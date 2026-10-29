Novedades con la lesión de Jorge Martín tras caerse en la batalla con Marc Márquez en MotoGP

El piloto madrileño de Aprilia estaba a la espera de poder saber si podría estar en Sepang en el GP de Malasia. El director médico le ha dado el apto para correr al igual que a Raúl Fernández, aquejado de una fractura en el dedo índice de su mano derecha

Jorge Martín estaba apurando al máximo su recuperación de la fractura del radio distal de su mano derecha. Tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo días atrás, el propio Jorge Martín había dejado claro que no era positivo hacer predicciones y que buscaría recuperarse lo mejor posible para estar en Sepang en el GP de Malasia. Además, el fisioterapeuta encargado de la recuperación de Jorge Martín apuntó a un tratamiento en dos fases: una primera de reducción de la inflamación y la segunda de regenerar el hueso.

Con todo esto, Jorge Martín necesitaba correr en el GP de Malasia para no entregarle en bandeja el mundial a un Marc Márquez que si conseguía el pleno de victorias en al sprint del sábado y en la larga del domingo, llevaría su ventaja de 10 a 47 puntos, una distancia sumamente complicada de salvar. Por lo tanto Jorge Martín ha hecho lo que debía acudiendo a Sepang y presentándose en el centro médico para buscar el apto del doctor de carrera.

Jorge Martín estará en el GP de Malasia para medirse a Marc Márquez

De este modo, en la madrugada española, Jorge Martín llegó al circuito de Sepang, sede del GP de Malasia, y se fue directamente al director de los servicios médicos del mundial, el doctor Ángel Charte. Este le examinó y le realizó diferentes pruebas para comprobar que su muñeca derecha estaba apta para correr el próximo fin de semana.

Tras superar las pruebas pertinentes, el médico del mundial de MotoGP le dio el apto a Jorge Martín y por tanto el piloto de Aprilia podría correr aunque tendrá que volver a pasar por el servicio médico.

Jorge Matín, apto pero con prudencia en MotoGP

Jorge Martín, a pesar del apto del médico del mundial de MotoGP, tendrá que volver a pasar por el servicio médico una vez que supere los entrenamientos libres del viernes por la mañana. Ahí se volverá a someter a una serie de pruebas y deberá de recibir nuevamente el apto para competir en las tandas de sábado y domingo.

A Jorge Martín no le queda otra que arriesgar si quiere seguir teniendo opciones de ganar el mundial de MotoGP ante un Marc Márquez que parece estar en uno de los mejores momentos de forma de toda la temporada.

Jorge Martín junto a Marc Márquez en plena carrera

Más buenas noticias en el GP de Malasia de MotoGP

Además de Jorge Martín, otro piloto español de MotoGP tuvo que superar las pruebas pertinentes de los servicios médicos. Fue Raúl Fernández, que fue explorado de la fractura del dedo índice de su mano derecha, sufrida en el sprint de Indonesia y tras resentirse en Phillip Island, donde finalmente no hubo carrera el domingo. Raúl Fernández también recibió la aprobación del médico de MotoGP. El dedo índice de la mano derecha es con el que se frena, por lo que su función es vital en el pilotaje de las máquinas de MotoGP.