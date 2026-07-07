Isco, Bartra, Aitor Ruibal y Bellerín: entre la bandera de la Champions y objetivos mucho más terrenales: "Ojalá poder jugar sin dolor"

Los cuatro capitanes de la plantilla verdiblanca para la temporada 2026/2027 repasan los objetivos desde la máxima ambición deportiva pero conscientes de que para poder hacer disfrutar antes tienen que divertirse ellos mismos y para lograrlo lo primero es ponerse bien físicamente: Bartra y Aitor Ruibal terminaron en la enfermería, donde Isco se pasó casi todo el curso

El Real Betis ha vivido este martes su primer día de pretemporada y los futbolistas verdiblancos han celebrado el reencuentro de esa familia que siempre remarcan que han formado en un vestuario que enarbola la bandera de la ilusión ante un curso que llega con la histórica participación en la UEFA Champions League como trampolín perfecto para potenciar el crecimiento que el club viene experimentado en los últimos años.

Todo ese sentir lo han simbolizado los cuatro capitanes para la 2026/2027: Marc Bartra, Aitor Ruibal, Isco Alarcón y Héctor Bellerín, quien ya ha llevado el brazalete en alguna ocasión y es la novedad, ocupando la plaza de Adrián San Miguel. Al margen de las tan atractivas y evidentes ambiciones deportivas, el objetivo principal que afrontan todos ellos es bastante más 'terrenal': recuperarse lo antes posible de las lesiones con la que acabaron la pasada campaña los dos primeros y "jugar por fin sin dolor" en el caso del 'Mago' malagueño, que se pasó la 25/26 casi en blanco y de la 24/25 se perdió la mitad.

Marc Bartra ultima su puesta a punto tras terminar lesionado la 25/26

"Bien, muy bien, la verdad que ha sido un verano para desconectar pero también de trabajo y bueno, contento por una temporada más, que ya van nueve", ha manifestado Marc Bartra, que terminó el curso anterior de baja por la rotura parcial de la fascia plantar. Como explicó también ante la cámara de ESTADIO Deportivo, el central confía en estar al cien por cien para el inicio de LaLiga.

"Es verdad que de vacaciones se está muy bien, evidentemente, pero bueno, nos volvemos a ver todos con una sonrisa, con ganas de reencontrarnos, de entrenar para ponernos a punto y para que, poco a poco, cojamos esas buenas sensaciones con las que terminamos". "Decíamos que era un sueño poder estar con el Betis arriba y compitiendo contra los mejores; luego fue una ilusión y ahora es una realidad. Este año es para recoger todo el trabajo que hemos hecho y dar la talla, hacer un Betis muy competitivo y que sea un año de esos que no se olvidan nunca", ha deseado el '5'.

Aitor Ruibal, operado de menisco, se perderá el inicio de curso

"Sí, bueno, ha sido un verano... que no ha sido verano; pero bien, la verdad es que me encuentro bastante mejor. Ya me valgo por mí solo, así que eso es un paso adelante. Ya puedo caminar y ahora puedo empezar a hacer fuerza y a recuperar masa muscular antes de dar otro paso más", ha explicado el polivalente Aitor Ruibal, quien permanecerá de baja al menos hasta mediados de septiembre.

"Estoy muy ilusionado, con muchas ganas, queriendo recuperarme lo antes posible para poder estar con mis compañeros y evidentemente pues jugar la máxima competición continental", ha añadido el '24', que asegura que en el vestuario se respira esa ilusión por la Champions desde el primer día: "Sí, sí, todos con muchísimas ganas. Todo el equipo tenía ganas de empezar a entrenar y que vaya pasando la pretemporada para que venga lo bueno".

El objetivo de Isco Alarcón para la 26/27: "Ojalá poder jugar sin dolor y disfrutar"

Si hay un símbolo de resiliencia en el vestuario del Betis, ése es el de Isco Alarcón, quien después de encadenar tres lesiones seguidas en un sufrimiento 'En Silencio' que dio para una película-documental, recibió otro mazazo con un pronóstico médico de lo más agorero. Pudo con eso, volvió a tener minutos antes de que acabase la temporada y ahora quiere disfrutar de una pretemporada completa para despegar por fin con continuidad.

"Bien, con mucha ilusión por todo lo conseguido en la temporada pasada y ojalá poder tener esta temporada muchos más minutos, muchos más partidos, ojalá jugar sin dolor. Ahora es momento de trabajar para ponerme a tope". "Yo siempre tengo ganas, el fútbol es mi pasión, me encanta lo que hago, me divierte y ojalá poder hacerlo sin dolor, ojalá dar muchas alegrías al club. Vamos a intentar ponernos a tope", ha explicado el '22'.

El mediapunta costasoleño se ilusiona con la Champions a pesar de tener cinco en su palmarés y de haberla jugado ya con las camisetas de Valencia CF, Málaga CF, Real Madrid y Sevilla FC: "Sí, temporada muy bonita la que viene por delante. Todo el mundo está muy ilusionado y ojalá poder dar un pasito adelante, seguir creciendo, seguir consiguiendo objetivos y, sobre todo, ojalá podamos disfrutar mucho de esta temporada".

Héctor Bellerín se incorpora a la nómina de capitanes del Betis

Bellerín, que se ha mostrado muy contento de reencontrarse con sus compañeros y amigos, ha asegurado que el objetivo de la Champions empieza ahora. No vale sólo con clasificarse y presumir de ello: "Tenemos un premio muy grande después de la gran temporada pasada y estamos todos con muchísima ilusión, también a la espera de nuevos compañeros y deseando salir para Alemania, sentir el balón, sentir nuestras conexiones y que todo empiece a rodar, que agosto ya está aquí".

"Ese objetivo se cumplió y se ha celebrado. Ahora tenemos la posibilidad de hacer un gran papel. No queremos simplemente conseguir ese objetivo para celebrarlo y ya está y tener los beneficios que ya ha obtenido el club, lo que queremos es llegar lo más lejos posible. Sabemos que vamos a enfrentarnos a equipos muy buenos, pero nosotros los enfrentamos con muchísima ilusión y deseando que suene esa cancioncita en La Cartuja", ha enfatizado el '2' verdiblanco, que también pasó una época muy mala de lesiones que el curso pasado por fin logró dejar atrás. Es un espejo en el que pueden mirarse el resto de portadores del brazalete.