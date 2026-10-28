Los que gana y los que perderá con el aplazamiento forzoso del debut en Copa

Antony, con un proceso gripal, no se subió a la avión rumbo a Madrid y es duda ahora ante el Málaga, mientras que Junior, a diferencia del 'Cucho', llegará al 12-N, aunque Pellegrini deberá tirar entonces probablemente de más gente del filial si se repite el éxodo anterior de internacionales

Antony Matheus dos Santos, aquejado de un proceso febril, era baja de última hora en el Real Betis para el partido de este miércoles ante el CDA Navalcarnero. No se subió a última hora al avión que trasladó a la expedición verdiblanca a Madrid un rato antes de que se confirmara el aplazamiento forzoso del debut copero por el trágico accidente ferroviario en tierras toledanas. El brasileño es ahora mismo duda para el duelo liguero ante el Málaga CF del próximo sábado 31 de octubre a las 18:30 horas en La Cartuja, si bien estará, de no mediar otras contingencias, el 12 de noviembre, cuando se ha reubicado la contienda de la Copa del Rey.

Un movimiento que tiene más contras deportivas que pros para Manuel Pellegrini, que seguramente ya tenga disponible entonces a un Junior Firpo que comenzó la semana parcialmente con el grupo, aunque, al jugarse ahora en medio del próximo parón de selecciones, perderá a todos los internacionales, que no volverán del periplo con sus selecciones hasta mediados de la semana siguiente. Entre ellos, Facundo Bernal, que seguirá sancionado, pero se pondrá al día en otra fecha. El que no llega, salvo milagrosa recuperación, es el 'Cucho' Hernández, más pendiente de coger ritmo con vistas a El Gran Derbi del 21-N en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC.

El anterior parón tuvo diez menos

Si se repiten las llamadas de la anterior fecha Fifa, el 'Ingeniero' deberá tirar de más gente del Betis Deportivo, pues esta vez sólo llevaba con dorsal del filial a los habituales Manu González y José Antonio Morante, pero se quedaba 'cojo' en posiciones como el centro de la defensa, el lateral izquierdo o la punta de lanza. Entre finales de septiembre y principios de octubre se marcharon Ángel Ortiz (con España sub 21), Fran García (a la 'Roja'), el propio Morante (a la sub 20), Facundo Bernal (Uruguay), Álvaro Fidalgo (con México), Giovani Lo Celso y Valentín Gómez (con Argentina), Ez Abde (con Marruecos), Junior Firpo (con República Dominicana) y Troy Parrott (con Irlanda).

Arriba, podría quedarse en blanco sin el de Pereira, si bien es cierto que Aitor Ruibal estará con mucho más ritmo que ahora para ser titular como '9', mientras que Lionel Scaloni ya dejó claro que seguramente Gio empezaría a contar menos para él para dar paso a los más jóvenes. Con más de dos semanas aún por delante es una quimera especular con qué mimbres tendrá el técnico chileno, que, por ejemplo, este 28-O habría tenido dos bajas por lesión, una por castigo federativo y otra por enfermedad, al tiempo que ya habrá un mínimo de 5-6 seguras por los compromisos internacionales, que podrían ser algunas más.