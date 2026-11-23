Thibaut Courtois ha defendido a Vinicius en plena temporada irregular y ha recurrido a Messi y Cristiano Ronaldo para explicar la dificultad de mantener un nivel extraordinario durante años. El belga considera que el brasileño necesita recuperar la confianza y disfrutar de su fútbol

Thibaut Courtois ha salido en defensa de Vinicius Junior en un momento en el que el brasileño está recibiendo críticas por su rendimiento. El extremo no atraviesa su mejor temporada y su situación ha vuelto a estar en el centro del debate, pero el portero del Real Madrid ha querido poner en perspectiva las exigencias que soportan las grandes estrellas. Para ello, ha recurrido a dos nombres que conoce muy bien: Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

En la previa del encuentro de Champions League frente al PSV, el internacional belga fue preguntado por la capacidad de un futbolista para mantener durante años un nivel extraordinario, ya sea actuando como delantero o como referencia ofensiva. Su respuesta fue contundente: "Una carrera es larga. No puedes ser siempre un nueve o un diez toda la temporada, muchas temporadas seguidas. Los únicos que conozco así son Messi y Cristiano". Una reflexión con la que Courtois quiso recordar que incluso los jugadores más determinantes atraviesan etapas complicadas. En ese escenario aparece Vinicius, que no está teniendo la continuidad esperada, aunque su compañero considera que hay motivos para confiar en su recuperación.

Courtois pide confianza para Vinicius

El guardameta no escondió que el brasileño está teniendo más dificultades esta campaña. "Este año a Vinicius le cuesta un poco más", reconoció, aunque también destacó las sensaciones que le transmitió en su última aparición frente al Celta. El extremo comenzó el encuentro en el banquillo, pero tuvo protagonismo en la reacción madridista y participó en las acciones que permitieron al equipo darle la vuelta al marcador. Courtois también relacionó los goles que Vinicius ha conseguido con Brasil con una posible recuperación de su confianza. Ahora, entiende que el vestuario debe ayudarle a encontrar de nuevo su mejor versión. "Es un chico feliz, que hace autocrítica, que sabe que tiene que trabajar. Tiene que estar libre de cabeza y disfrutar de su fútbol. Cuando disfruta, juega mejor", explicó. Además, dejó claro que el equipo necesita al mejor brasileño si quiere competir por todos los objetivos de la temporada: "Si queremos pelear por la Liga, la Champions, la Copa y la Supercopa, necesitamos al mejor Vini".

Los pitos del Bernabéu y su efecto en los jugadores

Otro de los asuntos que abordó Courtois fue la reacción de la afición madridista durante el último partido. Los pitos a determinados futbolistas volvieron a hacerse notar en el Bernabéu, especialmente durante una primera parte en la que el equipo no estuvo a la altura.

El belga entiende que los seguidores tienen derecho a expresar su descontento, pero también explicó cómo puede afectar esa presión a quienes están sobre el terreno de juego. "Con los pitos, a veces haces dudar más a un jugador o tiene miedo de dar un cierto pase", señaló. Sin embargo, también quiso destacar el apoyo que recibió el equipo cuando llegó el momento de buscar la remontada. "Al principio, contra el Celta, no estuvimos bien y la afición lo puede hacer saber. En el segundo tiempo, cuando estábamos apretando para remontar, estuvieron ayudándonos. Mañana será igual", afirmó.

El respaldo de Courtois a los jóvenes del equipo

Durante su comparecencia, el portero también tuvo palabras de reconocimiento para los futbolistas más jóvenes y para aquellos que aprovechan sus oportunidades desde el banquillo. En su opinión, contar con una plantilla amplia y con jugadores capaces de cambiar el rumbo de un encuentro resulta imprescindible para aspirar a los títulos.

También se refirió a Jude Bellingham, al que describió como un futbolista con carácter y una mentalidad especialmente competitiva. Courtois destacó su liderazgo sobre el césped y su ambición por ganar, además de recordar que no esconde su frustración cuando las cosas no salen como espera.

Por último, el belga habló de José Mourinho y de la capacidad del técnico para hacerse escuchar en el vestuario. Recordó especialmente la charla del descanso ante el Celta, que, según explicó, sirvió para cambiar la actitud del equipo después de una primera mitad decepcionante.