Fidalgo ya vuelve a las órdenes de Manuel Pellegrini y Aitor Ruibal sigue dando pasos importantes

El mexicano ya se suma a las órdenes de Manuel Pellegrini tras haber estado concentrado; por lo que todos disponibles a falta de Junior Firpo para afrontar un nuevo comienzo de liguero para volver a la buena racha

Poco a poco, ya va llegando el momento de que el Estadio de La Cartuja vuelva a abrir el telón para ver al Real Betis sobre el terreno de juego. Ese regreso apuntaba a ser antes, con un partido frente al AD Ceuta que, un día antes, se emplazó a disputarse en tierras ceutíes. Una decisión que permitió que este domingo fue el comienzo del auténtico vendaval que se avecina en el feudo verdiblanco, con hasta dos encuentros de Champions League y partidos claves en la competición doméstica, destacando el FC Barcelona y el regreso del derbi frente al Málaga CF. Tres semanas claves para poder concienciarse de ello.

Manuel Pellegrini es sabedor de que la racha no puede terminar. El gol de Diego Villares en Riazor evitó que el Betis pudiese conseguir este domingo superar el mejor arranque histórico de liga, pero que aún puede servir para poder igualarlo. Una muestra más de la fuerza del proyecto de Manuel Pellegrini que, como ya sucedió el pasado año, ya se encuentra en el debate respecto a su continuidad. Manu Fajardo, en una entrevista hace unos días, ya señalaba que no era una prioridad actual; algo que también parece entender el chileno. Aunque, como se suele decir, la incertidumbre es el sentimiento que más está presente.

Ahora, tras tres semanas de parón, toca volver al trabajo. Uno de los nombres claves es el de Marc Bartra, que ya estuvo en la primera sesión bética de esta semana y que apunta a seguir con esas buenas sensaciones que le permitan estar el domingo en La Cartuja. Otro de los que sigue su plan específico de recuperación es Aitor Ruibal, que en la mañana de este viernes ha vuelto a estar con el grupo, un paso más dentro de lo previsto inicialmente en los planes. Queda por ver su situación actual en la comparecencia de Manuel Pellegrini, a las 12:00 de este viernes.

En cuanto a los internacionales, ya se puede anunciar a bombo y platillo que están todos en la ciudad de Sevilla. Álvaro Fidalgo ha sido el último en llegar a disposición del primer equipo, sumándose a los regresos que se produjeron ayer. Valentín Gómez y Gio Lo Celso, tras llegar directamente de la despedida de Messi y haber dormido pocas horas, hicieron trabajo específico al margen del grupo este pasado jueves. Ya ambos han estado con normalidad con el grupo y no se prevén problemas para que puedan estar este domingo en La Cartuja.

El virus FIFA, en este caso, sí que ha atacado al conjunto verdiblanco. Junior Firpo cayó lesionado con República Dominicana, sufriendo una "lesión muscular en el aductor izquierdo", algo que se prevé que le haga estar fuera por unas tres semanas. Es por ello que Pellegrini se ve en la necesidad de echar mano de la cantera, todo ello en una posición en la que únicamente está Fran García (sin contar a un Valentín Gómez que ocupará más la zaga ante las lesiones). De Roa ha estado de nuevo presente; siendo el primero el que gana papeletas para tener una mayor incidencia.