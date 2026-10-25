Tiago Polo se luce en la segunda jornada en Bakú para mantener el pleno español

Si Bruno Fernández fue el protagonista del debut con un golazo para cerrar la goleada (2-4) ante Chile, que repitió la 'Rojita' este domingo contra Congo, el atacante de origen albaceteño pero criado entre Badajoz y Dos Hermanas se salió contra Tayikistán con un decisivo 'hat-trick'

La selección española sub 16 cuenta sus partidos por victorias en esta primera edición de la novedosa Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa, que se está celebrando sobre el césped artificial del impresionante Hovsan Competition Complex de la capital de Azerbaiyán. De esta forma, si la 'Rojita' venció en el debut a Chile por 2-4 con protagonismo bético, pues cerró el marcador el mediocentro Bruno Fernández, titular como sus compañeros en el cadete A verdiblanco Danel Castro y Tiago Polo, el menudo atacante fue la estrella de la segunda jornada, ya que fue el autor de un 'hat-trick' en el 6-1 a Tayikistán.

De esta forma, el técnico de los nuestros, David Gordo, decidió rotar en el segundo partido ante Congo, aunque sí mantuvo de inicio al centrocampista de Bollullos Par del Condado, que colaboró en Bakú para encarrilar al descanso un nuevo triunfo ibérico por 0-3. Recortaron distancias luego los africanos, si bien terminaron valiendo los tantos de Ricardo Pérez (doblete para el medio valencianista), Divine Ikenna y Alberto Ruiz. Contra los asiáticos descansó Bruno Fernández de partida, recuperando galones Danel Castro y Tiago Polo, sin duda decisivo para que el tercer triunfo subiera al electrónico.

El 'crack' nacido en Albacete pero criado entre Badajoz y Dos Hermanas anotó la mitad de la media docena de goles que España infligió a los tayikos, con colaboración en este apartado de Ricardo Pérez (doblete para alcanzar ya los cinco tantos y erigirse en el 'pichichi' del equipo en este torneo 8x8) y tanto de Yulian Mosquera. Los de David Gordo afrontan este lunes la tercera jornada de la fase de grupos con los choques frente a Barbados y Kuwait, aunque tienen ya asegurada su presencia en las eliminatorias, con mucho camino todavía por recorrer al estar representadas en el torneo las 178 federaciones miembros de la Fifa.

Entre los privilegiados que solamente saben ganar

España es líder del Grupo E de esta I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa, con dos duelos pendientes ante el colista (0 puntos de 9 posibles), el conjunto caribeño, y un cuadro de Oriente Medio que ganó uno, pero perdió sus otros dos partidos. Hasta la fecha, es una de las pocas selecciones que han firmado un pleno de victorias, junto a Argelia y Malawi (ambas del Grupo B), Inglaterra (C), Túnez y Brasil (D), Marruecos (F), Portugal (G), Malasia y México (H), Angola (J), Italia (L), Malí (O), Jamaica y República Checa (AB), Polonia (AC), Turquía y Rusia (AE), Australia (AF), Eslovaquia (M), Yemen y Grecia (N), Emiratos Árabes (Q), Bosnia Herzegovina (R), Egipto e Irak (S), Madagascar (T), Ecuador (U), Bolivia (V), Ghana (W), y Costa de Marfil y Albania (Y).