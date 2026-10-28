Arsenal y Borussia Dortmund advierten al Betis: "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar..."

El equipo verdiblanco visita al CDA Navalcarnero en Alcorcón, donde hace 17 años Pellegrini sufrió la derrota más dura de su carrera como entrenador, y los resultados en la Carabao Cup y la Copa de Alemania de sus rivales de Champions recomiendan no caer en el exceso de confianza

El gravísimo accidente ferroviario que ha tenido lugar en la provincia de Toledo, tras una colisión de trenes que cubrían la línea entre la estación madrileña de Atocha y la de Santa Justa de Sevilla, ha provocado la reacción de la RFEF anunciando la suspensión de toda la jornada de Copa del Rey prevista para este mismo miércoles. Esta tragedia, que ha causado varias decenas de víctimas mortales, ha pillado al Real Betis precisamente en tierras madrileñas para enfrentarse al CDA Navalcarnero en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón en la Primera Ronda copera.

Hasta esta localidad se había desplazado a primera hora de la mañana en avión y allí sigue a primera hora de la tarde, a la espera de conocer fecha para uno de esos encuentros calificados como 'trampas'. De ello puede dar buena cuenta Manuel Pellegrini, que ya sufrió el 'Alcorconazo' de hace 17 años como técnico del Real Madrid; o dos de sus más temidos rivales en la Fase Liga de la UEFA Champions League: el Arsenal FC, que se la pegó en la Carabao Cup; o el Borussia de Dortmund, que sufrió de lo lindo en la Copa de Alemania.

El Real Betis ha mostrado este miércoles "su máximo dolor" por el accidente. "El club y todos los béticos trasladan su pesar y su solidaridad a los familiares y amigos de los fallecidos y transmiten su apoyo y deseo de recuperación a todos los heridos", señala el club verdiblanco a través de sus canales oficiales. Dada la devastadora actualidad, cuesta pensar en aspectos deportivos tan banales como un partido de fútbol. En la misma línea se ha mostrado la RFEF, justificando la supensión por "respeto y solidaridad" con las víctimas del siniestro mortal.

El Arsenal se la pega ante el modesto Fleetwood Town en la Carabao Cup

El Arsenal FC, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la pasada edición de la UEFA Champions League, se pegó un enorme tropezón en la noche de este pasado martes. El equipo de Mikel Arteta fueron eliminados de la Carabao Cup -la Copa de la Liga de Inglaterra- por el Fleetwood Town, un equipo de League Two -la cuarta categoría inglesa- (1-1 y 5-4).

En un estadio con apenas capacidad para 5.000 espectadores y llamado curiosamente Highbury -como el antiguo feudo de los 'Gunners'-, el Arsenal cayó en una tanda de penaltis en la que Bruno Guimaraes fue el único de los diez lanzadores que falló su disparo en la tanda. El encuentro se antojaba plácido, pero se puso cuesta arriba desde el minuto 20, cuando Aarón Loupalo-Bi adelantó a los locales. En el 50', Viktor Gyökeres logró empatar y forzar una prórroga en la que el joven Max Dowman fue expulsado, complicando aún más las cosas para los londinenses.

. Conor Haughey no falló y confirmó la sorpresa del modesto club de cuarta categoría, que se clasificó así para los cuartos de final de la Carabao Cup, donde se enfrentará al Bradford City, de League One (la tercera división inglesa), que venció por 2-0 al Peterborough.

El Werder Bremen hace sufrir al Borussia de Dortmund en la Copa de Alemania

El Borussia de Dortmund es otro de los rivales punteros del Real Betis en la UEFA Champions League que ha recordado a los verdiblancos ese refrán de 'Cuando las barbas de tu vecinos veas pelar...'. El conjunto aurinegro sufrió de lo lindo para poder superar al Werder Bremen (3-2) en un encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa de Alemania que enfrentó en el Signal Iduna Park al segundo y al sexto clasificados en la Bundesliga.

Y eso que, a pesar de las rotaciones de Niko Kovac, el choque se puso de cara para el BvB. En el minuto 17 ya ganaba por 2-0 gracias a los tantos de Serhou Guirassy y Carney Chukwuemeka; pero el Werder Bremen reaccionó tras el descanso hasta establecer el 2-2 con dos dianas consecutivas de Niclas Füllkrug (65' y 68').

Cuando la prórroga se antojaba inevitable, Marcel Sabitzer marcó de falta directa en el tercer minuto del tiempo añadido para establecer el definitivo 3-2. Este miércoles, el FC Bayern de Múnich -también oponente bético- recibe en el Allianz Arena al FC Magdeburg (equipo de Bundesliga 2).