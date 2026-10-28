Ruibal, que lloró "como una magdalena escuchando el himno de la Champions", quiere "ir poco a poco", pero avisa: "Así, el equipo no tiene techo"
De vuelta tras cinco meses recuperándose del menisco, el de Sallent está "disfrutando desde fuera" del gran arranque verdiblanco, contento también de que su rodilla "está reaccionando mejor de lo que esperaba", por lo que se fija en el ejemplo de Isco y se aguanta como puede las ganas de volver a sentirse futbolista
"Físicamente estoy bien y la rodilla está reaccionando bien, mejor de lo que esperaba. Tengo que coger ritmo poco a poco, entrando en los partidos cuando el míster lo crea conveniente. Tengo muchas ganas de competir junto a mis compañeros. Al final han sido cinco meses fuera, que no parece tanto, pero se me ha hecho eterno", confiesa Aitor Ruibal en el podcast 'De qué planeta viniste' (de la Revista Panenka), donde se sincera sobre su operación: "He tenido rachas. He pasado por momentos de mucho dolor. Esa primera semana y media lo pasé realmente mal. Estuve 4-5 días sin ducharme, porque no podía levantarme del sofá".
Una tesitura que ha intentado "aprovechar para disfrutar de otra manera" en casa con su mujer y su hijo: "A raíz de ahí ya empecé ver las mejoras; Trabajé en el Institut Cugat de Barcelona, que les tengo mucho aprecio. Estoy muy contento con mi nuevo menisco. Eso sí, cuando ves al equipo entrenarse ya y tú avanzas poco a poco, se hace duro. Se ha hecho largo. Me costaba mucho dormir y veía cualquier partido a las tantas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México". Ahora, lleva dos semanas encontrándose realmente bien, pero agradece la dosificación a la que le está sometiendo Manuel Pellegrini, el que mejor lo conoce.
Isco, un gran referente en su caso
"Tengo un claro ejemplo, que es Isco, que ha estado prácticamente año y medio K.O. entre una cosa y otra. Parecía que no veía la luz al final del túnel y está volviendo a ser el que era, el que todos queremos. Ahora lo estamos viendo sonreír dentro del campo. Lo estamos disfrutando. Es un lujo para el fútbol español y europeo. Todo se reduce a volver a saltar al campo, que te dé el sol y demás; son muchos meses sin competir y entrenarte. No puedes estar a tu máximo nivel en un mes. Ojalá pudiera estar a tope ahora, pero tengo que tener cuidado con las cargas, compensando de un lado y otro".
Espectador de lujo de este gran arranque del Betis
"Yo estoy disfrutando muchísimo viendo a mis compañeros competir y dando el rendimiento que el Betis se merece. Los he estado viendo desde fuera y es algo increíble que la gente de fuera se haya integrado tan rápido, lo que habla también muy bien del vestuario y de cómo está planificado todo, que cada año intentamos que el equipo vaya a mejor. Cada miércoles, cada fin de semana, estoy disfrutando. No me ha sorprendido, porque llego viéndoles entrenarse desde principios de julio. Me acuerdo cuando se cerró el mercado, con todo el mundo quejándose, y yo pensaba 'madre mía, si vieran este equipo entrenar'. Y se está demostrando. Esto es muy largo y hay que seguir al mismo nivel tan alto, pero, si sigue así, no hay techo".
Los nuevos
"La integración de Troy Parrott es mucho más complicada por el idioma, por tener que salir de donde llevaba mucho tiempo, pero no le ha costado mucho. Es un 'killer', un delantero espectacular. No tenía ni idea de quién era hasta casi cuando hice el vídeo de su presentación, aunque había visto resúmenes de él y pensé 'hay que traerlo'. Fran García es una auténtica bestia. Lo ves entrenarse y correr miércoles-sábado-miércoles y no se cansa. A Dani Ceballos ya lo conocemos todos, aunque tiene que coger el ritmo que todos necesitan tras un verano sin entrenarse. Lo está demostrando en estos dos últimos partidos, su jerarquía con balón, de siempre quererla".
Rotaciones
"Pellegrini siempre ha sido de rotar muchísimo y nunca ha tenido problema en cambiar 6-7 jugadores entre partidos. Pero hay diferencias de jugar un jueves a un martes o un miércoles, porque un día más de descanso se nota muchísimo. Los médicos y técnicos se encargan de las cargas, pero somos profesionales y tenemos que estar preparados para lo que viene. Puede pesar acumular muchos minutos, pero conservamos la base del año pasado, que es muy importante para una plantilla".
Debutar en Champions
"Tengo muchísimas ganas, pero mi objetivo no es sólo jugar una vez en Champions, sino estar muy preparado para jugar cuando me toque. El ritmo es altísimo también en LaLiga. Llevo dos partidos convocado y todavía no he jugado. Pellegrini es consciente de que e a lo mejor todavía el ritmo de según qué partido no es beneficioso para mí. A lo mejor ahora con la Copa es mejor. Las ganas son enormes, pero sinceramente no me corre prisa. Lo he pasado muy mal estos meses y sé que tengo que ir poco a poco, encontrándome con el Aitor de antes. Lloré como una magdalena escuchando el himno de la Champions, así que no me quiero ni imaginar qué pasará cuando debute".
Miedo a recaídas
"Llevo dos semanas entrenándome bastante bien. El aductor ya me avisa de que hay que ir despacio. Tengo suficiente experiencia para controlarme, saber cuándo tengo que apretar y cuándo no. En los partidos quiero dar el 200%, ya sea cinco minutos o 90, que ahora no puedo. Tengo mucho respeto de que me pueda pasar algo parecido, pero debo olvidarme. Las lesiones son algo con lo que convivimos. Poco a poco quiero coger confianza, yendo fuerte al choque".
Política
"La política esta muy viva en el vestuario. Cada uno tiene su opinión y ve beneficios a una parte u otra. Es lícito que cada uno vote a quien quiera, pero yo siempre digo mi opinión e intento abrir los ojos a la gente de lo que yo creo que es correcto. Hay buen rollo, también con los médicos, utilleros, que están en una situación diferente. Hay que escuchar a todos los bandos. En mi pueblo me tocó una vez sentarme en una mesa electoral, recién cumplidos los 18. Era suplente y tuve que estar de guardia. Si me toca, sin problema. Ahora hay más habitantes donde vivo y es más complicado".
Abde se metió en un lío
"Hay que entender a todas las partes. Abde no sabía lo que ponía en la camiseta ni el sentido que tenía. Llegamos a los partidos cinco minutos antes y te pones una camiseta sin preguntar por qué o para qué, confías en que el club o LaLiga lo tengan controlado. Muchas veces te juega malas pasadas. Él estuvo muy bien, comunicando al día siguiente lo que pensaba. Cada uno se posiciona, si quiere, donde quiere. Pero que la excusa no sea que no te mojas porque eres futbolista, sino porque no quieres hacerlo".