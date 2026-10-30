El Barça prioriza el fichaje de Natan tras activar ya la búsqueda de un central para enero y el Betis ya tiene una respuesta firme

Desde a Ciudad Condal apuntan que el Barça ha activado la búsqueda de un central y que Natan está en la 'pole' por dos razones principales; llegado el caso, el Betis responderá con una posición intransigente y definida

Como ya informó el jueves esta redacción, el mercado invernal del Betis estará condicionado por las salidas y las posibles ventas multimillonarias con Natan como protagonista principal, junto a Abde, también en el candelero ante las especulaciones de que el PSG podría lanzarse a por él por la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia.

Desde hace unos días se habla del interés del Barça por el central brasileño, pero en las últimas horas ha tomado fuerza al confirmarse que el club azulgrana ha activado ya la 'operación central' para reforzar una posición que no se apuntaló en verano y que ha quedado en entredicho en los dos test más exigentes de la temporada, ante PSG y Real Madrid.

Cuatro candidatos para reforzar la zaga azulgrana con ventaja para Natan

En este sentido, Mundo Deportivo afirma ahora, como refleja en su propia portada de la edición impresa, que la dirección deportiva del Barça ha puesto en marcha la maquinaria para fichar a un defensa en enero con experiencia y que aporte rendimiento inmediato y destaca los cuatro nombres que baraja Deco, casos de Josko Gvardiol, del Manchester City, Alejandro Bastoni (Inter), Lisandro Martínez (Manchester United) y Natan.

A priori, según esta fuente, el soñado es Gvardiol, pero también el más inaccesible, y señala al defensor bético como una de las opciones más factibles dentro de las garantías que necesita para arreglar de verdad los problemas atrás. Esta condición de 'más barato' lo sitúa en la 'pole' a la hora de sentarse a negociar, pero no es el único factor que lo acerca al Barcelona, porque también juega un rol principal la estrecha relación entre Deco y el agente del futbolista, Andre Cury, quien ya ha reconocido en más de una ocasión el interés azulgrana.

Hansi Flick ya habría dado luz verde a la operación por Natan

Así, el periodista catalán especializado en mercado Juan Jesús señala que Natan se erige a día de hoy en la prioridad del Barça y que Hansi Flick ya habría dado el visto bueno a esta opción de cara a enero, por lo que estaría en los planes culés una ofensiva en la próxima ventana a sabiendas de que el jugador bético le seduce el Camp Nou y que sería el único destino por el que abandonaría el Betis dado el caso.

También hay que sumar que tan , por lo que pronto tendrá la doble nacionalidad.

En La Palmera son conscientes del interés que despierta Natan y se posicionará con firmeza si finalmente el Barça llama a su puerta en el mercado que se abrirá dentro de dos meses. Como ya explicó ESTADIO Deportivo ayer, el club heliopolitano no tiene intención de vender a mitad de temporada, porque no le acecha la necesidad económica, y sólo se lo plantearía si llega una oferta que se considerase irrechazable.

El precio que impondría el Betis

De este modo, el Betis está respaldado en este asunto por una cláusula de rescisión de 80 millones y un contrato hasta 2030 que le permiten tener la sartén por el mando, y, en teoría, no establecerá conversaciones por menos de 35 millones, aunque Mundo Deportivo apunta a que podría cerrarse en 30 más variables.

A priori, una cantidad que convencería en Heliópolis podrían ser los señalados 35 minutos más pluses que llevaran el montante a los 40. Lo que esta claro es que el Betis será muy intransigente en sus condiciones si el Barça finalmente activa su fichaje.