La inteligencia artificial pronostica el campeón del mundo de MotoGP: Marc Márquez o Jorge Martín

La inteligencia artificial Claude, comercializada por Anthropic, ha vaticinado quién será campeón después de la disputa de los últimos cuatro grandes premios (Malasia, Qatar, Portugal y Valencia). El piloto de Ducati saldría campeón del GP de Portugal que se disputa en Portimao, el penúltimo del curso. La lesión del de Aprilia mermaría sus opciones

Marc Márquez le dio un vuelco este pasado fin de semana al campeonato del mundo de MotoGP. El piloto de Ducati venció en la carrera al sprint de Phillip Island y sumó 12 valiosos puntos que le sirvieron para colocarse líder del Mundial de MotoGP gracias también, a la caída de Jorge Martín. El piloto de Aprilia no pudo correr tampoco el domingo a consecuencia de una fractura distal del radio de su mano derecha.

El parte médico rezaba lo siguiente: "Jorge Martin se llevó a cabo una tomografía para evaluar su estado después de la lesión de ayer. La única lesión confirmada es una fractura no desplazada del radio distal. Por consiguiente, el piloto no volverá a España y será sometido al tratamiento necesario en los próximos días".

Pero Jorge Martín no fue el único que se quedó sin correr ya que la climatología impidió la disputa de la carrera del domingo en Phillip Island y por lo tanto, cuando Marc Márquez se frotaba las manos ante la posibilidad de poder sumar 25 puntos más de ventaja a su competidos por el mundial, todo se quedó en nada a falta de cuatro grandes premios.

Con Jorge Martín aún en duda para el GP de Malasia, que se disputará en Sepang, la inteligencia artificial Claude, comercializada por Anthropic, ha lanzado su pronóstico en relación a quién será el campeón del mundo de MotoGP y qué resultados habrá en las últimas cuatro carreras.

La inteligencia artificial Claude pronostica el campeón del mundo de MotoGP con Marc Márquez y Jorge Martín

La inteligencia artificial Claude, que comercializa Anthropic, ha dado su pronóstico sobre quién será el próximo campeón del mundo de MotoGP. La inteligencia artificial Claude le da a Marc Márquez un 75 por ciento de posibilidades de ser campeón del mundo de MotoGP ya que tiene en cuenta el estado de salud de Jorge Martín y la alta probabilidad de que si el de Aprilia llega a Malasia, no lo haga en su mejor momento físico a consecuencia de la lesión. Para Jorge Martín la probabilidad de ser campeón del mundo de MotoGP después de su caída en Phillip Island es menor y se reduce al 20 por ciento. El cinco por ciento restante sería para un Bezzecchi que está prácticamente descartado de todas las quinielas.

La inercia de Marc Márquez como punto clave para la inteligencia artificial

La inteligencia artificial Claude alude a la inercia ganadora con la que cuenta Marc Márquez, que tras salir de Mugello con 85 puntos de desventaja sobre Jorge Martín, venció en Hungría, República Checa, Alemania, Aragón, San Marino y Japón, un total de seis victorias en nueve carreras. La carrera ganada al sprint en Phillip Island es la novena para el piloto de Ducati.

La lesión de Jorge Martín puede condicionar su pilotaje

La lesión de Jorge Martín en la falange distal del radio de su mano derecha influye directamente en el pilotaje del piloto de Aprilia ya que es la mano que usa el español para el freno delantero y para el gas. Además, concretamente el circuito de Sepang (Malasia) es uno de los más difíciles para las Aprilia ya que en 2025, ninguna de las motos de dicha marca pasó de la Q2 con Ducati ganando tanto sábado como domingo.

La batalla por el título entre Marc Márquez y Jorge Martín

Apuntando anteriormente la fortaleza de las Ducati en Sepang y los problemas de Aprilia, si pasamos al siguiente gran premio, el de Catar que en un principio iba a disputarse en abril pero por la situación en Oriente Medio se trasladó en el calendario, Marc Márquez llegaría con el buen recuerdo de 2025.

El piloto de Cervera ganó el año pasado las dos carreras y además hizo la pole. Jorge Martín se fue al suelo en la del domingo de 2025 y terminó decimosexto el sábado. Según Claude, Márquez volverá a ganar (sábado y domingo) y Jorge Martín sumará dos quintos puestos.

El GP de Portugal, lugar del título de Marc Márquez

Según la inteligencia artificial Claude, Marc Márquez será campeón del mundo de Moto GP en Portimao (Portugal). Llegando el de Ducati, según el pronóstico, con una diferencia de puntos de 54 puntos, Marc Márquez podría reducir un poco el ritmo y le valdría con ser tercero tanto el sábado como el domingo. Un Jorge Martín más recuperado y en un circuito más propicio para las Aprilia, terminaría segundo el sábado y primero el domingo. Marc Márquez sería campeón del mundo de MotoGP de manera matemática y en Valencia el resultado final no influiría en el título del de Cervera.