De Liam a Daniel: el Betis y la Fundación Pequeño Deseo siguen alargando una lista de sueños cumplidos

Ambas entidades volverán a trabajar de forma conjunta durante esta temporada para ayudar a menores que atraviesan enfermedades graves o situaciones difíciles, con la intención de acompañarles y ayudarles a generar ilusiones

La Fundación Real Betis Balompié y la Fundación Pequeño Deseo han anunciado este jueves que ambas entidades extenderán su colaboración durante esta temporada "con el objetivo de hacer realidad los deseos de niños y niñas que conviven con enfermedades o atraviesan circunstancias especialmente difíciles". Así lo ha dado a conocer el club verdiblanco en un comunicado en el que refuerza la intención "de seguir utilizando el fútbol y el beticismo como una herramienta para generar ilusión, acompañamiento y momentos especiales para las familias".

Los nombres propios en la lista de deseos cumplidos por el Betis

Liam, que pudo asistir por primera vez a un partido del Betis en directo; Jesús y Estrella, que fueron recibidos por los jugadores verdiblancos y por el ídolo de ambos, Joaquín Sánchez; Rubén, diagnosticado con espina bífida, que compartió una jornada con los miembros de la plantilla; Celeste, que también pudo disfrutar de un divertido rato junto a Joaquín; Daniela, presente en un encuentro con la plantilla; o las hermanas Laura y Clara, con síndrome de MED13L, que igualmente visitaron al primer equipo son algunos de los nombres propios de estas iniciativas.

A esta creciente lista de experiencias se ha sumado también el deseo de Daniel, un joven de Lora del Río que convive con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) y que pudo conocer a los integrantes de la primera plantilla en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. "La continuidad de esta colaboración permitirá seguir dando respuesta a nuevos deseos y creando momentos de especial significado para menores y familias que afrontan situaciones complejas", han remarcado desde la Fundación Real Betis Balompié.

"Se trata de una nueva oportunidad de poner al Real Betis al servicio de quienes más lo necesitan y de demostrar que el fútbol también puede generar un impacto positivo más allá del terreno de juego", añaden en un escrito remitido a ESTADIO Deportivo en el que también ponen en valor la importante labor de acompañamiento que desde hace muchos años viene desempeñando la Fundación Pequeño Deseo.

Fundación Pequeño Deseo, más de un cuarto de siglo de impagable labor

"La Fundación Pequeño Deseo tiene como misión hacer realidad los deseos de niños y adolescentes gravemente enfermos, con el objetivo de apoyarles emocionalmente durante el proceso de su enfermedad. Desde su creación en el año 2000, la entidad trabaja para convertir un deseo en una experiencia especial que contribuya a mejorar el bienestar emocional de los menores y sus familias. Este dato ha quedado demostrado científicamente a través de dos estudios realizados en el 2012 y 2025, respectivamente, con la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia de Salamanca", concluye la nota.