo de ocho encuentros, con lo que solo ha encajado cinco goles, superando por poco el promedio de Valles (77,3%).