Facundo Bernal luce nuevo dorsal y explica su paciencia con el Betis: "¡Esperé mucho tiempo!"

En su primera entrevista como futbolista verdiblanco, el centrocampista uruguayo de 22 años confirma que ya estuvo a punto de firmar por el Betis el año pasado y que el acuerdo era total desde entonces. Llega muy ilusionado por jugar la Champions y ver lleno el estadio de La Cartuja

Facundo Bernal, nuevo jugador del Real Betis, ha vivido 48 horas de lo más intensas. El domingo por la tarde (aún era horario matinal en Brasil) tomó un vuelo en Río de Janeiro para iniciar un viaje que no ha concluido hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Sevilla, cuando el reloj sobrepasaba ya las 16:00 horas de este lunes. Le esperaba una agenda apretada, pero el de Montevideo no escatima en remarcar su alegría por consumar por fin un fichaje que llevaba "mucho tiempo esperando".

Tras posar sonriente ante las cámaras, el mediocentro uruguayo se ha dirigido a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para ser sometido a unas pruebas médicas complementarias -ya pasó un exhaustivo reconocimiento antes de viajar-, para saludar a los dirigentes del club, para firmar un contrato hasta 2031 previo al anuncio oficial de su fichaje y conocer su nuevo lugar de trabajo, donde está citado en la mañana de este martes para iniciar como uno más la pretemporada. Antes de irse a descansar, ha concedido su primera entrevista como jugador bético.

Facundo Bernal y el Real Betis por fin unen sus caminos: el uruguayo llevará el dorsal 6

"Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, la verdad que estoy muy contento. Esperé mucho para este momento y bueno, ya estamos aquí", ha explicado con evidente felicidad en su rostro el mediocentro de 22 años, que ha recordado ante las cámaras de Betis TV que el verano pasado ya estuvo cerca de firmar por los verdiblancos.

El internacional uruguayo y sus agentes llevan "mucho tiempo" manteniendo un contacto más o menos asiduo con el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, y con el secretario técnico Álvaro Ladrón de Guevara, quien ha sido el encargado de acudir al aeropuerto de Sevilla para recibirle en la calurosa sobremesa de este sábado.

"Sí, por eso veía con mucha ilusión llegar aquí, a este equipo que va a pelear cosas importantes y, bueno, ya estamos aquí por lo mejor", ha continuado un jugador que sólo tiene 22 años pero que siente que ha adquirido un nivel competitivo muy alto en esta estancia en un club tan importante como es Fluminense. Con el club brasileño ha jugado la Copa Libertadores o el Mundial de Clubes de la FIFA y ahora está deseando estrenarse en la UEFA Champions League con el Betis, donde llevará el dorsal 6 que ha heredado de Sergi Altimira. En el 'Flu' jugaba con el '8', pero ese número lo tiene Pablo Fornals.

La UEFA Champions League y la afición de La Cartuja, dos estímulos para Facu

"La verdad es que viene algo muy lindo para todos. Vamos a pelear por algo histórico que para el Betis es muy importante, hay que pelear siempre encima y, bueno, estamos esperando esto, que ojalá que venga por la mejor parte", ha añadido Facundo Bernal, quien reconoce que con este fichaje siente que está dando un enorme paso adelante en su carrera deportiva.

"Sí, claro, se dio el momento y lo tenía que aprovechar. Quería venir a una institución grande como lo es Betis y ahora que sea lo que Dios quiera", ha continuado el primer fichaje oficial para la temporada 2026/2027, que antes de finalizar ha querido enviar su primer mensaje a la afición verdiblanca: "La verdad es que estoy muy contento, esperé esto desde hace un largo tiempo. Ya estamos aquí ahora y estoy deseando estar dentro del campo con el estadio repleto de aficionados".