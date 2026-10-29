La cantera del Betis, en la cima del mundo: Tiago Polo, Bruno Fernández y Danel Castro llevan a España a la final del Mundial sub 15

Con máximo protagonismo para Alberto Ruiz, bigoleador en cuartos de final y en semifinales, los tres representantes verdiblancos volvieron a sobresalir en las goleadas de la 'Rojita' ante Colombia y Grecia para retar a la República Checa en la gran final

La selección española luchará por volver a proclamarse campeona del mundo sólo tres meses después de que los pupilos de Luis de la Fuente se bañasen en confeti dorado en el MetLife Stadium de Nueva York. Esta vez, se juega ganar la primera edición del Mundial sub 15 que se está celebrando en Azerbaiyán con un revolucionario formato en el que no se cansan de brillar los tres representantes del Real Betis: el portero Danel Castro y los centrocampistas Tiago Polo y Bruno Fernández. Todos ellos han tenido cuota de protagonismo en las dos victorias de este jueves, en cuartos de final y semifinales, que meten a la 'Rojita' en la gran final de este viernes ante la República Checa.

Un total de 189 países arrancaron el pasado 22 de octubre esta Copa Mundial y Festival sub 15 de la FIFA. De ellas, sólo quedan dos: España y la República Checa lucharán por el cetro mundial en un encuentro que se disputará a partir de las 15:00 (hora española) en el Crystal Hall de Bakú, la capital de Azaerbaiyán, y que se podrá ver en directo por televisión a través de la retransmisión de DAZN.

El conjunto checo ha conseguido acceder a la gran final después de imponerse en el choque de semifinales a la selección de Paraguay por un marcador de 2-0. Por su parte, el cuadro español ha visto continuado su arrollador camino en Bakú goleando por 6-2 a Grecia. Unas horas antes, en el duelo correspondiente a los cuartos de final, se había impuesto por otro contundente tanteo: 5-0 a Colombia.

Bruno Fernández cierra la goleada ante Colombia y Tiago Polo abre el camino hacia la final

Hasta para eso se pusieron de acuerdo los dos centrocampistas béticos. Bruno Fernández salió desde el banquillo para marcar el quinto tanto ante Colombia (5-0) que sellaba el pase a unos cuartos de final que arrancaron con un robo de Tiago Polo -el niño que sueña con ser Isco- en una acción que él mismo culminó con el 1-0 que encarrilaba el duelo de semifinales contra Grecia y allanaba la senda hacia la gran final. El otro bético, el portero Danel Castro, partió como suplente en el primer partido, frente a los cafeteros, y brilló como titular en el segundo, contra los helenos.

De este modo, España llega a la final del Mundial sub 15 con un ocho victorias y un empate, en la apurada eliminatoria de dieciseisavos ante Gales que se resolvió a favor del combinado patrio en una tanda de penaltis (1-1 y 4-3) con parada decisiva de Danel y posterior gol de Tiago. El saldo total en este recorrido es de 39 goles a favor -a más de cuatro de media por partido- y sólo nueve en contra.

España 5-0 Colombia: Levanta la mano para reafirmar su candidato

Sólo 4 minutos tardó España en abrir el marcador del choque de cuartos de final contra Colombia. Adrián Bielsa hizo el 1-0 y Alberto Ruiz, justo antes del descanso, dobló la ventaja. Ya en la reanudación, la selección dirigida por David Gordo puso tierra de por medio por Ricardo Pérez y Alberto Ruiz, con su doblete, brindaba una sentencia rubrica en el tramo final por el canterano verdiblanco Bruno Fernández.

España 6-2 Grecia: 'Set', partido... ¡y a la final!

España se hizo con el control de la posesión desde el inicio, moviéndola con criterio y recuperando muy rápido tras pérdida. Así, después de firmar su sexta asistencia en la cita matinal, Tiago Polo marcó su quinto gol en la sesión vespertina: robó un balón en una efectiva presión alta y definió con calma para hacer el 1-0 en el 7', un golpe sobredimensionado por el tanto casi inmediato de Divine Ikenna para el 2-0.

Bigoleador en cuartos, Alberto Ruiz volvió a aparecer para meter el tercero justo antes del descanso. La reanudación ofreció el máximo coraje de Grecia, que apretaba pero se topó con las grandes paradas del bético Danel Castro y con un golazo de Mikel López. Ni por esa se rindieron los helenos, que lograron recortar diferencias antes de que Alberto Ruiz, que firmó su segundo doblete del día con un zurdazo cruzado, y Víctor Barbany certificasen la enésima goleada que mete a España en la final con una inevitable vitola de favoritismo a pesar del gran torneo que también está firmando la República Checa.